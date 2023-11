Median Technologies sélectionnée pour être accompagnée dans le cadre du dispositif ETIncelles du gouvernement français

SOPHIA ANTIPOLIS, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Median Technologies (Paris:ALMDT) est fière d’avoir été sélectionnée pour intégrer le dispositif ETIncelles, une initiative du Président de la République Française, qui a pour ambition d’accompagner à l’horizon 2027 500 PME (Petites et Moyennes Entreprises) à fort potentiel de croissance vers leur transformation en ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Le dispositif ETIncelles permet d’identifier pour ces PME les freins, notamment administratifs, à leur croissance afin de mieux les lever et agir comme un catalyseur pour leur développement et leur conversion en ETI.

A l'occasion du lancement officiel du programme ETIncelles par Monsieur le Président Emmanuel Macron le mardi 21 novembre dernier, Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies a été reçu au Palais de l'Elysée avec les représentants des autres entreprises sélectionnées, pour une présentation des grandes lignes et étapes de la mise en œuvre du dispositif ETIncelles.

Median Technologies a intégré en janvier 2023 la première promotion expérimentale du dispositif ETIncelles incluant 50 entreprises, une promotion rejointe en septembre 2023 par une seconde vague de 50 entreprises. Les 100 entreprises actuellement accompagnées par ETIncelles sont réparties sur l’ensemble du territoire français et représentent la richesse de tous les secteurs industriels français.

« Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés pour intégrer la toute première promotion du dispositif ETIncelles. La trajectoire de croissance que Median Technologies poursuit depuis 2019 est basée sur le très fort degré d’innovation que nous apportons dans le domaine du développement de nouveaux médicaments en oncologie avec notre offre iCRO/Imaging Lab ainsi que dans la prise en charge des patients avec notre suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’IA eyonis™1. Nous sommes extrêmement satisfaits d’être accompagnés par le gouvernement français via ETIncelles. Ce dispositif va soutenir nos ambitions de croissance au niveau national, basées notamment sur la mise en place d’un programme de dépistage du cancer du poumon en France, à l’instar de ce qui est déjà fait aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et dans de nombreux pays européens en accord avec les recommandations de la Commission Européenne appelant à la mise en place progressive de programmes de dépistage du cancer du poumon », souligne Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies.

Plus d’informations sur le dispositif ETIncelles ici

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions logicielles innovantes et des services d’imagerie afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance des images médicales en utilisant les technologies les plus avancées d’intelligence artificielle pour augmenter la précision dans le diagnostic et le traitement de nombreux cancers et de maladies métaboliques et contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies pour les patients. Nos solutions iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et eyonis™ (précédemment iBiopsy®), notre suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, aident les sociétés biopharmaceutiques et les cliniciens à offrir aux patients de nouveaux traitements et des diagnostics plus précoces et plus précis. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une autre à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth (Paris) -Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

------------------------------

1 Précédemment iBiopsy®