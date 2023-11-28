Amazon的Project Kuiper與NTT/SKY Perfect JSAT建立策略性合作關係，為日本提供先進的衛星連接選擇

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今天，Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT)、NTT DOCOMO, Inc. (NTT DOCOMO)、NTT Communications Corporation (NTT Com)和SKY Perfect JSAT Corporation (SKY Perfect JSAT)宣布與Amazon (NASDAQ: AMZN)的低地球軌道(LEO)衛星寬頻網路Project Kuiper達成策略性合作，為日本客戶提供先進、可靠、覆蓋範圍廣泛的衛星連接選擇。兩家公司希望利用Project Kuiper衛星連接服務為日本客戶提高通訊可用性和韌性。

NTT和SKY Perfect JSAT計畫將Project Kuiper連接服務分銷給日本的企業和政府機構，而NTT Group旗下公司則成為Project Kuiper的客戶，此為本次合作的一部分。這些公司計畫利用Project Kuiper為其客戶提供新的連接選擇，以建立具有韌性的冗餘通訊網路。

雖然日本擁有良好的光纖和無線等地面通訊科技，但由於日本多山多島，因此在發生自然災害和其他緊急情況時，恢復連接是一項挑戰。針對這一挑戰，Project Kuiper提供了快速、可擴充的解決方案。例如，日本首屈一指的行動網路供應商NTT DOCOMO計畫利用Project Kuiper將日本農村和難以到達的地區連回到其核心電信網路，而無需花費時間和開支來建設光纖和固定無線基礎設施。

透過此次合作，日本企業將能夠利用Project Kuiper連接支持廣泛的應用，包括物聯網、預測性維護、車隊管理、遠端製造等。客戶還將能夠利用Project Kuiper連接到Amazon Web Services (AWS)，以執行機器學習和人工智慧等先進科技。

展望未來，Project Kuiper、NTT、SKY Perfect JSAT和其他公司將探索與地球和太空間順暢通訊相關的更廣泛合作，以幫助日本企業展開創新。我們的目標是創造新的服務，幫助客戶更永續地利用其資源，為消費者提供更好的醫療保健、金融服務、娛樂等選擇。

NTT資深執行副總裁Katsuhiko Kawazoe表示：「改善連接基礎設施在未來將變得更加重要，這將有助於解決社會面臨的各種問題，並建立永續的經濟和社會活動。我們期待與Project Kuiper合作，彙集雙方各自的科技和資源，如NTT的IOWN技術等，以加速創新，達成進一步創造價值的未來。」

NTT DOCOMO執行副總裁Hozumi Tamura表示：「NTT DOCOMO的理念是將我們的客戶放在首位，以個人化的通訊解決方案和無與倫比的客戶支援滿足他們的需求，Amazon的Project Kuiper與我們在這些優先事項方面的理念不謀而合。在日本，我們很榮幸能夠提供如此強大的通訊服務，而Project Kuiper可以協助我們將客戶滿意度提升到一個新的水準，提供更多選擇來協助創新，幫助我們的客戶隨時隨地進行通訊。」

SKY Perfect JSAT代表董事兼資深執行副總裁Toru Fukuoka表示：「日本有著悠久的創新歷史和對連接的極大需求。SKY Perfect JSAT和NTT之間現有的合作關係為日本企業帶來了更多的創造和發展機會，Project Kuiper加入我們的服務大家庭是一項非常令人振奮的進展，它將進一步加速日本的業務創新和科技發展。」

Project Kuiper科技副總裁兼負責人Rajeev Badyal表示：「NTT、SKY Perfect JSAT、Project Kuiper和NTT Group旗下公司的共同使命是，無論在任何情況下，都要保持與客戶的連接，並利用幾乎任何地方的資料，幫助客戶不斷創新。NTT是日本值得信賴的通訊服務提供者，也是Project Kuiper的理想合作夥伴，我們正準備在日本提供可靠、安全的LEO寬頻服務。」

AWS Japan總裁Tadao Nagasaki表示：「AWS和NTT Group在為客戶開展創新方面有著良好的記錄，我們很高興能透過Project Kuiper擴大我們的業務。Project Kuiper連接服務的推出將為我們的客戶提供新的選擇，使他們能夠連接遠端位置，並使用安全、有韌性和靈活的世界一流雲端服務提供者來轉變他們的營運。」

Project Kuiper最近的原型衛星測試任務取得了100%的成功率，驗證了構成其衛星和網路的關鍵科技。Project Kuiper可望於2024年下半年開始與特定客戶和合作夥伴進行連接服務測試。NTT和SKY Perfect JSAT計畫參與該測試，此為本次合作的一部分。

如欲瞭解有關與Project Kuiper合作的更多資訊，請造訪http://amazon.com/projectkuiperenterprise。

關於NTT

NTT透過創新的力量為永續發展的社會做出貢獻。我們是一家首屈一指的全球科技公司，作為行動營運商、基礎設施、網路、應用和顧問服務供應商，為消費者和企業提供服務。我們的產品包括數位業務顧問、管理應用服務、工作場所和雲端解決方案、資料中心和邊緣計算，所有這些都由我們深厚的全球產業專業知識提供支援。我們的營收超過950億美元，擁有33萬名員工，每年的研發投資高達36億美元。我們的業務遍及80多個國家和地區，為190多個國家和地區的客戶提供服務。我們為超過75%的《財星》全球100大企業、數千家其他企業和政府客戶以及數百萬消費者提供服務。

關於NTT DOCOMO

NTT DOCOMO是日本首屈一指的行動營運商，擁有超過8700萬用戶，是全球3G、4G和5G行動網路科技的主要貢獻者之一。除了核心通訊服務外，DOCOMO正與越來越多的實體（「+d」合作夥伴）合作，挑戰新的領域，創造令人振奮的便捷增值服務，改變人們的生活和工作方式。根據2020年及以後的中期計畫，DOCOMO正在開創一個尖端5G網路，以促進令人驚歎和富於啟發的創新型服務的發展，超越客戶的期望。https://www.docomo.ne.jp/english/

關於SKY Perfect JSAT

SKY Perfect JSAT是亞洲最大的衛星營運商，擁有17顆衛星，也是日本多頻道付費電視廣播和衛星通信服務的唯一供應商。SKY Perfect JSAT透過「SKY PerfecTV!」平台提供廣泛的娛樂服務，該平台在日本擁有最廣泛的用戶群，用戶數量超過200萬。SKY Perfect JSAT的衛星通信服務覆蓋亞洲、印度洋、中東、太平洋和北美洲，在支持行動回傳、政府、航空、海事、石油和天然氣以及災難恢復等領域的通訊基礎設施方面發揮著至關重要的作用。如欲瞭解更多資訊，請造訪我們的公司網站(https://www.skyperfectjsat.space/en)和太空業務網站(https://www.skyperfectjsat.space/jsat/en/)。

關於Amazon

Amazon遵循四項原則：專注于客戶而非競爭對手、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。Amazon力求成為以客戶為中心的全球頂尖企業、全球最佳雇主和全球最安全的工作場所。公司率先推出了用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、Amazon物流、AWS、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、職業選擇計畫(Career Choice)、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技術、Amazon Studios和《氣候宣言》等產品和服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪amazon.com/about並關注@AmazonNews。

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