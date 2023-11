Dialoguer avec Luigi Einaudi est désormais possible grâce à l'intelligence artificielle

Le projet, né de la collaboration de la Fondation Einaudi et de la Fondation Compagnia di San Paolo avec Reply, a été réalisé grâce à une approche holistique combinant des recherches historiques et économiques et l'utilisation de technologies avancées d'IA et de technologies 3D en temps réel pour rendre l'héritage intellectuel de Luigi Einaudi plus accessible et pertinent pour un public de plus en plus large. (Photo: Reply)

Le projet, né de la collaboration de la Fondation Einaudi et de la Fondation Compagnia di San Paolo avec Reply, a été réalisé grâce à une approche holistique combinant des recherches historiques et économiques et l'utilisation de technologies avancées d'IA et de technologies 3D en temps réel pour rendre l'héritage intellectuel de Luigi Einaudi plus accessible et pertinent pour un public de plus en plus large. (Photo: Reply)

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--La Fondation Luigi Einaudi onlus de Turin, la Fondation Compagnia di San Paolo et Reply présentent "Pensiero Liberale, Dialogo Attuale", un projet qui utilise l'intelligence artificielle pour rendre accessible à tous la pensée économique de l'une des personnalités les plus importantes du XXe siècle à travers une conversation avec lui.

En utilisant le potentiel de l'intelligence artificielle générative et les technologies les plus avancées dans le domaine de la 3D hyperréaliste, un humain numérique a été créé qui non seulement a la physionomie de Luigi Einaudi, mais surtout qui est capable de répondre aux questions de son interlocuteur de manière cohérente avec la pensée de la figure historique, en dépassant toutes les barrières géographiques, physiques et générationnelles.

La représentation numérique de Luigi Einaudi est conçue pour être accessible sur le site de la Fondation Einaudi et utilisable à partir de n'importe quel appareil. En utilisant le clavier ou la voix, les étudiants, les spécialistes et toute personne intéressée peuvent entamer une conversation sur certains sujets pertinents issus de la pensée économique de l'ancien président de la République italienne : monopole, concurrence, politique monétaire et fiscale, marché, banque, inflation, ainsi que sa biographie.

En collaboration avec la Fondation Einaudi, Reply a travaillé non seulement sur la définition du modèle d'intelligence artificielle, mais aussi sur la création de l'humain numérique et la conception de l'expérience : Machine Learning Reply a spécialisé le modèle conversationnel génératif spécifique à la pensée de Luigi Einaudi en appliquant le cadre propriétaire pour l'entraînement des algorithmes et la validation des résultats basée sur MLFRAME Reply ; Infinity Reply a donné vie à l'humain numérique en reproduisant les éléments clés de l'apparence et des gestes iconiques du personnage historique grâce aux technologies 3D en temps réel ; Bitmama Reply a étudié l'expérience utilisateur et conçu la campagne de communication qui sera mise en ligne et imprimée dans les mois à venir.

Assurer la cohérence avec la pensée originale de Luigi Einaudi était l'un des aspects importants du projet, qui a été résolu grâce à un modèle génératif d'intelligence artificielle (IA) formé spécifiquement sur sa pensée. La Fondation Einaudi, avec le soutien de Paolo Soddu, professeur d'histoire contemporaine et responsable de l'édition nationale des écrits de Luigi Einaudi, a mené une recherche sur les thèmes les plus représentatifs d'Einaudi en tant qu'économiste et a sélectionné les textes à utiliser dans le modèle génératif d'IA : un corpus composé à ce jour de 250 000 mots extraits de volumes originaux et de collections disponibles en version numérique. Le travail minutieux de construction de la base de connaissances, d'entraînement du modèle génératif d'IA et de validation qualitative des réponses, effectué selon la méthodologie Reply, permet aujourd'hui d'avoir une conversation authentique entre l'interlocuteur et la représentation numérique de Luigi Einaudi : l'humain numérique répond non seulement à des questions spécifiques sur des thèmes présents dans la production orale et écrite, mais offre également la possibilité de générer un feedback sur les réponses données, rendant ainsi l'interaction bidirectionnelle.

"Pensiero Liberale, Dialogo Attuale" fait partie d'un programme plus vaste de la Fondation Einaudi, lancé en 2021 avec la numérisation de ses archives historiques et visant à valoriser le précieux patrimoine historique et culturel contenu dans la bibliothèque, en rendant la connaissance de plus en plus accessible aux générations futures. L'institution est consciente qu'un patrimoine aux frontières ouvertes et l'élargissement des formes d'utilisation, accompagné de la multiplication de l'utilisation des ressources liées au patrimoine lui-même, ne peuvent que favoriser l'accès le plus large possible.

"Ce qui est surprenant à propos de l'intelligence artificielle (IA), c'est la rapidité avec laquelle elle s'est répandue et la profondeur des débats qu'elle a suscités. Au printemps et même pendant les mois d'été de cette année, l'IA était un sujet réservé à un petit nombre. Aujourd'hui, elle est sur toutes les lèvres et a capté l'attention de tous les médias", a déclaré Domenico Siniscalco, président de la Fondation Einaudi. "À la Fondation Einaudi, avec le soutien technologique de Reply et l'appui financier décisif de la Compagnia di San Paolo, nous avions commencé à travailler au printemps, profitant de la numérisation des archives et de la publication des premiers volumes des écrits d'Einaudi pour l'édition nationale correspondante, qui a vu le jour grâce à la Banque d'Italie. L'idée était de rendre utilisable une archive d'écrits, de lettres et de notes pour le moins inépuisables. Il n'a fallu que quelques mois pour que le projet que nous présentons aujourd'hui, devienne l'un des nombreux travaux portant sur le même sujet. Le projet s'articule autour de la pensée libérale de Luigi Einaudi. Il a certaines caractéristiques : il veut utiliser tous les écrits d'Einaudi dans la Fondation et sur le web. Il s'agit d'une innovation radicale permettant de faire un bond en avant en matière de productivité et de recherche, tout en étendant les sources pouvant être utilisées. Je pense qu'elle contribuera à maintenir vivantes la figure et la pensée du Président. En ce sens, le projet ne doit pas être utilisé en regardant en arrière, mais plutôt en regardant vers l'avant. "

"Le projet "Pensiero Liberale, Dialogo Attuale" témoigne de notre intérêt et de notre engagement dans un domaine stratégique pour le développement de notre pays, conformément à l'agenda européen. Il suffit de penser au programme Digital Europe ou Next Generation EU, des initiatives qui prévoient une déclinaison au niveau national du programme stratégique pour l'intelligence artificielle 22-24. Il s'agit d'un train en marche, mais surtout d'une grande opportunité de développement que nous sommes appelés à saisir en tant que système national", a déclaré Francesco Profumo, président de la Fondation Compagnia di San Paolo, "Face aux nombreux défis qui nous attendent en tant que Fondation, nous confirmons donc notre engagement à apporter des réponses à certains des défis sociaux, environnementaux, technologiques et économiques auxquels les fondations philanthropiques sont appelées à faire face". En particulier, ce projet intègre l'héritage culturel de Luigi Einaudi - économiste, l'un des maîtres de la pensée libérale et deuxième président de la République italienne - à l'intelligence artificielle et représente un pas en avant dans l'intégration de l'héritage culturel et de la technologie de pointe.

"L'intelligence artificielle", a déclaré Tatiana Rizzante, PDG de Reply, "se répand rapidement dans tous les aspects de notre société, ouvrant la porte à de nouvelles opportunités. La gestion des connaissances est l'un des domaines auxquels Reply accorde une attention particulière. Gérer les connaissances grâce à l'intelligence artificielle signifie non seulement transformer la manière dont on accède aux données et dont on extrait les informations, mais aussi repenser les processus de prise de décision et la manière dont les gens travaillent. Pour soutenir ce changement, nous avons conçu et développé MLFRAME Reply, un cadre qui intègre une méthodologie propriétaire pour l'analyse des bases de données avec des outils pour créer des modèles conversationnels génératifs applicables à des domaines spécifiques de la connaissance. Ce même cadre représente aujourd'hui la composante intelligente de l'homme numérique de Luigi Einaudi, auquel notre équipe travaillant sur les technologies 3D temps réel a donné un visage et une image, notamment dans la création d'humains numériques hyperréalistes. Cette synergie de compétences et de technologies nous a permis d'étendre l'accès à la connaissance à un public plus large, en créant un lien engageant entre la culture et les gens."

