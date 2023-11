Een gesprek met Luigi Einaudi is nu mogelijk, dankzij kunstmatige intelligentie

The project, a collaboration between the Einaudi Foundation, the Compagnia di San Paolo Foundation, and Reply, was carried out through a holistic approach. This approach combined historical and economic research with the use of advanced AI and 3D real time technologies, aiming to make Luigi Einaudi's intellectual legacy more accessible and relevant to an increasingly broad audience. (Photo: Reply)

The project, a collaboration between the Einaudi Foundation, the Compagnia di San Paolo Foundation, and Reply, was carried out through a holistic approach. This approach combined historical and economic research with the use of advanced AI and 3D real time technologies, aiming to make Luigi Einaudi's intellectual legacy more accessible and relevant to an increasingly broad audience. (Photo: Reply)

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Fondazione Luigi Einaudi Onlus uit Turijn, Fondazione Compagnia di San Paolo en Reply presenteren "Pensiero Liberale, Dialogo Attuale", een project dat kunstmatige intelligentie gebruikt om het economische gedachtegoed van een van de meest relevante persoonlijkheden van de 20e eeuw voor iedereen toegankelijk te maken door middel van een gesprek met een digitale versie van hem.

Door gebruik te maken van het potentieel van generatieve kunstmatige intelligentie en de meest geavanceerde technologieën in hype-realistisch 3D, hebben we een Digital Human gecreëerd die niet alleen het uiterlijk van Luigi Einaudi weerspiegelt, maar ook de vragen van de gesprekspartner kan beantwoorden op een manier die overeenkomt met het gedachtegoed van de historische figuur. Dit overwint alle geografische, fysieke en generatiebarrières.

De digitale weergave van Luigi Einaudi is ontworpen om beschikbaar te zijn op de website van Fondazione Einaudi en is toegankelijk vanaf elk apparaat. Door middel van toetsenbord- of spraakinvoer kunnen studenten, specialisten of andere geïnteresseerden een gesprek starten over belangrijke onderwerpen die verband houden met het economisch gedachtegoed van de voormalige president van de Italiaanse Republiek: monopolie, concurrentie, monetair en fiscaal beleid, markt, bankwezen, inflatie, evenals zijn biografie.

Samen met de Einaudi Foundation werkte Reply aan een modeldefinitie voor kunstmatige intelligentie, de creatie van de digitale mens en het ontwerp van de belevenis. Machine Learning Reply bouwde het generatieve gespreksmodel specifiek voor het gedachtegoed van Luigi Einaudi door het eigen kader van algoritmetraining en resultaatvalidatie toe te passen op basis van MFRAME Reply. Bovendien bracht Infinity Reply de digitale mens tot leven door belangrijke elementen van het uiterlijk en de iconische gebaren van de historische figuur na te bootsen met behulp van 3D realtime technologieën. Bitmama Reply bestudeerde de gebruikerservaring en ontwierp de communicatiecampagne die de komende maanden online en in gedrukte vorm zal worden gepresenteerd.

Een cruciaal aspect van het project was het waarborgen van de samenhang met het oorspronkelijke gedachtegoed van Luigi Einaudi. Dit werd bereikt door middel van een generatief model van kunstmatige intelligentie (AI) dat specifiek is getraind op zijn ideeën. De Einaudi Stichting, met de steun van Paolo Soddu, docent Hedendaagse Geschiedenis en secretaris van de Nationale Editie van Luigi Einaudi's werken, voerde een onderzoek uit naar de meest representatieve onderwerpen van Einaudi als econoom en selecteerde de teksten die gebruikt zouden worden in het generatieve AI-model: een corpus bestaande uit 250.000 woorden uit originele volumes en collecties die beschikbaar zijn in digitaal formaat.

Een levensecht gesprek tussen de gesprekspartner en de digitale weergave van Luigi Einaudi is nu mogelijk dankzij de zorgvuldige opbouw van de kennisbank, de training van het generatieve AI-model en de kwalitatieve validatie van de antwoorden, uitgevoerd volgens de Reply-methodologie. De digitale mens beantwoordt niet alleen specifieke vragen over de onderwerpen in de mondelinge en schriftelijke producties, maar biedt ook de mogelijkheid om feedback te genereren op de gegeven antwoorden, waardoor de interactie in twee richtingen gaat.

"Pensiero Liberale, Dialogo Attuale" maakt deel uit van een breder programma van de Einaudi Foundation. Het programma ging in 2021 van start met de digitalisering van het historisch archief. Het wil de waarde van het historisch-cultureel erfgoed in de bibliotheek vergroten en de kennis steeds toegankelijker maken voor de huidige en toekomstige generaties. De stichting is zich ervan bewust dat door middel van een open-ended erfgoed en uitgebreide vormen van genieten, samen met een verveelvoudigd gebruik van de hulpbronnen van het erfgoed zelf, een groot publiek kan worden bereikt.

"Wat me opvalt aan Artificial Intelligence (AI) is de snelheid waarmee het zich verspreidt en de diepgang van het recente debat. In de lente en zelfs in de zomermaanden van dit jaar was AI een onderwerp voor weinigen. Vandaag ligt het op ieders lippen en het trekt de aandacht van alle media," aldus Domenico Siniscalco, president van de Einaudi Foundation. "In het voorjaar zijn we bij de Einaudi Stichting, met de technologische steun van Reply en de doorslaggevende financiële steun van de Compagnia di San Paolo, aan de slag gegaan met de digitalisering van het archief en de publicatie van de eerste delen van Einaudi's werken voor de relevante Nationale Editie, die dankzij de Bank van Italië tot stand zijn gekomen. Het idee was om gebruik te maken van het archief van teksten, brieven en notities, dat op zijn zachtst gezegd eindeloos was. In een paar maanden tijd is ons project, dat we hier vandaag presenteren, een van de vele toepassingen van AI geworden voor het delen van kennis. Het project draait om het liberale gedachtegoed van Luigi Einaudi en heeft bepaalde kenmerken, omdat het alle werken van Einaudi in de Stichting en op het web toegankelijk wil maken. Dit is een radicale vernieuwing die een sprong voorwaarts in productiviteit en onderzoek mogelijk maakt, en ook een uitbreiding van de bronnen die kunnen worden gebruikt. Ik denk dat het zal helpen om de figuur en het gedachtegoed van de president levend te houden. In die zin moet het project niet worden gebruikt om naar het verleden te kijken, maar om vooruit te kijken, naar de toekomst."

Het project 'Liberaal denken, actuele dialoog' sluit aan bij onze interesse en inzet op strategisch gebied om de ontwikkeling van ons land te ondersteunen, in lijn met wat de Europese agenda voorziet. Denk maar aan het Digital Europe Programme of Next Generation EU, initiatieven die een nationale afname in het strategische programma voor kunstmatige intelligentie 22-24 inhouden. Het is een rijdende trein, maar bovenal een grote ontwikkelingskans die we als land moeten grijpen," zei Francesco Profumo, president of the Compagnia di San Paolo Foundation. " Met het oog op de vele uitdagingen die ons als stichting te wachten staan, bevestigen we daarom onze toewijding om antwoorden te geven op een aantal sociale, ecologische, technologische en economische uitdagingen waarmee filantropische stichtingen worden geconfronteerd. Dit project integreert in het bijzonder het culturele erfgoed van Luigi Einaudi - econoom, een van de meesters van het liberale gedachtegoed en de tweede president van de Italiaanse Republiek - met kunstmatige intelligentie en zet een stap voorwaarts in de integratie tussen cultureel erfgoed en geavanceerde technologie."

"Kunstmatige intelligentie," aldus Tatiana Rizzante, CEO van Reply, "dringt snel door in elk aspect van onze samenleving en opent de deur naar nieuwe mogelijkheden. Kennismanagement is een van de gebieden waaraan Reply speciaal aandacht besteedt. Kennis beheren met kunstmatige intelligentie betekent niet alleen een transformatie van de manier waarop gegevens worden opgevraagd en informatie wordt geëxtraheerd, maar ook een heroverweging van besluitvormingsprocessen en de manier waarop mensen werken. Om deze verandering te ondersteunen, hebben we MLFRAME Reply bedacht en ontwikkeld, een kader dat een eigen methodologie voor databaseanalyse integreert met hulpmiddelen voor het maken van conversatiegeneratieve modellen. Deze kunnen in specifieke kennisdomeinen worden toegepast. Ditzelfde kader vertegenwoordigt vandaag de intelligentiecomponent van Luigi Einaudi's digitale mens, waaraan ons team met behulp van 3D realtime technologieën een gezicht en een beeld heeft gegeven. In wezen is dit de creatie van hyperrealistische digitale mensen. Deze synergie van vaardigheden en technologieën stelt ons in staat om de toegang tot kennis uit te breiden naar een breder publiek en zo een boeiende verbinding te creëren tussen cultuur en mensen."

Bezoek de website van de Foundation Einaudi en begin een gesprek met Luigi Einaudi.

