PowerSchool e AMISA fazem parceria para trazer transformação digital a escolas internacionais em toda a América Latina

FOLSOM, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--PowerSchool (NYSE: PWSC), líder em oferecer software baseado em nuvem para ensino fundamental na América do Norte, anunciou hoje uma parceria com as Escolas Internacionais Americanas nas Américas (AMISA) como parte da expansão contínua do Programa Global PowerPartner da PowerSchool. A parceria com a AMISA dará suporte à expansão do programa de parcerias do canal da PowerSchool e irá proporcionar PowerSchool Schoology Learning, PowerSchool SIS, PowerSchool Enrollment, PowerSchool Ecollect Forms e PowerSchool Naviance CCLR às instituições de ensino na América Latina.

"Estamos empolgados pela parceria com a AMISA para capacitar as escolas internacionais americanas na América Latina com tecnologia líder do setor e apoiar o sucesso dos alunos", disse Stewart Monk, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral Internacional da PowerSchool. "Vimos o impacto que a tecnologia educacional moderna, integrada e baseada em nuvem tem nos resultados dos alunos e estamos animados com os benefícios a serem obtidos por professores e alunos que a AMISA respalda."

Através desta parceria, a AMISA terá foco em fornecer produtos da PowerSchool a mais de 100 Escolas Internacionais Americanas na América Latina que são membros da AMISA e da Tri-Association. A AMISA terá pessoal dedicado para vender e comercializar o portfólio da PowerSchool às suas escolas membros.

"As Escolas Internacionais Americanas nas Américas (AMISA) buscam oferecer programas inovadores e serviços fiscalmente sustentáveis para melhorar a qualidade do ensino em nossas escolas. Portanto, estamos muito felizes por poder fazer parceria com a PowerSchool para possibilitar acesso a produtos da PowerSchool como o Schoology, um revolucionário sistema de gestão de aprendizagem e seu sistema de informações do aluno líder do setor", disse Dereck Rhoads, Diretor Executivo da AMISA. "Estamos entusiasmados com o impacto positivo que esta parceria terá sobre nossos professores, alunos e famílias, uma vez que complementa e se alinha aos Serviços Escolares, Recrutamento de Professores e oportunidades de Desenvolvimento Profissional que a AMISA proporciona."

O Programa PowerPartner, uma iniciativa internacional de parceiros do canal, aproveita os parceiros regionais do canal da PowerSchool para respaldar esforços de marketing localizado, vendas e desenvolvimento de clientes. O programa em rápida expansão inclui atualmente parceiros do canal da PowerSchool que atendem clientes no Oriente Médio, África, Ásia e América Latina.

Sobre a AMISA

A AMISA foi formada em 1961 e formalmente fundada nos EUA em 1977 como uma associação sem fins lucrativos 501(C) 3, a fim de descobrir e desenvolver formas e meios de aprimorar a compreensão por meio da educação internacional; melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem em escolas associadas; facilitar a comunicação e a ação de cooperação entre todas as escolas associadas; bem como facilitar a ação de cooperação com agências nacionais, estaduais, locais ou não governamentais na área de educação internacional. Em 2021, a Associação de Escolas Americanas na América do Sul (AASSA) mudou seu nome para Escolas Internacionais Americanas nas Américas (AMISA).

Sobre a PowerSchool

A PowerSchool (NYSE: PWSC) é líder em oferecer software baseado em nuvem para ensino fundamental na América do Norte. Sua missão é capacitar professores, administradores e famílias para garantir uma educação personalizada a cada jornada do aluno. A PowerSchool oferece nuvens de produtos de ponta a ponta que conectam o escritório central à sala de aula e ao lar com produtos premiados, incluindo Schoology Learning e Naviance CCLR, para que os distritos escolares possam gerenciar com segurança dados de alunos, matrículas, frequência, notas, instruções, avaliações , recursos humanos, talentos, desenvolvimento profissional, educação especial, análise de dados e informações, comunicações e preparação para faculdades e carreiras. A PowerSchool dá suporte a mais de 50 milhões de alunos em mais de 90 países e mais de 16.000 clientes, incluindo mais de 90 dos 100 principais distritos em número de matrículas de alunos nos EUA. Saiba mais em www.powerschool.com.

© PowerSchool. PowerSchool e outras marcas PowerSchool são marcas registradas da PowerSchool Holdings, Inc. ou de suas subsidiárias. Outros nomes e marcas podem ser reivindicados como propriedade de terceiros.

