Amazon的Project Kuiper与NTT/SKY Perfect JSAT建立战略合作关系，为日本提供先进的卫星连接选项

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今天，Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT)、NTT DOCOMO, Inc. (NTT DOCOMO)、NTT Communications Corporation (NTT Com)和SKY Perfect JSAT Corporation (SKY Perfect JSAT)宣布与Amazon (NASDAQ: AMZN)的低地球轨道(LEO)卫星宽带网络Project Kuiper达成战略合作，为日本客户提供先进、可靠、覆盖范围广泛的卫星连接选择。两家公司希望利用Project Kuiper卫星连接服务为日本客户提高通信可用性和弹性。

作为合作的一部分，NTT和SKY Perfect JSAT计划将Project Kuiper连接服务分销给日本的企业和政府机构，而NTT Group旗下公司则成为Project Kuiper的客户。这些公司计划利用Project Kuiper为其客户提供新的连接选项，以建立弹性的冗余通信网络。

虽然日本拥有良好的光纤和无线等地面通信技术，但由于日本多山多岛，因此在发生自然灾害和其他紧急情况时，恢复连接是一项挑战。针对这一挑战，Project Kuiper提供了快速、可扩展的解决方案。例如，日本领先的移动网络提供商NTT DOCOMO计划利用Project Kuiper将日本农村和难以到达的地区连回到其核心电信网络，而无需花费时间和开支来建设光纤和固定无线基础设施。

通过此次合作，日本企业将能够利用Project Kuiper连接支持广泛的应用，包括物联网、预测性维护、车队管理、远程制造等。客户还将能够利用Project Kuiper连接到Amazon Web Services (AWS)，以运行机器学习和人工智能等先进技术。

展望未来，Project Kuiper、NTT、SKY Perfect JSAT和其他公司将探索与地球和太空间无缝通信相关的更广泛合作，以帮助日本企业开展创新。我们的目标是创造新的服务，帮助客户更可持续地利用其资源，为消费者提供更好的医疗保健、金融服务、娱乐等选项。

NTT高级执行副总裁Katsuhiko Kawazoe表示：“ 改善连接基础设施在未来将变得更加重要，这将有助于解决社会面临的各种问题，并建立可持续的经济和社会活动。我们期待与Project Kuiper合作，汇集双方各自的技术和资源，如NTT的IOWN技术等，以加速创新，实现进一步创造价值的未来。”

NTT DOCOMO执行副总裁Hozumi Tamura表示：“ NTT DOCOMO的理念是将我们的客户放在首位，以个性化的通信解决方案和无与伦比的客户支持满足他们的需求，Amazon的Project Kuiper与我们在这些优先事项方面的理念不谋而合。在日本，我们很荣幸能够提供如此强大的通信服务，而Project Kuiper可以帮助我们将客户满意度提升到一个新的水平，提供更多选择来助力创新，帮助我们的客户随时随地进行通信。”

SKY Perfect JSAT代表董事兼高级执行副总裁Toru Fukuoka表示：“ 日本有着悠久的创新历史和对连接的极大需求。SKY Perfect JSAT和NTT之间现有的合作关系为日本企业带来了更多的创造和发展机会，Project Kuiper加入我们的服务大家庭是一项非常令人振奋的进展，它将进一步加速日本的业务创新和技术发展。”

Project Kuiper技术副总裁兼负责人Rajeev Badyal表示：“ NTT、SKY Perfect JSAT、Project Kuiper和NTT Group旗下公司的共同使命是，无论在任何情况下，都要保持与客户的连接，并利用几乎任何地方的数据，帮助客户不断创新。NTT是日本值得信赖的通信服务提供商，也是Project Kuiper的理想合作伙伴，我们正准备在日本提供可靠、安全的LEO宽带服务。”

AWS Japan总裁Tadao Nagasaki表示：“ AWS和NTT Group在为客户开展创新方面有着良好的记录，我们很高兴能通过Project Kuiper扩展我们的业务。Project Kuiper连接服务的推出将为我们的客户提供新的选择，使他们能够连接远程位置，并使用安全、弹性和灵活的世界领先云服务提供商来转变他们的运营。”

Project Kuiper最近的原型卫星测试任务取得了100%的成功率，验证了构成其卫星和网络的关键技术。Project Kuiper预计将于2024年下半年开始与特定客户和合作伙伴进行连接服务测试。作为合作的一部分，NTT和SKY Perfect JSAT计划参与该测试。

如需了解有关与Project Kuiper合作的更多信息，请访问http://amazon.com/projectkuiperenterprise。

关于NTT

NTT通过创新的力量为可持续发展的社会做出贡献。我们是一家领先的全球科技公司，作为移动运营商、基础设施、网络、应用和咨询提供商，为消费者和企业提供服务。我们的产品包括数字业务咨询、管理应用服务、工作场所和云解决方案、数据中心和边缘计算，所有这些都由我们深厚的全球行业专业知识提供支持。我们的营收超过950亿美元，拥有33万名员工，每年的研发投资高达36亿美元。我们的业务遍及80多个国家和地区，为190多个国家和地区的客户提供服务。我们为超过75%的《财富》全球100强企业、数千家其他企业和政府客户以及数百万消费者提供服务。

关于NTT DOCOMO

NTT DOCOMO是日本领先的移动运营商，拥有超过8700万用户，是全球3G、4G和5G移动网络技术的主要贡献者之一。除了核心通信服务外，DOCOMO正与越来越多的实体（“+d”合作伙伴）合作，挑战新的领域，创造令人振奋且实用方便的增值服务，改变人们的生活和工作方式。根据2020年及以后的中期计划，DOCOMO正在开创一个领先的5G网络，以促进令人惊叹和富于启发的创新型服务的发展，超越客户的期望。https://www.docomo.ne.jp/english/

关于SKY Perfect JSAT

SKY Perfect JSAT是亚洲最大的卫星运营商，拥有17颗卫星，也是日本多频道付费电视广播和卫星通信服务的唯一供应商。SKY Perfect JSAT通过“SKY PerfecTV!”平台提供广泛的娱乐服务，该平台在日本拥有最广泛的用户群，用户数量超过200万。SKY Perfect JSAT的卫星通信服务覆盖亚洲、印度洋、中东、太平洋和北美洲，在支持移动回传、政府、航空、海事、石油和天然气以及灾难恢复等领域的通信基础设施方面发挥着至关重要的作用。如需了解更多信息，请访问我们的公司网站(https://www.skyperfectjsat.space/en)和太空业务网站(https://www.skyperfectjsat.space/jsat/en/)。

关于Amazon

Amazon遵循四项原则：专注于客户而非竞争对手、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。Amazon力求成为以客户为中心的全球顶级企业、全球最佳雇主和全球最安全的工作场所。公司率先推出了用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、Amazon物流、AWS、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、职业选择计划(Career Choice)、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios和《气候宣言》等产品和服务。如需了解更多信息，请访问amazon.com/about并关注@AmazonNews。

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