Rocket Software将收购OpenText的应用现代化和连接业务

马萨诸塞州沃尔瑟姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Rocket Software是一家推动世界大公司现代化之旅的全球技术领导者。该公司今天宣布已签署最终协议，收购OpenText的应用现代化与连接业务。OpenText（NASDAQ：OTEX）、（TSX：OTEX）曾是Micro Focus旗下品牌。本次交易总价为22.75亿美元。

几十年来，Rocket Software一直作为最大、最具创新性组织的合作伙伴，帮助其解决基础设施、数据和应用程序方面复杂IT挑战。 Rocket Software的混合云战略使客户能够在现代化之旅的任何阶段优化其应用程序组合，从而在不中断关键任务运营的情况下弥合与现代用例的差距。这种方法使组织能够从大型机安全性和可靠性中受益，同时还可以利用云中强大的分析工具。

AMC多年来一直是应用程序现代化领域的领导者，提供包括COBOL和主机连接的业界领先工具。这些工具使组织能够利用其核心应用程序并提供现代化的灵活性，使其能按需在任意位置运行应用程序。在AMC的帮助下，Rocket Software将拥有更加多样化的现代化产品组合，无论是在本地还是通过混合云策略，都能满足客户的需求。

Rocket Software对AMC的收购实现了五个关键战略目标，包括：

通过全面的产品组合满足组织在现代化进程任何阶段的需求，解决从大型机到混合工作负载的所有用例。

使客户能够从向运行业务的核心应用程序的几十年投资中获取价值，同时实施创新并充分利用新的应用程序和技术。

巩固Rocket Software作为混合云领域领导者的地位，深化现有客户关系并确保传统企业 IT市场的可持续增长。该公司的定位不仅是满足客户的即时需求，而且还引导客户逐步完成现代化之旅。

扩展和补充Rocket Software行业领先的研发专业知识，通过生成式人工智能等新兴技术的应用促进持续创新。

进一步巩固Rocket Software的首选伙伴地位，不断满足行业和客户需求，帮助客户取得卓越成功。

Rocket Software总裁兼首席执行官Milan Shetti表示：“我们很自豪能够成为首选合作伙伴，致力于在客户现代化进程中随时满足客户需求，并最大程度减少其业务运营不必要的风险。对于以大型机为基础，并准备使用混合云发挥机遇潜力的企业组织来说，与具备相关解决方案和专业技术，确保顺利过渡的伙伴开展合作是现实需要。我们热烈欢迎AMC业务及其才华横溢的团队加入Rocket Software，对于公司、市场以及数千家与我们共享实现两全其美愿景的组织而言，本次收购具有非凡的意义。”

通过将Rocket Software行业领先的客户服务与更多创新资源相结合，该公司将在市场中获得独特优势，不仅能满足客户的即时需求，还可以帮助客户逐步实现转向。这些深厚的客户关系将增强保留率，扩大交叉销售机会，并推动业务的可持续增长。

Rocket Software计划通过现有股东的新现金资产、承诺的债务融资以及账面现金来为此次收购提供资金。债务融资预计将包括增量高级担保定期贷款和新的高级担保票据。考虑到预期的协同效应，公司预计本次收购在复合杠杆系数方面保持借贷成本和收益平衡，但要以担保为基础进行杠杆贷款。

该交易预计将于2024年第二季度完成，即2024年6月30日完成，但须获得适用的监管部门批准，并满足其他惯例成交条件。

RBC Capital Markets、LLC、Barclays Capital Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.和UBS Securities LLC担任Rocket Software的财务顾问。Ernst & Young LLP担任Rocket Software的会计顾问。 Kirkland & Ellis LLP担任 Rocket Software的法律顾问。此次交易的债务融资将由RBC Capital Markets、Barclays Capital、Deutsche Bank Securities、UBS Securities、Citigroup Global Markets、HSBC Securities、Mizuho Securities和SMBC Nikko Securities提供。

关于Rocket Software

Rocket Software与各行业巨头合作，解决基础设施、数据和应用程序方面最复杂的IT挑战，提供简化而不是破坏其现代化进程的解决方案。 Rocket Software赢得10,000家客户的信赖，通过混合云策略帮助企业实现现代化，从而无需重新或从零开始构建平台或。Rocket Software的2,300名全球员工与客户合作，加速和优化客户的现代化进程，同时满足不断变化的市场需求。 Rocket Software是一家美国私营公司，总部位于波士顿地区，其卓越中心战略性地分布在北美、欧洲、亚洲和澳大利亚。 Rocket Software是Bain Capital Private Equity的投资组合公司。通过LinkedIn和Twitter关注Rocket Software，或访问www.RocketSoftware.com。

有关前瞻性陈述的警示信息

这份新闻稿中的一些陈述属于1995年修订版《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性陈述，其中包括但不限于有关AMC业务总体表现和收购预期产生的协同效应的陈述，以及有关收购的预期融资和交割日期的陈述，包括获得监管批准和满足其他惯例交割条件。这些前瞻性陈述通常通过使用诸如“预计”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“推断”、“应该”、“目标”、“将”、“将会”等词语以及每种情况下其否定或其他各种或可比较术语来识别。这些前瞻性陈述反映了我们在截至本新闻稿日期对未来事件的看法，并基于我们当前的期望、估计、预测、推断、假设、信念和信息。尽管管理层认为这些前瞻性陈述所反映的期望是合理的，但不能保证能够证实这些期望的正确性。所有这些前瞻性陈述都受到风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性不在我们掌控之下，并可能导致未来事件或结果与本新闻稿中陈述或暗示的情况大相径庭。这些因素和风险包括但不限于与获得监管部门批准以及满足完成收购的其他成交条件相关的风险；我们成功获得预期收购融资的能力；我们成功整合AMC业务并实现预期协同效应的能力；以及某些其他风险。我们不可能预测或识别所有此类风险。我们明确表示不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非适用法律要求。

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