SPIE BATIGNOLLES ET HOFFMANN GREEN SIGNENT UN CONTRAT DE FOURNITURE DE CIMENTS DÉCARBONÉS.

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, et Spie batignolles, acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services, annoncent la signature d’un contrat de fourniture de ciments décarbonés incluant un engagement de volumes jusqu’en 2027.

Avec 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé en 2022 et plus de 8 000 collaborateurs, Spie batignolles est un Groupe indépendant qui opère sur 6 grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l’énergie, les travaux publics, l’immobilier et les aménagements paysagers et environnementaux. L’innovation ouverte, l’engagement environnemental et sociétal et l’amélioration continue sont au cœur de l’action de

Spie batignolles qui a sélectionné Hoffmann Green Cement pour lui fournir des ciments décarbonés 0% clinker afin de substituer son approvisionnement en ciment traditionnel sur ses ouvrages en France.

La fourniture de ciments Hoffmann s’inscrit parfaitement dans la démarche de développement durable dans laquelle le Groupe est résolument engagé : solutions économes en énergie, maîtrise des ressources, préservation de la biodiversité sur ses chantiers. Ce partenariat commercial donne lieu à un engagement de volume de la part de

Spie batignolles pour ses projets sur le territoire français et ce jusqu’en 2027.

Aude Maury, Directeur de la Performance, Achats Groupe, RSE, Plan Carbone de Spie Batignolles, précise : « Ce partenariat nous permet de sécuriser notre approvisionnement en ciment Hoffmann et s’inscrit pleinement dans notre engagement pour une construction respectueuse de l’environnement. Nous voulons donner du sens et créer de la valeur durable pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires, c’est pourquoi nous sommes aujourd’hui heureux de collaborer avec Hoffmann Green Cement Technologies. »

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très fiers de la signature de ce partenariat avec un acteur tel que Spie batignolles qui est une nouvelle marque de reconnaissance envers la valeur ajoutée de nos solutions. Cet accord constitue une étape structurante pour la commercialisation de nos ciments bas carbone sans clinker auprès d’un Groupe de premier plan. En effet, l’importance et la diversité de la clientèle de Spie batignolles et de l’ensemble de ses filiales devrait permettre d’augmenter la notoriété et la demande pour nos ciments dans un marché en plein développement. En outre, la fourniture de nos ciments permettra à Spie batignolles de renforcer sa démarche en faveur d’une construction durable et de répondre aux engagements environnementaux pris par le Groupe. »

A propos de Spie batignolles

Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l’énergie, les travaux publics, l’immobilier et les aménagements paysagers et environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d’Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l’Institut MGEN de Le Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le Groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l’ensemble du territoire national via un réseau d’agences dédiées.

Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d’offres partenariales différenciantes. Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2022. Le Groupe emploie 8000 collaborateurs et dispose de 188 implantations en France et 10 à l’international, notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord. Spie batignolles s’est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé majoritairement par ses Dirigeants et salariés.

https://www.Spiebatignolles.fr/

A propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles.

Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/.