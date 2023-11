H2SITE en Gold Hydrogen ondertekenen een memorandum van overeenstemming voor de ontwikkeling van een proefinstallatie voor natuurlijk waterstof op het schiereiland Yorke in Zuid-Australië

BILBAO, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Witte, natuurlijke of geologische waterstof wordt op natuurlijke wijze geproduceerd of is aanwezig in de aardkorst. Deze vormt een primaire energiebron zonder koolstofvoetafdruk. Hoewel het een groot potentieel heeft om waterstof koolstofvrij te maken door de huidige kosten voor waterstof aanzienlijk te verlagen, moet de technologie nog verder worden ontwikkeld.

Natuurlijke waterstofafzettingen worden onderzocht in Frankrijk, de VS en Australië, waar H2SITE een memorandum van overeenstemming heeft getekend met Gold Hydrogen voor een proeffabriek op het schiereiland Yorke.

Door gebruik te maken van de geavanceerde membraanscheidingstechnologie van H2SITE is het de bedoeling dat de fabriek meer dan 95% van de beschikbare waterstof terugwint en tegelijkertijd waardevolle nevenproducten zoals Helium afscheidt.

"De samenwerking met Gold Hydrogen onderstreept onze gedeelde toewijding aan de groei van de markt voor natuurlijke waterstof. H2SITE is verheugd een bijdrage te kunnen leveren met haar membraanscheidingstechnologie, waardoor duurzame en kostenefficiënte waterstofproductie mogelijk wordt," aldus Andres Galnares, CEO van H2SITE.

Het project op het schiereiland Yorke betekent een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van natuurlijke waterstof, omdat een van de eerste putten ongekende H2-concentratieniveaus opleverden.

Deze samenwerking is een volgende stap in het versnellen van de decarbonisatie en het toekomstige gebruik van natuurlijke waterstof als duurzame energiebron.

Over H2SITE:

H2SITE is opgericht in 2020 en beschikt over exclusieve technologie voor reactoren en separatoren, waarmee de omzetting van diverse grondstoffen in waterstof mogelijk wordt gemaakt. Denk hierbij aan ammoniak, methanol of synthetisch gas, maar ook aan het scheiden van waterstof uit gasmengsels in lage concentraties voor toepassingen in zoutcavernes of geologische waterstof.

