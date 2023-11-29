Rocket Software將收購OpenText的應用程式現代化和連接業務

麻塞諸塞州沃爾瑟姆--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rocket Software, Inc. (“Rocket Software”)是一家推動全球頂級規模企業邁向現代化的全球科技領導者。該公司今天宣布已簽署最終協議，將收購OpenText的應用現代化和連接業務(AMC)。OpenText (NASDAQ: OTEX) (TSX: OTEX)之前隸屬於Micro Focus。此次收購的總價為22.75億美元。

幾十年來，Rocket Software一直是為基礎架構、資料和應用程式領域最大和最具創新性的組織解決複雜IT挑戰的合作夥伴。Rocket Software的混合雲端策略使客戶能夠在其現代化旅程的任何階段最佳化其應用程式組合，支援他們在不中斷關鍵任務營運的情況下彌合與現代使用案例的差距。這種方法使組織能夠從大型機的安全性和可靠性中受惠，同時還可以利用強大的雲端分析工具。

多年來，AMC一直是應用程式現代化領域的領導者，致力於提供業界領先的工具，包括COBOL和主機連接。這些工具讓組織能夠充分利用其核心應用程式，並為現代化之旅提供靈活性，使他們能夠隨時隨地執行應用程式。借助AMC，Rocket Software將擁有更加多樣化的現代化產品組合，無論是在本地還是透過混合雲端策略，都能滿足客戶需求。

Rocket Software對AMC的收購達成了五個關鍵策略性目標，包括：

透過全面的產品組合滿足組織現代化之旅任何階段的需求，涵蓋從大型機到混合工作負載的所有使用案例。

使客戶能夠從數十年來對推動業務運作的核心應用程式的投資中獲得價值，同時展開創新並充分利用新的應用程式和科技。

鞏固Rocket Software混合雲端領導者的地位，深化當前的客戶關係，並確保傳統企業IT市場的永續成長。該公司的定位不僅在於滿足客戶的即時需求，還在於隨著時間的演變，引導客戶完成現代化之旅。

擴大和補充Rocket Software業界領先的研發專長，透過應用生成式人工智慧等新興科技促進持續創新。

進一步鞏固Rocket Software作為首選合作夥伴的地位，滿足產業和客戶的需求，並為客戶創造卓越的成果。

Rocket Software總裁兼執行長Milan Shetti表示：「我們很驕傲能夠成為客戶的首選合作夥伴，在客戶現代化之旅的任何階段滿足他們的需求，並儘量降低對於其業務營運不必要的風險。對於許多建立在大型機基礎之上並準備好經由混合雲端釋放機會的企業來說，具備兩全其美的解決方案和專業知識是一項現實需求。歡迎AMC業務及其才華洋溢的團隊加入Rocket Software，這對公司、市場和成千上萬的組織來說是一個具有重大意義的時刻，他們與我們有著達成兩全其美的共同願景。」

透過將Rocket Software業界領先的客戶服務與更多創新資源相結合，該公司將在市場上處於獨特的地位，不僅可以滿足客戶的即時需求，還可以幫助他們隨著時間的演變進行轉型。這些深入的客戶關係將提升保留率，擴大交叉銷售機會，並推動業務的永續成長。

Rocket Software打算透過現有股東的新現金股權、承諾的債務融資和資產負債表中的現金來為收購提供資金。債務融資可望包括增量高級擔保定期貸款和新的高級擔保票據。包括預期的相乘效應在內，公司預期此次收購將在總杠杆的基礎上達成杠杆中性，但在有擔保的基礎上具有杠杆作用。

該交易可望於截至2024年6月30日的2024年第二季完成，但需獲得適用的監管核准和滿足其他特別成交條件。

RBC Capital Markets, LLC、Barclays Capital Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.和UBS Securities LLC擔任Rocket Software的財務顧問。Ernst & Young LLP擔任Rocket Software的會計顧問。Kirkland & Ellis LLP擔任Rocket Software的法律顧問。本次交易的債務融資將由RBC Capital Markets、Barclays Capital、Deutsche Bank Securities、UBS Securities、Citigroup Global Markets、HSBC Securities、Mizuho Securities和SMBC Nikko Securities提供。

關於Rocket Software

Rocket Software與各行各業的大型企業合作，憑藉簡化而不是中斷其現代化之旅的解決方案，解決他們涵蓋基礎架構、資料和應用程式的最複雜的IT挑戰。Rocket Software受到1萬多家客戶的信賴，透過混合雲端策略幫助企業達成現代化，無需重新建構平台或從頭開始建構。該公司在全球擁有2300名員工，他們與客戶精誠合作，加速和最佳化他們的現代化之旅，同時滿足不斷變化的市場需求。Rocket Software是一家美國私人公司，總部位於波士頓地區，在北美、歐洲、亞洲和澳洲的策略性地點設有卓越中心。Rocket Software是Bain Capital Private Equity的投資組合公司。敬請在LinkedIn和Twitter上關注Rocket Software，或造訪www.RocketSoftware.com。

關於前瞻性陳述的警示性資訊

本新聞稿中包含的一些陳述屬於經修訂的《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述，包括但不限於關於AMC業務整體業績和收購的預期相乘效應的陳述，以及關於收購的預期融資和完成日期的陳述，包括獲得主關機關的核准和滿足其他特別成交條件。這些前瞻性陳述通常可透過諸如「預期」、「相信」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「計畫」、「潛在」、「預測」、「預期」、「應該」、「目標」、「將」、「會」等詞語的使用來識別，並且在每種情況下均包括它們的否定形式或者其他變化或類似用語。這些前瞻性陳述反映了我們對截至本新聞稿發布之日的未來事件的看法，並以我們當前的預期、估計、預測、預期、假設、信念和資訊為基礎。儘管管理層相信這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的。所有此類前瞻性陳述均受到風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了我們的控制範圍，並可能導致未來事件或結果與本新聞稿中明示或暗示的內容存在重大差異。這些因素和風險包括但不限於：與獲得監管核准和滿足完成收購的其他成交條件相關的風險；我們成功為收購獲得預期融資的能力；我們成功整合AMC業務並達成預期相乘效應的能力；以及某些其他風險。我們無法預測或識別所有此類風險。除非適用法律要求，否則我們明確表示不承擔任何公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。

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