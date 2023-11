Rocket Software adquire negócio de modernização e conectividade de aplicativos da OpenText

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Rocket Software, Inc. ("Rocket Software"), líder mundial em tecnologia que impulsiona a modernização das maiores empresas do mundo, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir o negócio de Modernização e Conectividade de Aplicativos (AMC) da OpenText (NASDAQ: OTEX), (TSX: OTEX), que anteriormente era parte da Micro Focus. O preço total de compra é de US$ 2,275 bilhões.

Durante décadas, a Rocket Software tem sido o parceiro que soluciona desafios complexos de TI para as maiores e mais inovadoras organizações, em infraestrutura, dados e aplicações. A estratégia de nuvem híbrida da Rocket Software possibilita que os clientes otimizem seu portfólio de aplicativos onde quer que estejam em sua jornada de modernização, ao permitir que preencham a lacuna para casos de uso modernos sem interromper suas operações de missão crítica. Esta abordagem faz com que as organizações se beneficiem da segurança e confiabilidade da estrutura principal, enquanto aproveitam as poderosas ferramentas de análise em nuvem.

A AMC é líder em modernização de aplicativos há muitos anos, fornecendo ferramentas líderes do setor, incluindo COBOL e conectividade de host. Estas ferramentas permitem que as organizações aproveitem seus principais aplicativos e ofereçam flexibilidade para modernização, com possibilidade de executar aplicativos onde quiserem. Com a AMC, a Rocket Software terá um portfólio de modernização mais diversificado que se alinha às demandas dos clientes, seja no local ou mediante uma estratégia de nuvem híbrida.

A aquisição do negócio de AMC pela Rocket Software alcança cinco objetivos estratégicos principais, incluindo:

Atender organizações em qualquer estágio de suas jornadas de modernização com um portfólio abrangente de produtos que aborde todos os casos de uso, desde a estrutura principal até cargas de trabalho híbridas.

Permitir que os clientes agreguem valor de décadas de investimento nos principais aplicativos que executam seus negócios, enquanto inovam e aproveitam os novos aplicativos e tecnologias.

Consolidar a Rocket Software como líder em nuvem híbrida, ao aprofundar os relacionamentos atuais com os clientes e garantir o crescimento sustentável no mercado legado de TI empresarial. A empresa está posicionada não apenas para atender às necessidades imediatas dos clientes, mas também para orientá-los através de sua jornada de modernização ao longo do tempo.

Estender e complementar a experiência em P&D líder do setor da Rocket Software, ao fomentar a inovação contínua mediante aplicação de tecnologias emergentes, como IA generativa.

Intensificar ainda mais a posição da Rocket Software como parceiro de preferência para satisfazer necessidades do setor e de clientes, bem como propiciar sucesso superior ao cliente.

"Estamos orgulhosos de ser o parceiro preferido a atender nossos clientes em qualquer ponto de suas jornadas de modernização e minimizar riscos desnecessários para suas operações comerciais", disse Milan Shetti, Presidente e Diretor Executivo da Rocket Software. "Para muitas organizações empresariais formadas na estrutura principal e prontas para liberar oportunidades com uso de nuvem híbrida, a realidade exige uma continuidade com soluções e experiência que abranjam ambos os mundos. Receber o negócio de AMC e sua talentosa equipe na Rocket Software marca um momento extraordinário para a empresa, o mercado e as milhares de organizações que compartilham nossa visão de tornar realidade o melhor dos dois mundos."

Ao combinar o atendimento ao cliente líder do setor da Rocket Software com mais recursos para inovar, a empresa estará posicionada de modo exclusivo no mercado não apenas para satisfazer as necessidades imediatas dos clientes, mas também para ajudá-los a se transformar ao longo do tempo. Estes relacionamentos profundos com os clientes irão reforçar a retenção, ampliar as oportunidades de vendas cruzadas e impulsionar o crescimento sustentável do negócio.

A Rocket Software pretende financiar a aquisição com uma combinação de novo capital em espécie de seus próprios acionistas, financiamento de dívida comprometida e dinheiro de seu balanço patrimonial. É esperado que o financiamento de dívida inclua empréstimos incrementais a prazo com garantia sênior e novas notas de garantia sênior. Ao incluir as sinergias esperadas, a empresa espera que a aquisição seja neutra em termos de aproveitamento em uma base de alavancagem total, mas alavancada em uma base segura.

Há expectativa de que o negócio seja fechado no segundo trimestre de 2024, concluído em 30 de junho de 2024, sujeito ao recebimento de aprovações regulatórias aplicáveis e outras condições usuais de fechamento.

RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc. e UBS Securities LLC estão atuando como consultorias financeiras da Rocket Software. Ernst & Young LLP atuou como consultoria contábil da Rocket Software. Kirkland & Ellis LLP atuou como consultoria jurídica da Rocket Software. O financiamento da dívida para a transação será fornecido pela RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities, Mizuho Securities e SMBC Nikko Securities.

Sobre a Rocket Software

A Rocket Software faz parceria com as maiores empresas, em todos os setores, para solucionar seus desafios de TI mais complexos, em infraestrutura, dados e aplicativos, com soluções que simplificam sua jornada de modernização sem causar disrupção. Com a confiança de mais de 10.000 clientes, a Rocket Software ajuda as empresas a se modernizar com uma estratégia de nuvem híbrida, para que não precisem reformular a plataforma ou iniciar do zero. Os 2.300 funcionários internacionais da empresa trabalham com os clientes para acelerar e otimizar sua jornada de modernização, enquanto satisfazem as necessidades do mercado em evolução. A Rocket Software é uma empresa privada dos EUA com sede na área de Boston, com centros de excelência estrategicamente localizados na América do Norte, Europa, Ásia e Austrália. A Rocket Software é uma empresa do portfólio da Bain Capital Private Equity. Siga a Rocket Software no LinkedIn e Twitter ou acesse www.RocketSoftware.com.

Informações de Precaução sobre Declarações Prospectivas

Algumas das declarações contidas neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, conforme alterada, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre o desempenho geral dos negócios de AMC e as sinergias esperadas a partir da aquisição, bem como declarações sobre o financiamento esperado e a data de fechamento da aquisição, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias e satisfação de outras condições usuais de fechamento. Estas declarações prospectivas são geralmente identificadas pelo uso de palavras como "antecipar", "acreditar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "deveria", "alvo", "irá", "iria" e, em cada caso, sua terminologia negativa ou outra terminologia diversa ou comparável. Estas declarações prospectivas refletem nossas opiniões quanto a eventos futuros na data deste comunicado à imprensa e estão baseadas em nossas expectativas, estimativas, previsões, projeções, suposições, crenças e informações atuais. Embora a administração acredite que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não pode dar nenhuma garantia de que estas expectativas comprovem serem corretas. Todas estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora de nosso controle, podendo fazer com que eventos ou resultados futuros sejam materialmente diferentes daqueles declarados ou implícitos neste comunicado à imprensa. Tais fatores e riscos incluem, mas não estão limitados a, riscos referentes ao recebimento de aprovações regulatórias e satisfação de outras condições de fechamento para concluir a aquisição; nossa capacidade de obter com sucesso o financiamento esperado para aquisição; nossa capacidade de integrar com sucesso os negócios de AMC e tornar real as sinergias esperadas; e alguns outros riscos. Não é possível prever ou identificar todos estes riscos. Nós nos isentamos expressamente de qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outro modo, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

