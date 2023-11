AMEA Power annoncée comme l’un des « Supporters du climat de la COP28 »

AMEA Power Announced as Climate Supporter of COP28 (Graphic: AETOSWire)

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--AMEA Power, l'une des entreprises d'énergies renouvelables à la croissance la plus rapide basée au Moyen-Orient, a annoncé son soutien à la COP28, 28ème Conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques, en tant que « Supporter du Climat ».

La COP28, qui débutera à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023, est organisée sous la présidence des Émirats arabes unis. La conférence réunira des dirigeants de gouvernements, des entreprises et de la société civile du monde entier, afin d'accélérer l'action contre le changement climatique.

En tant que « Supporter du Climat de la COP28 », AMEA Power s'engage à aider la conférence à atteindre les objectifs de l'ambition climatique, accélérer les actions et renforcer la solidarité pour lutter contre le changement climatique.

Au stand d'AMEA Power, au sein du Pôle de Transition Énergétique dans la Zone Verte de la COP28, l’entreprise mettra en lumière son engagement en faveur de la transition énergétique. Les visiteurs découvriront l’expertise de l'entreprise et sa vaste expérience en matière de développement et d'exploitation de projets d'énergies renouvelables, ses projets d'expansion de son portefeuille, et son engagement à accélérer la transition vers les énergies propres. AMEA Power participera également à un nombre d'événements et d'activités à la COP28, y compris des tables rondes, des événements parallèles et des événements de réseautage.

Récemment. AMEA Power a annoncé son engagement en faveur d'un avenir énergétique durable en signant l'engagement des entreprises respectueuses du climat des Émirats arabes unis en collaboration avec le ministère du Changement climatique et de l'Environnement (MoCCAE). Les signataires se sont engagés à intensifier leurs efforts collectifs pour lutter contre les changements climatiques, en mesurant et en déclarant leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de manière transparente.

AMEA Power dispose d’un pipeline d'énergie renouvelable de 6,8 GW dans 20 pays. La société a également un portefeuille de plus de 1600 MW de projets d'énergies propres en exploitation ou en cours/proche construction au Burkina Faso, à Djibouti, en Égypte, en Côte d'Ivoire, en Jordanie, au Maroc, en Afrique du Sud, au Togo, en Tunisie et en Ouganda. Récemment, AMEA Power s'est engagée à mobiliser 5 milliards de dollars américains pour atteindre 5 GW de capacité d'énergie renouvelable en Afrique d'ici 2030.

La société a actuellement deux projets historiques en construction à travers l’Afrique en Égypte, éolien et solaire de 500 MW chacun. AMEA Power inaugurera dans quelques semaines la mise à niveau de la centrale solaire au Togo, pour porter la capacité énergétique de 50 MW à 70 MW avec l’ajout d’une batterie de stockage. Cela en fera la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest.

Le travail effectué par AMEA Power en Afrique continue d'avoir un impact économique et social direct sur les communautés d'accueil. Dans le cadre de son « Programme d'investissement et de développement communautaire », AMEA Power soutient diverses initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement et du développement communautaire, ainsi que le développement des infrastructures locales.

Hussain Al Nowais, président d'AMEA Power, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer à la COP28 et de joindre nos forces avec le ministère du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis, en signant l'engagement des entreprises respectueuses du climat des Émirats arabes unis. La COP28 constitue une plateforme prometteuse pour accélérer l'action contre le changement climatique et construire un avenir plus durable pour tous. Chez AMEA Power, nous nous engageons à développer et à exploiter des projets d'énergie propres permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et à créer des emplois. »

AMEA Power étend rapidement ses investissements dans l’éolien, le solaire, le stockage d’énergie et l’hydrogène vert, démontrant ainsi son engagement à long terme en faveur de la transition énergétique mondiale. Plus tôt cette semaine, AMEA Power a annoncé avoir conclu une levée de fonds de 75 millions de dollars auprès de SoftBank Group Corp (SBG), une holding d’investissement japonaise.

A propos d’AMEA

Basée aux Émirats Arabes Unis, AMEA Power est un développeur, propriétaire et exploitant de plusieurs projets d’énergies renouvelables. En tant que l’une des sociétés d’énergie renouvelable à la croissance la plus rapide de la région, l'entreprise étend rapidement ses investissements dans les énergies éolienne et solaire, le stockage d'énergie et l'hydrogène vert, démontrant ainsi son engagement à long terme à la transition énergétique mondiale. AMEA Power a constitué une équipe d'experts industriels de classe mondiale pour mener à bien des projets en Afrique, au Moyen-Orient et dans d'autres marchés émergents.

