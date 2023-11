Clarity AI et AWS font progresser l’investissement durable à grande échelle

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--À l’occasion du salon AWS re:Invent, Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd’hui que Clarity AI, une société technologique de premier plan qui fournit des informations environnementales et sociales garantissant que les entreprises et les consommateurs investissent et achètent de manière durable, s’est associée à AWS. La plateforme de Clarity AI analyse des millions de points de données pour aider les investisseurs à suivre, mesurer et optimiser l’impact social et durable de leurs portefeuilles d’investissement et à se conformer à la réglementation. Ces informations permettent à 150 millions d’acheteurs de s’approvisionner auprès de marques durables et aident les investisseurs à orienter plus de 30 billions de dollars de fonds vers des entreprises qui ont un impact positif sur l’environnement.

« AWS fournit les services de cloud, la flexibilité et l’échelle dont nous avons besoin pour être une entreprise axée sur les données, exploiter la puissance de l’IA et fournir des informations critiques sur la durabilité aux investisseurs, consommateurs et organisations qui prennent des décisions clés ayant un impact sur notre planète et ses habitants chaque jour », déclare Ángel Agudo, directeur du conseil d’administration et vice-président principal des produits de Clarity AI. « Chez Clarity AI, notre ambition est que l’impact social et environnemental soit considéré par les investisseurs et les entreprises comme une variable clé au-delà des valeurs purement financières. »

Clarity AI exploite ses plateformes critiques sur AWS et utilise les capacités d’intelligence artificielle générative (IA générative), d’apprentissage automatique (ML) et d’analyse d’AWS afin de fournir des outils d’analyse de la durabilité pour l’investissement, la recherche d’entreprise, l’analyse comparative, l’achat de commerce électronique par les consommateurs et la production de rapports réglementaires. En utilisant Amazon SageMaker, un service entièrement géré pour construire, former et déployer des modèles ML, Amazon SageMaker Studio, un environnement de développement pour ML, et les instances GPU d’Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Clarity AI entraîne jusqu’à 7 milliards de paramètres de grands modèles de langage (LLM) et de modèles de traitement du langage naturel (NLP). Ces modèles détectent, gèrent et classent des millions de points de données non structurées provenant de rapports de développement durable, rapports financiers, appels de fonds et documents de recherche. Clarity AI utilise alors ces données pour identifier les entreprises susceptibles d’être touchées par un événement spécifique et déterminer le niveau de gravité environnementale. Ces informations impartiales sont ensuite partagées avec les investisseurs, les chercheurs et les consommateurs afin de les aider à prendre des décisions d’investissement et d’achat durables.

S’appuyant sur les capacités de cloud d’AWS, la plateforme technologique de durabilité de Clarity AI fournit des données claires et objectives sur plus de 70 000 entreprises, 420 000 fonds et 400 gouvernements locaux. Les entreprises de commerce électronique utilisent l’analyse environnementale de l’entreprise pour l’électronique, la mode et l’habillement, les produits d’épicerie et les marques ménagères, ainsi que les entreprises de santé et de beauté, afin d’identifier visuellement les marques durables pour les acheteurs. La plateforme de Clarity AI s’intègre aux environnements de commerce électronique existants pour afficher des badges qui distinguent les performances d’une marque en matière de développement durable, ce qui permet aux acheteurs soucieux de l’environnement de récompenser les pratiques durables par leurs achats.

Aujourd’hui, les investisseurs et les consommateurs fondent leurs décisions d’investissement et d’achat sur des cadres de reporting, tels que les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui divulguent des informations sur l’impact environnemental d’une organisation. Les investisseurs utilisent les données de ces rapports pour suivre l’impact environnemental et sociétal d’une entreprise, mais il peut être difficile de valider les données de performance ESG en raison de l’absence de normes de reporting unifiées, de l’évolution des réglementations ESG et de la fragmentation des données.

Clarity AI a développé des modèles d’IA générative sur AWS en utilisant Amazon SageMaker pour découvrir de nouveaux points de données qui aident les clients à éviter d’investir dans des entreprises ou des fonds qui se livrent à l’écoblanchiment ou à des pratiques environnementales néfastes. À l’aide de modèles NLP, Clarity AI extrait des informations, identifie des problèmes et évalue l’importance des questions environnementales. Amazon QuickSight, le service de veille stratégique d’AWS, permet à Clarity AI de présenter les résultats à l’aide de tableaux de bord modernes et interactifs, de rapports, d’analyses intégrées et de requêtes en langage naturel. En interne, Clarity AI utilise un chatbot génératif d’IA qui fonctionne sur AWS pour traiter les demandes de renseignements des clients potentiels, ce qui accroît l’efficacité de son équipe de spécialistes des produits.

L’entreprise s’appuie également sur AWS pour gérer la sécurité, améliorer la gouvernance et maintenir la conformité réglementaire. Clarity AI utilise Amazon GuardDuty, un service de détection des menaces qui surveille en permanence les comptes AWS et les charges de travail à la recherche d’activités malveillantes, et AWS WAF en tant que pare-feu Web pour se protéger contre les failles Web courantes et les bots qui peuvent affecter la disponibilité et compromettre la sécurité. Les services de sécurité et de conformité d’AWS ont contribué à l’obtention par Clarity AI des certifications ISO 27001 et SOC 2 Type II.

À l’avenir, Clarity AI prévoit d’étendre son utilisation des services d’IA générative et d’apprentissage automatique d’AWS, tels qu’Amazon Bedrock, un service qui met à disposition plusieurs modèles de base par l’intermédiaire d’une API, afin d’exploiter des technologies innovantes, les aider à harmoniser leur processus de développement de modèles et renforcer leurs capacités d’inférence.

« L’IA générative a le potentiel de transformer chaque application, entreprise et industrie, et Clarity AI est un excellent exemple de la façon dont cette technologie peut apporter des avantages importants aux entreprises, à la société et à la planète, en aidant le monde à prendre des décisions d’investissement et d’achat plus durables », déclare Matt Garman, vice-président principal des ventes, du marketing et des services globaux chez AWS. « En travaillant avec des clients comme Clarity AI, nous pensons que le choix et la sécurité sont la combinaison gagnante qui aidera les organisations à tirer le meilleur parti de l’IA générative pour réimaginer des expériences pour les clients. »

À propos d’Amazon Web Services

Depuis 2006, Amazon Web Services est le cloud le plus complet et le plus largement adopté au monde. AWS n’a cessé d’étendre ses services pour prendre en charge pratiquement toutes les charges de travail de cloud et propose désormais plus de 240 services complets de calcul, stockage, bases de données, mise en réseau, analyse, apprentissage automatique et intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IoT), mobile, sécurité, hybride, réalité virtuelle et augmentée (VR et AR), développement, déploiement et gestion d’applications et de médias à partir de 102 zones de disponibilité dans 32 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 15 zones de disponibilité supplémentaires et cinq régions AWS supplémentaires au Canada, en Allemagne, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Des millions de clients, y compris les startups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire les coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidé par quatre principes : l’obsession du client plutôt que la focalisation sur la concurrence, la passion de l’invention, l’engagement envers l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s’efforce d’être l’entreprise la plus centrée sur le client au monde, le meilleur employeur au monde et le lieu de travail le plus sûr au monde. Avis clients, achats en 1 clic, recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge font partie des solutions lancées par Amazon. Pour plus d’informations, rendez-vous sur amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme technologique de développement durable qui utilise l’apprentissage automatique et les données massives pour fournir des informations environnementales et sociales aux investisseurs, aux organisations et aux consommateurs. Les capacités de Clarity AI sont un outil essentiel pour l’analyse de la durabilité de bout en bout liée à l’investissement, à la recherche d’entreprise, à l’analyse comparative, au commerce électronique des consommateurs et aux rapports réglementaires. En septembre 2023, la plateforme de Clarity AI a analysé plus de 70 000 entreprises, 420 000 fonds et 400 gouvernements, soit largement plus que tout autre acteur du marché. Clarity AI remplit sa mission d’impact sociétal sur les marchés en s’assurant que ses capacités sont directement intégrées dans les flux de travail des clients grâce à des intégrations avec des partenaires tels que BlackRock – Aladdin, Refinitiv an LSEG business, BNP Manaos, CACEIS et SimCorp. De plus, les informations sur la durabilité de Clarity AI atteignent plus de 150 millions de consommateurs à travers plus de 400 000 marchands sur la plateforme Klarna. Clarity AI a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et son réseau de clients gère des dizaines de billions d’actifs et comprend des sociétés comme Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington et BNP Paribas.

