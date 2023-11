A Technology Holdings assessora a WINNING Consulting, especialista em transformação digital e líder em consultoria de gestão, em sua venda estratégica para a Alan Allman Associates

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Technology Holdings, um banco de investimentos global com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, tem o prazer de anunciar que atuou como consultor financeiro exclusivo da WINNING Consulting, empresa de consultoria em gestão e tecnologia com sede em Lisboa, em sua venda estratégica para a Alan Allman Associates, um ecossistema de empresas de transformação digital com sede na França e listada na Euronext.

A WINNING Consulting é uma premiada empresa de consultoria de gestão e tecnologia orientada por dados, com capacidades de execução de transformação digital em toda a Península Ibérica. Fundada em 2012, a empresa conta hoje com mais de 250 funcionários e é conhecida como a primeira empresa de consultoria do mundo a adotar em todas as suas atividades o modelo de gestão científica, mantendo parcerias com as principais plataformas de transformação digital, incluindo Microsoft, UIPath, Celonis, Bonita BPM, entre outras.

Com a aquisição da WINNING Consulting, a Alan Allman Associates desenvolve ainda mais suas capacidades de consultoria de gestão, reforça sua estratégia de marcas fortemente hiperespecializadas e expande sua presença na Península Ibérica, incluindo Portugal e Espanha.

“ A Technology Holdings foi nosso parceiro chave ao longo do processo. A equipe demonstrou enorme profissionalismo, conhecimento e dedicação. Sua compreensão do espaço de Consultoria de Gestão e Transformação Digital é incomparável. Gostaria de destacar especialmente sua capacidade de atrair jogadores com potencial global e características que se encaixam nos requisitos que tínhamos definido. A jornada é complexa, e sem eles teria sido impossível chegar com sucesso à linha de chegada", disse Leandro F. Pereira, CEO da WINNING Consulting.

Vivek Subramanyam, fundador e CEO da Technology Holdings disse: “ Estamos muito satisfeitos por termos fechado essa transação no setor de consultoria de gerenciamento e transformação digital. Esta é a nossa 33ª transação de transformação digital e a 22ª transação de consultoria, o que ressalta nossa profunda experiência na área. Estamos satisfeitos com o resultado alcançado pela empresa e entusiasmados com as possibilidades futuras da WINNING Consulting em conjunto com a Alan Allman Associates.”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.