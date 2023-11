Lafarge Canada Inc. investit dans EXACT Technology Corporation

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Lafarge Canada Inc. annonce son investissement dans EXACT Technology Corporation, une entreprise torontoise en pleine croissance offrant des solutions numériques pour l'industrie du béton. Cette collaboration s'appuie sur l'engagement de Lafarge à favoriser l'innovation et la transformation dans le secteur mondial de la construction.

« La technologie et le développement durable façonnent l'avenir de l'industrie de la construction, et cet investissement dans EXACT s'aligne sur notre stratégie visant à accélérer la croissance verte, à stimuler la transformation des bâtiments et à optimiser l'efficacité. », a déclaré David Redfern, Président-Directeur général de Lafarge Canada (Est).

Brad Kohl, Président-Directeur général de Lafarge Canada (Ouest), a souligné : « Chez Lafarge, nous recherchons activement des partenariats offrant des solutions de construction durables, de haute qualité et innovantes. À travers cette collaboration mutuellement bénéfique, nous voulons unir la technologie et la performance, en travaillant ensemble pour favoriser l'innovation dans le domaine de la construction. »

La technologie d'EXACT surveille et contrôle les processus liés au béton grâce à une suite intégrée de matériel et de logiciels, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité pour les clients. L'offre d'EXACT dynamise l’offre numérique de Lafarge Canada pour nos clients.

« Notre objectif est d'avoir un impact significatif et positif sur l'industrie du béton », a commenté Stacia Van Zetten, cofondatrice et Cheffe de la stratégie d'EXACT. « C'est la relation stratégique idéale pour nous aider à atteindre cet objectif : les connaissances approfondies de Lafarge de l'industrie favoriseront le développement et le perfectionnement des produits d'EXACT. Qui plus est, la portée mondiale de Lafarge aidera à diffuser davantage les solutions d'EXACT, faisant ainsi progresser le secteur. »

À propos d'EXACT Technology Corporation

EXACT Technology Corporation est une entreprise technologique en pleine croissance, basée à Toronto qui développe des solutions numériques pour l'industrie du béton. Son objectif est de rendre l'industrie du béton plus durable, plus efficace et plus sécuritaire grâce à une technologie révolutionnaire. Depuis sa création en 2017, EXACT a fait d'énormes progrès dans cette direction, en donnant aux principaux acteurs du secteur du béton accès à ses produits Monitor, Match, Cure et Track pour les applications de préfabrication, de bétonnage massif pour les infrastructures, d'immeubles en hauteur et de béton prêt à l'emploi. EXACT est ravi d'accélérer son développement grâce à sa collaboration plus étroite avec Lafarge Canada. Un groupe de leaders mondiaux dans les domaines des affaires, de la technologie, de l'immobilier et de l'entrepreneuriat ont également participé à ce tour de financement, notamment Jeffrey Kimel (président d’Harlo Capital) et Michael Katchen (cofondateur et PDG de Wealthsimple).

À propos de Lafarge Canada Inc.

Filiale d'Holcim, Lafarge Canada est un chef de file mondial des solutions de construction innovantes et durables. Animé(e)s par l'objectif de construire le progrès pour l’humanité et la planète, ses 60 000 employé(e)s ont pour mission de décarboniser la construction, tout en améliorant le niveau de vie de toutes et tous. La société permet à ses client(e)s de toutes les régions de construire mieux avec moins, avec sa vaste gamme de solutions faibles en carbone et circulaires, comme ECOPact et ECOPlanet. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l’isolation PRB, Holcim rend l’utilisation des bâtiments plus durable pour promouvoir l'efficacité énergétique et la rénovation écologique. Avec le développement durable au cœur de sa stratégie, Holcim est sur la voie de devenir une compagnie net zéro avec des objectifs de 1,5 °C validés par SBTi.

