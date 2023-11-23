Technology Holdings为管理咨询主导的数字化转型专业公司WINNING Consulting战略出售给Alan Allman Associates业务提供咨询服务

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Technology Holdings是一家在北美、欧洲和亚太地区设有办事处的全球投资银行。该投行近日欣然宣布已成为总部位于里斯本的管理和技术咨询公司WINNING Consulting将其战略出售给Alan Allman Associates交易的独家财务顾问。Alan Allman Associates是总部位于法国并在Euronext（泛欧交易所）上市的数字化转型公司生态系统。

WINNING Consulting是一家屡获殊荣的数据驱动管理和技术咨询公司，在整个伊比利亚地区拥有数字化转型执行能力。该公司成立于2012年，目前拥有250多名员工，是全球首家在所有活动中采用科学管理模式的咨询公司并因此而声名鹊起，该公司与包括Microsoft、UIPath、Celonis、 Bonita BPM在内的领先数字化转型平台建立了合作伙伴关系。

通过收购WINNING Consulting，Alan Allman Associates的管理咨询能力得到进一步发展，强化了其强大的超专业品牌战略，并扩大了其在包括葡萄牙和西班牙在内的伊比利亚地区的影响力。

“ Technology Holdings是整个过程的关键合作伙伴。该团队在此期间表现出卓越的专业技术、丰富的知识和强烈的奉献精神。他们对管理咨询和数字化转型领域的了解可谓无与伦比。我想特别强调的是，他们能够吸引具有全球潜力并契合我方需求的参与者。该业务流程非常复杂，没有他们的支持就不可能顺利到达终点，” WINNING Consulting首席执行官Leandro F. Pereira说道。

Vivek Subramanyam（Technology Holdings创始人兼首席执行官）表示，“ 我们很高兴完成了本次管理咨询和数字化转型领域的交易。这是我们的第33笔数字化转型交易和第22笔咨询交易，凸显了我们在该领域的深厚专业知识。我们对公司取得的成果感到高兴，并对WINNING Consulting与Alan Allman Associates合作而产生未来机遇感到欢欣鼓舞。”

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