LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings, een wereldwijde investeringsbank met kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific is verheugd aan te kondigen dat het is opgetreden als exclusief financieel adviseur van het in Lissabon gevestigde management- en technologieadviesbureau WINNING Consulting bij de strategische verkoop aan Alan Allman Associates, een ecosysteem van bedrijven gespecialiseerd in digitale transformatie met hoofdkantoor in Frankrijk en genoteerd aan de Euronext.

WINNING Consulting is een bekroond, datagestuurd management- en technologieconsultingbureau met mogelijkheden voor digitale transformatie in heel Iberië.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.