Technology Holdings就管理顧問主導的數位化轉型專業公司WINNING Consulting策略性售予Alan Allman Associates為其提供顧問服務

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Technology Holdings是一家在北美、歐洲和亞太地區設有辦事處的全球投資銀行。該投行近日欣然宣布，其已就總部位於里斯本的管理和技術顧問公司WINNING Consulting策略性售予Alan Allman Associates擔任WINNING Consulting的獨家財務顧問。Alan Allman Associates是總部位於法國並在泛歐交易所上市的數位化轉型公司生態系統。

WINNING Consulting是一家屢獲殊榮的資料驅動管理和技術顧問公司，在整個伊比利亞地區擁有數位化轉型執行能力。該公司成立於2012年，目前擁有250多名員工，是全球首家在所有活動中採用科學管理模式的顧問公司並以此著稱，該公司與包括Microsoft、UIPath、Celonis、Bonita BPM在內的一流數位化轉型平台建立了合作夥伴關係。

透過收購WINNING Consulting，Alan Allman Associates的管理顧問能力得到進一步發展，強化了其強大的超專業品牌策略，並擴大了其在包括葡萄牙和西班牙在內的伊比利亞地區的影響力。

WINNING Consulting執行長Leandro F. Pereira表示：「Technology Holdings是整個交易過程中的關鍵合作夥伴。該團隊在此期間表現出卓越的專業素養、豐富的知識和強烈的奉獻精神。他們對管理顧問和數位化轉型領域的瞭解可謂無與倫比。我想特別強調的是，他們能夠吸引具有全球潛力並契合我方需求的參與者。交易流程非常複雜，沒有他們的支持就不可能順利到達終點。」

Vivek Subramanyam（Technology Holdings創辦人兼執行長）表示：「我們很高興完成管理顧問和數位化轉型領域的這項交易。這是我們的第33筆數位化轉型交易和第22筆顧問交易，凸顯了我們在該領域的深厚專業知識。我們對公司取得的成果感到高興，並對WINNING Consulting與Alan Allman Associates合作帶來的未來可能性感到歡欣鼓舞。」

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