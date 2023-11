A NATURA BISSÉ e o ARCH AMENITIES GROUP EUROPE assinam um acordo de colaboração estratégica para o mercado da União Europeia e do Reino Unido

BARCELONA, Espanha e NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--A Natura Bissé e o Arch Amenities Group Europe anunciaram hoje o seu acordo de parceria com o objetivo de expandir a sua presença no setor dos spas de luxo em toda a União Europeia e Reino Unido. O acordo representa uma grande oportunidade de crescimento complementar para ambas as marcas, que se recomendarão mutuamente, capitalizando tanto a reputação consolidada da Natura Bissé, dos seus produtos e rituais profissionais, como a vasta experiência do Arch Amenities Group ao nível da gestão e dos serviços de consultoria em centros de bem-estar e spas de luxo.

A empresa espanhola de cosmética, Natura Bissé, está atualmente presente em mais de 450 hotéis spa espalhados pelo mundo inteiro – 35% dos quais localizados na Europa – e espera fechar o ano com uma faturação global de 100 milhões de euros. Com sede em Barcelona, a empresa regista 82% das suas vendas no estrangeiro, sendo os EUA e a China os seus principais mercados, seguidos pela Espanha. Nos próximos três anos, a Europa tornar-se-á também no foco estratégico da empresa, com a ambição de duplicar a sua presença multicanal.

Por sua vez, o Arch Amenities Group e os seus 3.800 colaboradores gerem atualmente mais de 430 propriedades em todo o mundo, incluindo clubes privados, centros desportivos, comerciais e residenciais e, naturalmente, hotéis que contam com a sua vasta experiência. Entre os grupos hoteleiros incluídos na sua carteira de clientes destacam-se grandes nomes como o Waldforf Astoria, o Four Seasons e o The Ritz-Carlton, também parceiros da Natura Bissé a nível mundial.

A relação entre a Natura Bissé e o Arch Amenities Group remonta ao início de 2023, quando a empresa de cosmética passou a fazer parte do Programa de Fornecedores Preferenciais do Arch Amenities Group nos Estados Unidos, ligando a linha de produtos da marca de cosmética a uma seleção de spas e centros de wellness de renome, como o hotel Eden Roc Miami Beach ou o Waldorf Astoria Washington DC. Uma colaboração que assume hoje um novo cariz de “acordo estratégico não exclusivo” na Europa, numa altura em que o setor hoteleiro assiste a um aumento da procura de experiências de excelência. Prova disso são os dados extraídos do recente relatório do Global Wellness Institute, que destaca um crescimento anual sustentado de 12% desde 2020 no mercado do bem-estar e uma previsão de crescimento de mais 52% até 2027.

“Este acordo representa uma mudança vital na forma como ambas as marcas abordam a evolução das necessidades do mercado europeu e que reforça o nosso compromisso conjunto em oferecer uma inovação sem limites, a inspiração como um pilar de crescimento e soluções ágeis e personalizadas. Como tal, estou convencida de que a nossa parceria com o Arch Amenities Group Europe permitir-nos-á expandir a nossa presença em spas e centros de bem-estar ao mais alto nível”, afirma Verónica Fisas, CEO do Natura Bissé Group.

“A parceria com a Natura Bissé na Europa é uma grande oportunidade para a nossa empresa, numa altura em que procuramos expandir a nossa presença no continente,” afirma Barry Goldstein, CEO do Arch Amenities Group. "Como uma das marcas de cuidados da pele mais prestigiadas do mundo, a nossa parceria estratégica com a Natura Bissé permitir-nos-á expandir a nossa experiência comprovada no desenvolvimento e gestão de espaços de bem-estar distintos para oferecer aos hóspedes uma experiência inigualável assente em excelentes produtos, uma hospitalidade excecional e um serviço de qualidade superior.”

ACERCA DO ARCH AMENITIES GROUP

O Arch Amenities Group, com sede em Rockville, Maryland (EUA), é um fornecedor líder de serviços de gestão e consultoria hoteleira para propriedades comerciais e residenciais, hotéis, spas e clubes privados e espaços recreativos em todo o mundo. O Arch Amenities Group oferece serviços de gestão diária, bem como estudos de viabilidade, consultoria em matéria de planeamento e conceção, estratégia e apoio à contratação, pré-abertura e manutenção. O Arch Amenities Group é uma empresa que pertence à carteira da empresa de capital privado CI Capital Partners.

ACERCA DA NATURA BISSÉ

A Natura Bissé é uma empresa de renome mundial dedicada aos cuidados da pele. Fundada em Barcelona em 1979, a Natura Bissé funde a tecnologia mais pioneira com o toque humano mais delicado para ouvir e adaptar-se às diferentes necessidades de cada cliente.

A busca constante pela excelência levou a Natura Bissé a ganhar inúmeros prémios, entre os quais se destaca a eleição como “Melhor Marca de Spa do Mundo” por quatro anos consecutivos (2018, 2019, 2020 e 2021).

Com presença em 40 países, a Natura Bissé continua a expandir-se globalmente através dos pontos de venda e spas mais prestigiados do mundo.

Em 2008, foi criada a Fundação Ricardo Fisas Natura Bissé, com o objetivo de contribuir para o bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade. Para apoiar as suas iniciativas, a Natura Bissé dispõe de três linhas de amenities solidários para hotéis.

