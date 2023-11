  NATURA BISSÉ en ARCH AMENITIES GROUP EUROPE kondigen een strategische samenwerking aan op de EU-markt en in het VK

BARCELONA, Spanje & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Natura Bissé & Arch Amenities Group Europe hebben een formele samenwerking aangekondigd om hun gezamenlijke aanwezigheid in de luxe spa-sector in de EU en het Verenigd Koninkrijk te vergroten. De overeenkomst is een geweldige kans voor complementaire groei voor beide merken, die elkaar wederzijds zullen aanbevelen door te profiteren van zowel de geconsolideerde reputatie van Natura Bissé, haar producten en professionele rituelen, als de uitgebreide ervaring van Arch Amenities Group met het beheren en runnen in wellnesscentra en luxe spa's.

Het Spaanse cosmeticabedrijf Natura Bissé is momenteel aanwezig in meer dan 450 spahotels over de hele wereld, waarvan 35% in Europa, en verwacht het jaar af te sluiten met een wereldwijde omzet van 100 miljoen euro. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Barcelona en realiseert 82% van zijn omzet in het buitenland, met de VS en China als belangrijkste markten, gevolgd door Spanje. In de komende drie jaar wordt Europa ook een strategische focus voor het bedrijf, waar het zijn aanwezigheid via meerdere kanalen wil verdubbelen.

Arch Amenities Group en zijn 3.800 medewerkers beheren momenteel meer dan 430 eigendommen over de hele wereld, waaronder privéclubs, sport-, commerciële en residentiële centra en natuurlijk hotels die vertrouwen op zijn uitgebreide ervaring. Onder de hotelgroepen in de klantenportefeuille bevinden zich grote namen als Waldorf Astoria, Four Seasons en The Ritz-Carlton, die ook wereldwijd partners zijn van Natura Bissé.

Natura Bissé maakt sinds begin 2023 deel uit van het Preferred Vendor Program van Arch Amenities Group, waardoor het Natura Bissé productenassortiment beschikbaar is voor een groot aantal spa's en wellnessruimtes in de VS, zoals het Eden Roc Miami Beach Hotel of het Waldorf Astoria Washington DC. Een partnerschap dat vandaag een geheel nieuw karakter krijgt als een "niet-exclusieve strategische overeenkomst" in Europa, nu de vraag naar luxueuze wellnesservaringen in de horeca toeneemt. Bewijs hiervan zijn de gegevens uit het recente rapport van het Global Wellness Institute, die wijzen op een aanhoudende jaarlijkse groei van 12% sinds 2020 in de wellnessmarkt en een voorspelde groei van nog eens 52% tussen nu en 2027.

"Deze strategische overeenkomst betekent een stap voorwaarts in de manier waarop beide toonaangevende merken inspelen op de veranderende behoeften van de Europese markt en versterkt ons gezamenlijke streven naar onbeperkte innovatie, inspiratie als pijler van groei en flexibele oplossingen op maat. Daarom ben ik ervan overtuigd dat onze samenwerking met Arch Amenities Group Europe ons in staat zal stellen om onze aanwezigheid in eersteklas spa's en wellnesscentra uit te breiden," verklaart Verónica Fisas, CEO van Natura Bissé Group.”

"Samenwerken met Natura Bissé in Europa is een geweldige kans voor Arch nu we onze aanwezigheid op het continent willen uitbreiden," aldus Barry Goldstein, CEO van Arch Amenities Group. "Als een van de meest befaamde luxe huidverzorgingsmerken ter wereld stelt onze strategische samenwerking met Natura Bissé ons in staat om onze bewezen expertise in het ontwikkelen en beheren van luxe wellnessruimtes uit te breiden om gasten een ongeëvenaarde ervaring te bieden die steunt op geweldige producten, uitmuntende gastvrijheid en hoogstaande service."

OVER ARCH AMENITIES GROUP

Arch Amenities Group, gevestigd in Rockville, Maryland, is een toonaangevende leverancier van hospitality management- en adviesdiensten voor commerciële en residentiële eigendommen, hotels, spa's en privéclubs en recreatieruimten wereldwijd. Arch biedt dagelijks management, haalbaarheidsstudies, advies over planning en ontwerp, evenals strategie en ondersteuning op het gebied van werving, pre-opening en duurzaamheid. Arch is een portefeuillebedrijf van participatiemaatschappij CI Capital Partners.

OVER NATURA BISSÉ

Natura Bissé is een internationaal bekend bedrijf dat luxe huidverzorgingsproducten aanbiedt. Natura Bissé werd in 1979 opgericht in Barcelona en combineert baanbrekende technologie met de meest verfijnde menselijke aanpak om te luisteren naar en zich aan te passen aan de verschillende behoeften van elke klant.

Het constante streven naar uitmuntendheid heeft Natura Bissé talrijke prijzen opgeleverd, met name de erkenning als "World's Best Spa Brand" gedurende vier opeenvolgende jaren (2018-2021).

Natura Bissé is aanwezig in 40 landen en blijft zich over de hele wereld uitbreiden via de meest prestigieuze luxewinkels en de allerbeste kuuroorden. In 2008 hielp het merk bij de oprichting van de Stichting Ricardo Fisas Natura Bissé om bij te dragen aan het welzijn van mensen in kwetsbare situaties. Om hun initiatieven te ondersteunen, heeft Natura Bissé drie lijnen met toiletartikelen voor hotels om geld in te zamelen.

