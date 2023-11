If Skadeförsäkring valib Guidewire Cloudi, et lihtsustada operatsioone, suurendada ärilist kiirust ning viia vara- ja kahjukindlustusvaldkonnas ellu muutusi

SOLNA, Sweden & DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--If Skadeförsäkring (If), juhtiv vara- ja kahjukindlustusettevõte Põhjamaade piirkonnas, ja Guidewire (NYSE: GWRE) teatasid, et If on valinud Guidewire InsuranceSuite'i Guidewire Cloudis, et käitada oma tuumsüsteeme, ratsionaliseerida äri- ja IT-protsesse, kohaneda muutuvate turunõudmistega ning pakkuda oma partneritele ja klientidele rohkem väärtust.

“Valisime Guidewire meie partneriga seotud mootorsõidukite äri jaoks, et saavutada suurem paindlikus ja lühem aeg turustamises, kui asi puudutab uusi kontseptsioone ja toodete turule toomisi,” selgitab Andreas Hörberg, mobiilsusvaldkonna juht. “Meie nägemuse kohaselt hakkame me Guidewire't kasutama erinevatel Ifi turgudel, et saavutada seeläbi suurem tõhusus ja stabiilsus.”

“Meil on hea meel näha, kui tõsiselt võtab Guidewire Euroopa vara- ja kahjukindlustusturgu ning me uurime ja kasutame suure põnevusega Guidewire investeeringuid Guidewire Cloudi – platvormi, mis toetab meie pikaajalist keskendumist laitmatute kliendi- ja partnerkogemuste pakkumisele,” lisas ettevõtte tehnoloogiajuht Anders Nilsson.

“If on tuntud oma võime poolest kasutada mahtu ja võimekusi üle Põhjala ja Balti riikide, mida toetab keskendumine oma operatsioonide pidevale täiustamisele,” sõnas EMEA, Guidewire tegevjuht Will McAllister. “Meil on väga hea meel, et nad on valinud Guidewire, olles muutmas oma ettevõtet vastavalt valdkonna muutunud nõudmistele ning tugevdades oma pakkumist partneritele ja klientidele spetsiaalselt kohandatud atraktiivsete ja konkurentsivõimeliste kindlustuslahendustega.”

Teave ettevõtte If kohta

If on Põhjamaade piirkonna juhtiv vara- ja kahjukindlustusettevõte, millel on Põhja ja Baltimaades üle 3,7 miljoni kliendi. Ettevõte pakub täielikku valikut vara- ja kahjukindlustuslahendusi ja -teenuseid väga laiale kliendibaasile, kuhu kuuluvad nii eraisikud kui ka suured korporatiivkliendid.

Teave Guidewire kohta

Guidewire on platvorm, mida vara- ja kahjukindlustusettevõtted kasutavad tõhusalt tegutsemiseks, innovatsiooniks ja kasvamiseks. Meie platvormi pilveteenusena pakkumiseks oleme koondanud digitaal-, tuum- ja masinõppe ning analüüsimise. Üle 540 kindlustaja 40 riigis, alates uutest ettevõtetest kuni maailma suurimate ja keerukaimateni, toimivad Guidewire'il.

Oma klientide partneritena areneme me nende edu toetamiseks pidevalt. Oleme uhked erakordse, enam kui 1600 õnnestunud projekti juurutamise üle, mida toetab valdkonna suurim uurimis- ja arendusmeeskond ja partnervõrgustik. Meie turg pakub sadu integreerimist, lokaliseerimist ja innovatsiooni kiirendavaid rakendusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.guidewire.com ning jälgige meid platvormidel X (varasemalt Twitter) ja LinkedIn.

MÄRKUS: Guidewire kaubamärkide kohta lisateabe saamiseks külastage https://www.guidewire.com/legal-notices.

Selle teadaande originaaltekst on ametlik ja kaitstud autoriõigusega. Tõlge on tehtud vaid mugavusotstarbel. Teksti kasutamisel tuleb viidata originaaltekstile, kuna vaid see on õiguslikult kehtiv.