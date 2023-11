PowerSchool e Learnbase fazem parceria para impulsionar a transformação digital da educação no Brasil

FOLSOM, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--PowerSchool (NYSE: PWSC), líder em oferecer software baseado em nuvem para educação básica na América do Norte, anunciou hoje uma parceria com a Learnbase como parte da expansão contínua do programa Global PowerPartner da PowerSchool. A parceria com a Learnbase dará suporte à expansão do programa de parcerias do canal da PowerSchool e irá oferecer PowerSchool Schoology Learning, PowerSchool SIS, PowerSchool Enrollment e PowerSchool Ecollect Forms para instituições de ensino no Brasil.

"Estamos animados com a parceria com a Learnbase para capacitar instituições de ensino em todo o Brasil com tecnologia educacional baseada em nuvem líder do setor", disse Stewart Monk, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral Internacional da PowerSchool. "Estamos alinhados com nosso compromisso de melhorar os resultados dos alunos e esperamos fazer parceria com a Learnbase para continuar possibilitando a transformação digital da educação no Brasil."

A parceria com a Learnbase terá como foco apoiar os educadores e os mais de 40 milhões de alunos matriculados em todo o Brasil. A Learnbase terá uma equipe dedicada para vender, comercializar e atender o principal sistema de gestão de aprendizagem (LMS), Schoology Learning, PowerSchool SIS, Enrollment e Ecollect Forms, a fim de apoiar educadores, alunos e famílias e ajudá-los a tornar realidade a promessa de educação personalizada.

“Nós da Learnbase estamos empolgados com a parceria com a PowerSchool, líder mundial em soluções de tecnologia de ensino. Esta parceria se alinha à nossa missão de transformar experiências de aprendizagem através de tecnologia inovadora em todo o Brasil", disse Lars Janér, Fundador e Diretor Executivo da Learnbase. "Com o conjunto abrangente de serviços da PowerSchool, estamos preparados para capacitar educadores e alunos com ferramentas que melhoram os resultados da aprendizagem e simplificam os processos educacionais. Nossa cooperação é um passo adiante no enriquecimento do panorama de ensino, sendo que estamos empenhados em oferecer excelência e apoio às escolas e instituições que servimos. Juntos, estamos moldando o futuro da educação na América Latina."

O programa PowerPartner, uma iniciativa mundial de parceiros do canal, aproveita os parceiros regionais do canal da PowerSchool para dar suporte a esforços localizados de marketing, vendas e implantação de clientes. O programa em rápida expansão inclui atualmente parceiros do canal PowerSchool que atendem a clientes no Oriente Médio, África, Ásia e América Latina.

Sobre a Learnbase

A Learnbase proporciona ferramentas tecnológicas de alta qualidade dos principais fornecedores internacionais, visando elevar o cenário educacional do Brasil. Nosso compromisso está em transformar experiências de aprendizagem e ensino, ao selecionar com cuidado soluções que sejam eficazes, intuitivas e em sintonia com as necessidades educacionais únicas do Brasil. Esta estratégia estabelece a Learnbase como um contribuição chave para criar um sistema de ensino mais envolvente, equitativo e direcionado ao futuro no Brasil.

Sobre a PowerSchool

A PowerSchool (NYSE: PWSC) é líder em oferecer software baseado em nuvem para educação básica na América do Norte. Sua missão é capacitar educadores, administradores e famílias para garantir uma educação personalizada para cada jornada do aluno. A PowerSchool oferece nuvens de produtos de ponta a ponta que conectam o escritório central à sala de aula e à residência com produtos premiados, incluindo Schoology Learning e Naviance CCLR, para que os distritos escolares possam gerenciar com segurança os dados dos alunos, matrículas, frequência, notas, instrução, avaliações, recursos humanos, talento, desenvolvimento profissional, educação especial, análise e informações de dados, comunicações e preparação para faculdades e carreiras. A PowerSchool dá suporte a mais de 50 milhões de alunos em mais de 90 países e mais de 16.000 clientes, incluindo mais de 90 dos 100 principais distritos em número de matrículas de alunos nos EUA. Saiba mais em www.powerschool.com.

© PowerSchool. PowerSchool e outras marcas PowerSchool são marcas registradas da PowerSchool Holdings, Inc. ou de suas subsidiárias. Outros nomes e marcas podem ser reivindicados como propriedade de terceiros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.