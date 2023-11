LTIMindtree lance et teste une liaison VPN sécurisée par Quantum à Londres en collaboration avec Quantum Xchange et Fortinet

LONDRES et MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a lancé une liaison de réseau privé virtuel (VPN) à sécurité quantique dans ses locaux de Londres. Il s’agit d’une avancée passionnante vers l’ère des communications à sécurité quantique, où la transmission des données est protégée dès aujourd’hui contre la menace imminente du « récolter maintenant, déchiffrer plus tard ». Le VPN à sécurité quantique de LTIMindtree démontre l’application pratique de la cryptographie post-quantique (PQC) au sein d’un réseau réel en utilisant la génération de clés quantiques et la livraison de clés hors bande, qui sont sécurisées par des algorithmes de cryptographie post-quantique en voie de normalisation par le NIST, renforçant ainsi la sécurité et l’intégrité des données chiffrées.

La plateforme Quantum-Safe VPN de LTIMindtree est réalisée en étroite collaboration avec ses partenaires Quantum Xchange, un leader des solutions de communication à sécurité quantique, et Fortinet, le leader mondial de la cybersécurité qui fait converger les réseaux et la sécurité. Quantum Xchange fournit le matériel et les logiciels quantiques qui permettent la génération, la distribution et la gestion des clés quantiques, tandis que le pare-feu FortiGate de Fortinet fournit la fonctionnalité VPN qui intègre les clés quantiques à des protocoles VPN basés sur des normes. LTIMindtree tire parti de son intégration et de son expertise dans le domaine pour mettre en œuvre et exploiter la liaison VPN à sécurité quantique dans son réseau actif.

Aan Chauhan, directeur de la technologie chez LTIMindtree, déclare : « En tant que partenaire tourné vers l’avenir, LTIMindtree s’efforce d’anticiper et de relever les défis futurs de la sécurité quantique. Notre collaboration avec Quantum Xchange et Fortinet souligne cet engagement. Nous nous engageons à améliorer notre expertise en matière de solutions de sécurité quantique, en veillant à proposer les outils et les approches les plus récents. Cela fait partie intégrante de notre mission, qui consiste à fournir à nos clients une sécurité de premier ordre dans un paysage de menaces en constante évolution. »

Cette plateforme offre plusieurs avantages et opportunités à ses clients et aux parties prenantes. L’installation Quantum-Safe VPN de LTIMindtree, conçue comme un banc d’essai robuste, favorise non seulement le développement de solutions spécifiques à l’industrie, mais offre également à ses clients la possibilité de cocréer des prototypes et des pilotes alignés sur l’industrie en utilisant cette infrastructure avancée. Les clients de LTIMindtree peuvent bénéficier de la possibilité d’expérimenter des technologies à sécurité quantique et d’explorer leurs applications potentielles et leurs cas d’utilisation dans divers secteurs et scénarios.

Eddy Zervigon, directeur général de Quantum Xchange, déclare : « En joignant nos forces à celles de LTIMindtree pour ce projet innovant de VPN à sécurité quantique, nous entamons un partenariat tourné vers l’avenir. Nos solutions de génération et de gestion de clés quantiques, associées à l’expertise de LTIMindtree en matière d’intégration et aux dispositifs VPN de Fortinet, fournissent une infrastructure de communication robuste et sécurisée qui offre une plus grande sécurité des données aujourd’hui et qui est prête pour l’ère quantique. Cette collaboration souligne l’engagement de Quantum Xchange en faveur d’un avenir sécurisé au niveau quantique et notre foi en la force de l’innovation collective. »

En adoptant des solutions de communication à sécurité quantique, LTIMindtree peut garantir un niveau élevé de sécurité des données pour ses propres opérations et pour ses clients, en protégeant leurs informations sensibles contre les menaces quantiques d’aujourd’hui et de demain. LTIMindtree peut également fournir à ses clients des conseils et un soutien dans leur parcours de sécurité quantique, en les aidant à se préparer à l’avenir quantique.

Ben Wilson, vice-président de la gestion des produits chez Fortinet, déclare : « En travaillant avec LTIMindtree et Quantum Xchange, nous sommes ravis de pouvoir combiner les capacités VPN matures et éprouvées de notre pare-feu FortiGate de nouvelle génération avec notre engagement à long terme en faveur de l’innovation. Alors que nous naviguons dans les diverses complexités de l’ère numérique, il est important que nous gardions une longueur d’avance sur les menaces potentielles. À travers ce partenariat, nous sommes ravis de collaborer avec des entreprises partageant les mêmes idées afin d’élaborer des solutions à sécurité quantique pour l’avenir. »

La plateforme Quantum-Safe VPN de LTIMindtree est une initiative révolutionnaire qui montre la faisabilité et les avantages des solutions de communication à sécurité quantique dans un environnement réel. LTIMindtree, en collaboration avec Quantum Xchange et Fortinet, a réussi à chiffrer des données sur son réseau actif en utilisant la génération de clés quantiques et la livraison de clés hors bande, répondant ainsi à la menace imminente du « récolter maintenant, déchiffrer plus tard ». La plateforme VPN Quantum-Safe ouvre de nouvelles possibilités à ses clients pour exploiter cette infrastructure de pointe et cocréer des solutions quantiques sûres pour leurs besoins et défis spécifiques. LTIMindtree, avec ses partenaires, s’engage à préparer les entreprises à l’ère quantique et à garantir la sécurité et la confidentialité de leurs données sur le long terme grâce à d’autres efforts de ce type.

Pour en savoir plus sur la plateforme Quantum-Safe VPN de LTIMindtree, cliquez ici.

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d’activité de réimaginer les modèles d’entreprise, d’accélérer l’innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans le domaine de la technologie pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Soutenu par plus de 83 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, combine les forces reconnues de l’industrie de l’ancienne Larsen et Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et assurer une transformation à l’échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.