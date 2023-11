TheraVet : Lancement d’une étude évaluant BIOCERA-VET® dans l'ostéosarcome canin menée par la prestigieuse Université de Floride

GOSSELIES, Wallonie, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TheraVet (ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le lancement d'une étude clinique mesurant l'efficacité de la cimentoplastie avec BIOCERA-VET® Osteosarcoma combinée à la radiothérapie stéréotaxique (RST) chez des patients atteints d'ostéosarcome. L'étude sera dirigée par le Dr Marilia Takada (DVM, PhD, DACVR Oncologie radiologique), professeur adjoint et chef du service de radio-oncologie, et par le Dr Judith Bertran (DVM, MRCVS, DACVS (SA), ACVS Oncologie chirurgicale), professeur adjoint et cheffe du service d'oncologie chirurgicale de l'Université de Floride.

L'ostéosarcome canin est généralement traité par amputation du membre afin d’assurer le contrôle local de la tumeur et par chimiothérapie adjuvante pour retarder l'apparition de métastases. La chirurgie standard de préservation des membres, utilisée en alternative à l’amputation, souffre d'un taux élevé de complications et n'est adaptée qu'à certaines localisations ; c'est pourquoi de nouvelles techniques de préservation des membres sont de plus en plus recherchées comme alternative à l'amputation.

Une alternative prometteuse par rapport aux techniques antérieures de préservation des membres est la cimentoplastie percutanée. Celle-ci consiste en l’injection percutanée d'un ciment osseux - tel que BIOCERA-VET® Osteosarcoma - au niveau de la tumeur osseuse, qui procure une analgésie, une consolidation osseuse, prévenant ainsi les fractures pathologiques2. Cette procédure peut être associée à des techniques d'ablation, à une chimiothérapie adjuvante, et/ou une radiothérapie... Parmi ces dernières, la RST, tout en agissant sur les cellules tumorales, en contrôlant localement la progression de la tumeur et en soulageant la boiterie, est associée à un taux élevé de fractures pathologiques (41%) due à la fragilisation de l'os3. La combinaison de ce traitement avec la cimentoplastie percutanée pourrait donc être une option pour contrer les conséquences de la radiothérapie en renforçant l'os.

Dans ce contexte, une étude évaluant la combinaison de la cimentoplastie percutanée et de la RST chez 10 chiens souffrant d'ostéosarcome appendiculaire sera menée par le Dr Marilia Takada et par le Dr Judith Bertran de l'Université de Floride.

Les chiens seront traités par radiothérapie stéréotaxique suivie deux semaines plus tard d'une cimentoplastie percutanée utilisant BIOCERA-VET® Osteosarcoma. Les objectifs de l'étude seront d'évaluer l'effet sur la boiterie en utilisant des mesures objectives (c'est-à-dire l'analyse de la marche (plateforme de force)) et d'évaluer le risque de fracture pathologique. Les patients seront suivis mensuellement pendant les trois premiers mois, puis tous les trois mois jusqu'à la fin de leur vie. Le premier recrutement de patients est prévu pour décembre 2023. Avec une phase de recrutement estimée à 6 mois, l'étude sera menée sur une période de 18 mois, les premiers résultats étant attendus dans un an.

Le Dr Judith Bertran, professeur adjoint et cheffe du service d'oncologie chirurgicale de l'Université de Floride, déclare : « L'ostéosarcome étant une maladie locale et systémique très invalidante, il est impératif de rechercher de nouvelles méthodes pour assurer le contrôle de la maladie au niveau local et le bien-être de nos patients. En tant que chercheurs, cette étude pilote est extrêmement importante pour étudier les avantages de la cimentoplastie percutanée chez les chiens soumis à une RST dans le cadre d'un ostéosarcome. Les données recueillies serviront de base à des essais cliniques de plus grande envergure afin d'étudier les meilleurs protocoles de RST combinés à la cimentoplastie pour préserver la fonction des membres, le niveau de bien-être et des délais de rémission et de survie acceptables pour les patients canins. »

À propos de l’Université de Floride

Classé au septième rang des écoles vétérinaires américaines par le magazine U.S. News & World Report, le Collège de médecine vétérinaire de l'université de Floride forme les vétérinaires de demain et fournit des soins de pointe aux animaux de tout le Sud-Est des États-Unis par l'intermédiaire de ses hôpitaux vétérinaires. Ses programmes de recherche biomédicale font progresser la science dans le domaine de la santé animale, humaine et environnementale.

À propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine.

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.

À propos de BIOCERA-VET®

En étroite collaboration avec un conseil scientifique international, TheraVet a développé BIOCERA-VET®, une nouvelle ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium. BIOCERA-VET® est une gamme complète de substituts osseux innovants, faciles à utiliser, efficaces et rentables indiqués dans les chirurgies osseuses nécessitant une greffe osseuse ainsi que dans la prise en charge palliative de l'ostéosarcome canin. Basée sur des résultats cliniques extrêmement prometteurs, cette gamme de produit permet une évolution vers une chirurgie orthopédique plus simple et plus efficace.

BIOCERA-VET ® se décline en plusieurs lignes :

se décline en plusieurs lignes : BIOCERA-VET ® BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant

BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant BIOCERA-VET ® SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur

SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur BIOCERA-VET ® GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable

GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable BIOCERA-VET ® OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable pour cimentoplastie

OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable pour cimentoplastie BIOCERA-VET® COMBO-CLEAN, un substitut osseux à base de phosphate de calcium à libération locale et prolongée d'antibiotiques

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de BIOCERA-VET.

1 La radiothérapie stéréotaxique (RST) est définie par des faisceaux de rayonnement focalisés sur une tumeur bien définie, ce qui permet d'administrer une dose élevée de rayonnement au site de la tumeur et une dose plus faible aux tissus environnants.

2 Article en cours de révision

3 Wormhoudt Martin T et al. Outcome and prognosis for canine appendicular osteosarcoma treated with stereotactic body radiation therapy in 123 dogs. Vet Comp Oncol. 2021 June ; 19(2): 284–294. doi:10.1111/vco.12674