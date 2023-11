NATURA BISSÉ et ARCH AMENITIES GROUP EUROPE annoncent une collaboration stratégique sur le marché de l’UE et au Royaume-Uni

BARCELONE, Espagne & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Natura Bissé et Arch Amenities Group Europe ont annoncé une collaboration formelle visant à accroître leur présence collective dans le secteur des spas de luxe au sein de l’Union européenne et au Royaume-Uni. Cet accord favorise des opportunités de croissance stratégiques et complémentaires pour les deux marques, qui se réfèreront l’une l’autre, en capitalisant sur la réputation bien établie de la marque Natura Bissé, de ses produits et services de soins de la peau professionnels et de détail, et sur l’expérience d’Arch Amenities Group dans la gestion et l’exploitation de centres de bien-être et de spas de luxe prééminents.

La société espagnole de soins de la peau Natura Bissé est actuellement présente dans plus de 450 hôtels spa à travers le monde, dont 35 % en Europe, et devrait clôturer l’année avec un chiffre d’affaires total de 100 millions d’euros. L’entreprise, dont le siège se trouve à Barcelone, réalise 82 % de ses ventes à l’étranger, les États-Unis et la Chine étant ses principaux marchés, suivis de l’Espagne. Au cours des trois prochaines années, l’Europe deviendra l’axe stratégique de l’entreprise, avec pour objectif de doubler sa présence multicanal dans cette région.

Pour sa part, Arch Amenities Group et ses 3 800 employés gèrent actuellement plus de 430 propriétés dans le monde. Des clubs privés, des centres de remise en forme, des espaces commerciaux et résidentiels et, bien sûr, des hôtels font confiance à la vaste expérience du groupe. Parmi leur portefeuille de groupes hôteliers clients figurent de grands noms comme Waldorf Astoria, Four Seasons et The Ritz-Carlton, qui sont également partenaires de Natura Bissé dans le monde entier.

Natura Bissé fait partie du programme de fournisseurs privilégiés d’Arch Amenities Group depuis début 2023, reliant la gamme de produits Natura Bissé à un grand nombre de spas et d’espaces de bien-être renommés aux États-Unis, tels que l’Eden Roc Miami Beach Resort ou le Waldorf Astoria Washington DC.

Ce partenariat prend aujourd’hui une nouvelle tournure, celle d’un « accord stratégique non exclusif » en Europe, à un moment où le secteur de l’hôtellerie et de la restauration enregistre une demande croissante d’expériences de bien-être de haut niveau. Pour preuve, les données d’un récent rapport du Global Wellness Institute soulignent une croissance annuelle constante de 12 % du marché du bien-être depuis 2020 et prévoit une croissance supplémentaire de 52 % d’ici 2027.

« Cet accord stratégique représente un changement radical dans la manière dont les deux grandes marques répondent aux besoins changeants du marché européen et renforce notre engagement collectif à offrir une innovation illimitée, l’inspiration comme pilier de la croissance et des solutions agiles sur mesure. C’est pourquoi je suis convaincue que notre collaboration avec Arch Amenities Group Europe nous permettra d’étendre notre présence dans le domaine des spas et des centres de bien-être haut de gamme », déclare Verónica Fisas, directrice générale de Natura Bissé Group.

« Le partenariat avec Natura Bissé en Europe visant à développer des spas est idéal pour Arch, car il nous permet d’accroître notre présence en Europe. Notre collaboration stratégique avec Natura Bissé, l’une des marques de soins de luxe les plus célèbres au monde, nous permet d’étendre notre expertise éprouvée en matière de développement et de gestion d’espaces de bien-être de luxe afin d’offrir à nos clients une expérience inégalée grâce à des produits de qualité, une hospitalité exceptionnelle et un service de haut niveau », déclare Barry Goldstein, directeur général d’Arch Amenities Group.

À PROPOS D’ARCH AMENITIES GROUP

Arch Amenities Group, basé à Rockville, dans le Maryland, est l’un des principaux fournisseurs de services de gestion et de conseil en hôtellerie pour les propriétés commerciales et résidentielles, les hôtels, les spas, les clubs privés et les espaces de loisirs dans le monde entier. Arch propose des services de gestion quotidienne, des études de faisabilité, des conseils en matière de planification et de conception, ainsi que des services de recrutement, de préouverture, de stratégie et de soutien. Arch est une société de portefeuille de la société de capital-investissement CI Capital Partners.

À PROPOS DE NATURA BISSÉ

Natura Bissé est une société de soins de la peau de luxe de renommée mondiale. Fondée à Barcelone en 1979, Natura Bissé allie une technologie d’avant-garde à un toucher humain des plus délicats afin d’écouter et de s’adapter aux différents besoins de chaque client.

La recherche constante de l’excellence a valu à Natura Bissé de nombreuses récompenses, notamment le prix « World’s Best Spa Brand » pendant quatre années consécutives (2018-2021).

Présente dans 40 pays, Natura Bissé continue de se développer dans le monde entier avec les détaillants de luxe les plus distingués et les meilleurs spas.

En 2008, la marque a participé à la création de la Fondation Ricardo Fisas Natura Bissé pour contribuer au bien-être des personnes en situation de vulnérabilité. Pour soutenir les initiatives de la Fondation, Natura Bissé propose trois lignes de produits de toilette pour hôtels qui permettent de collecter des fonds.

