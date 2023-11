NATURA BISSÉ e ARCH AMENITIES GROUP EUROPE firmano un accordo per il mercato dell'Unione europea e del Regno Unito

BARCELONA, Spagna e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Natura Bissé e Arch Amenities Group Europe annunciano oggi un accordo di collaborazione con l'obiettivo di incrementare la loro presenza nel settore delle spa di lusso in tutto il territorio dell'Unione europea e del Regno Unito. L'accordo comporterà una grande opportunità di crescita aggiuntiva per entrambi i marchi, che si referenzieranno reciprocamente sfruttando il prestigio consolidato di Natura Bissé, i suoi prodotti e i rituali professionisti, come l'ampia esperienza di Arch Amenities Group nella gestione e servizi di consulenza nei centri benessere e le spa di lusso.

Il marchio spagnolo di cosmetica Natura Bissé attualmente è presente in oltre 450 hotel spa nel mondo, di cui il 35% sono localizzati in Europa, e prevede di chiudere l'anno con un fatturato globale di 100 milioni di euro. Con sede centrale a Barcellona, l'azienda registra l'82% delle sue vendite all'estero, perché l'Unione europea e la Cina sono i suoi principali mercati, seguiti dalla Spagna. Inoltre, nei prossimi 3 anni, l'Europa si trasformerà nel punto focale dell'azienda, dove l'azienda si pone come obiettivo di raddoppiare la sua presenza multicanale in questa regione.

Da parte sua, Arch Amenities Group e i suoi 3.800 dipendenti gestiscono attualmente oltre 430 proprietà in tutto il mondo - come club privati, centri sportivi, spazi commerciali e residenziali e, naturalmente, gli hotel si affidano alla sua pluriennale esperienza. Tra i gruppi alberghieri compresi nel suo portafoglio clienti, spiccano grandi nomi come Waldforf Astoria, FourSeasons o The Ritz-Carlton, anch'essi partner di Natura Bissé a livello mondiale.

Il rapporto tra Natura Bissé e Arch Amenities Group risale agli inizi del 2023, quando l'azienda di prodotti cosmetici entrò a far parte del Programma Fornitori Privilegiati di Arch Amenities Group negli Stati Uniti, collegando la linea di prodotti del marchio di cosmetica con una selezione di spa e centro benessere famosi, come l'hotel Eden Roc Miami Beach Resort, oppure il Waldorf Astoria Washington DC. Una collaborazione che acquisisce attualmente un nuovo aspetto, come “accordo strategico non esclusivo” in Europa, in un momento in cui il settore alberghiero vede crescere la domanda di esperienze di alta qualità. Ne sono prova i dati estratti dal recente rapporto del Global Wellness Institute, in cui viene messa in evidenza una costante crescita annuale del 12% nel mercato del benessere mantenuto dal 2020 e si prevede una crescita ulteriore del 52% entro il 2027.

“Questo accordo rappresenta un cambiamento radicale del modo in cui entrambi i marchi leader rispondono alle esigenze in evoluzione del mercato europeo e rafforza il nostro impegno comune per offrire un'innovazione illimitata, l'ispirazione in quanto pilastro della crescita e soluzioni agili su misura. Ecco perché sono convinta che la nostra collaborazione con Arch Amenities Group Europe ci consentirà di espandere la nostra presenza in spa e centri benessere di livello elevato,” dichiara Verónica Fisas, AD di Natura Bissé Group.

"Collaborare con Natura Bissé in Europa è una magnifica opportunità per Arch in un momento in cui desideriamo ampliare la nostra presenza nel continente”, afferma Barry Goldstein, CEO di Arch Amenities Group. "In quanto uno dei marchi di skincare più prestigiosi al mondo la nostra collaborazione strategia con Natura Bissé ci permetterà di espandere la nostra dimostrata esperienza nello sviluppo e la gestione di spazi benessere per offrire ai nostri ospiti un'esperienza ineguagliabile, supportata da eccellenti prodotti, una ospitalità eccezionale e un servizio di altissima qualità.”

ARCH AMENITIES GROUP

Arch Amenities Group, con sede a Rockville, Maryland, è un importante fornitore di servizi di gestione e consulenza nell'ambito del settore alberghiero per proprietà commerciali e residenziali, hotel, spa e club privati, nonché spazi ricreativi in tutto il mondo. Arch offre servizi di gestione quotidiana, oltre a studi di fattibilità, consulenza nella progettazione e nel design, strategia e supporto di contrattazione, pre-opening e manutenzione. Arch è una società in portafoglio dell'azienda di private equity CI Capital Partners.

NATURA BISSÉ

Natura Bissé è una società di fama mondiale specializzata nella skincare di lusso. Fondata a Barcellona nel 1979, Natura Bissé unisce la tecnologia più all'avanguardia al tocco umano più delicato per ascoltare e adattarsi alle diverse esigenze di ciascun cliente.

La costante ricerca dell'eccellenza ha fatto sì che Natura Bissé abbia vinto numerosi premi, in particolare è stata riconosciuta “World’s Best Spa Brand” per quattro anni consecutivi (2018, 2019, 202, 2021).

Presente in 40 paesi, Natura Bissé continua a espandersi in tutto il mondo attraverso i punti vendita e le spa più prestigiose al mondo.

Nel 2008 nacque la Fondazione Ricardo Fisas Natura Bissé per contribuire al benessere di coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità. Per sostenere le sue iniziative, Natura Bissé ha tre linee di set di cortesia solidali destinate al fundraising.

Scaricare qui immagini.