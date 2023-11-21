Hithium與FlexGen簽署合作協議

北卡羅來納州德罕--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 固定電池製造商Hithium與領先的儲能軟體整合與服務供應商FlexGen簽署了初步合作協議。雙方商定了未來三年的採購目標，總部位於北卡羅來納州的FlexGen將透過專案或間接從使用FlexGen能源管理系統（EMS）、HybridOS軟體和控制的合作夥伴處，向Hithium採購10 GWh的電池容量。同時，Hithium承諾直接或透過合作夥伴為總容量達15 GWh的專案確保FlexGen的EMS目標。

作為協議的一部分，FlexGen也將成為Hithium在美國的授權服務供應商，加快為資產所有者提供服務的速度，並延長資產的正常運行時間。保證儲能資產對所有者的可用性是雙方共同的重要價值。

Hithium全球業務主管Mizhi Zhang表示：「我們很高興能有機會與FlexGen團隊更緊密地合作，受益於他們在美國儲能市場的專長。他們在EMS上的尖端能力也將為我們的產品帶來巨大的附加價值。」

FlexGen商務官Yann Brandt表示：「FlexGen和我們的合作夥伴共享靈活、高效能電池儲存資產的願景。Hithium的技術專為公用事業級儲能量身打造，與我們的HybridOS操作系統相結合，將為我們的共同客戶提供巨大價值。」

FlexGen設計的多千瓩儲能系统與其專有的能源管理系統HybridOS整合，同時管理採購、測試、調試，並提供監控和維護服務。

Hithium生產的高效能電池產品包括了314 Ah、11,000次循環壽命的電池，以及最新發布的5 MWh ∞block儲能系统。該公司總部位於中國廈門，在美國、澳洲、阿聯和歐洲開展業務，自2019年成立以來，已交付了11 GWh的電池容量。

關於HiTHIUM

HiTHIUM公司成立於2019年，是一家為公用事業規模以及商業和工業應用提供優質固定式儲能產品的領先製造商。HiTHIUM擁有四個研發中心和多個智慧生產設施，其創新成果包括對鋰離子電池進行的突破性安全改進以及生命週期的延長。Hithium創辦人和高階管理人員在該領域累積了數十年的經驗，利用其在BESS領域的專業優勢，為合作夥伴和客戶提供獨一無二的先進儲能技術。該公司總部位於中國廈門，並在深圳、重慶、慕尼黑和加州設有分支機搆。迄今為止，HiTHIUM已交付了11 GWh的電池容量，僅2022年就佔5 GWh，並將在2023年底之前將產能擴大到70 GWh。

關於FlexGen Power Systems, Inc.

FlexGen總部位於北卡羅來納州德罕，是美國乃至全球領先的儲能解決方案整合服務和軟體技術供應商，設計並整合了儲能解決方案和軟體平台，推動了當今的能源轉型。FlexGen利用其一流的能源管理軟體和數位控制技術，面向全球提供與傳統發電和再生能源發電相結合的公用事業規模儲能專案。公司的客戶和合作夥伴包括世界各地對技術和商業要求最高的開發商、公用事業單位、政府機構和工業公司。若要瞭解更多資訊，請造訪www.site.flexgen.com。

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