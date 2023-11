ZCG et Nigeria Sovereign Investment Authority concluent un partenariat stratégique

NEW YORK et ABUJA, Nigéria--(BUSINESS WIRE)--Z Capital Group (« ZCG »), un important gestionnaire d’actifs sur les marchés privés, et Nigeria Sovereign Investment Authority (« NSIA »), gestionnaire du fonds souverain du Nigéria, ont annoncé aujourd’hui la création d’une coentreprise visant à établir un fonds axé sur les investissements dans les infrastructures en Afrique, marquée par la signature d’un protocole d’accord. Ce partenariat stratégique offre la possibilité de tirer parti des opportunités économiques et financières uniques qui se développent actuellement sur le continent africain.

Face à l’évolution et à la croissance économique rapide de l’Afrique, associée à une population croissante et à une influence mondiale grandissante, le partenariat entre ZCG et NSIA est prêt à exploiter le paysage prometteur du continent en matière d’investissement. NSIA met à profit son expérience approfondie dans des secteurs clés et a fait ses preuves dans l’exécution de projets d’infrastructure à grande échelle en Afrique, grâce à ses relations avec les parties prenantes, à sa connaissance du marché et à ses solides filières de recherche d’opportunités d’investissement.

ZCG propose des compétences complémentaires essentielles à la réussite de ce partenariat stratégique, grâce à sa grande expertise en matière de gestion d’actifs et à sa capacité à mettre en œuvre une approche d’investissement à trois volets (capital-investissement et fusions-acquisitions), à ses partenaires consultants internes et à ses solutions technologiques propriétaires innovantes.

Ce protocole d’accord marque l’engagement de ZCG et de NSIA à collaborer et à combiner leurs forces, afin de contribuer au développement de projets d’infrastructure vitaux sur le continent africain. La coentreprise exploitera les capacités et les ressources uniques de chaque partie pour répondre à la demande croissante de solutions d’infrastructure durables et innovantes sur le continent.

Les points forts de ce protocole d’accord sont les suivants :

Partenariat stratégique : ce protocole d’accord établit un partenariat stratégique entre ZCG et NSIA, facilitant les efforts de collaboration dans l’identification, le développement et la mise en œuvre de projets d’infrastructure en Afrique. Vision commune : à travers des investissements dans des projets d’infrastructures critiques, les deux parties partagent une vision commune de contribution à la croissance économique et au développement social des économies africaines. Aligné sur la mission principale de la NSIA, le partenariat vise à contribuer à une croissance économique durable, à favoriser l’innovation et à relever les principaux défis du développement sur le continent africain. Intégration de l’expertise : la coentreprise capitalisera sur l’expertise complémentaire de NSIA et de ZCG, en combinant l’expertise technique, les compétences en gestion de projet et une compréhension approfondie du contexte local pour fournir des solutions d’infrastructure réussies. Engagement en matière d’investissement : conformément à ce protocole d’accord, ZCG et NSIA poursuivront des actions, des dettes et d’autres instruments financiers mixtes pour des investissements dans divers secteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les soins de santé, les énergies renouvelables, la mobilité et la logistique, la transition énergétique, l’infrastructure adaptée au climat, l’infrastructure numérique et sociale, l’agriculture intelligente face au climat et l’industrialisation verte. Développement durable : la coentreprise privilégiera des pratiques durables sur le plan environnemental et socialement responsable, en s’alignant sur les normes mondiales et les meilleures pratiques afin de garantir des avantages à long terme. ZCG et NSIA rechercheront des projets ayant un impact socio-économique évolutif en Afrique, tout en générant des retours sur investissement attractifs et des opportunités de diversification.

« Nous sommes satisfaits de renforcer notre relation de longue date avec la NSIA grâce à ce partenariat unique qui soutiendra nos objectifs d’investissement et socio-économiques communs », a indiqué James Zenni, fondateur, président-directeur général de ZCG. « Étant donné la croissance rapide de la population africaine et son influence culturelle et politique croissante à l’échelle mondiale, nous voyons de nombreuses opportunités d’investissement dans les infrastructures à travers le continent. Nous nous réjouissons de pouvoir combiner notre expertise en matière d’investissement, de conseil et de technologie avec l’expertise approfondie de NSIA dans la gestion de projets d’infrastructure à grande échelle dans de multiples secteurs verticaux, ainsi qu’avec les relations essentielles avec les parties prenantes, afin d’identifier et d’investir dans des actifs qui favorisent le développement économique sur l’ensemble du continent ».

« NSIA se réjouit de s’associer à ZCG dans le cadre de cette coentreprise qui nous permettra de saisir des opportunités d’investissement convaincantes en Afrique », a indiqué Aminu Umar-Sadiq, directeur général, et président-directeur général de NSIA. « ZCG rejoint notre vision qui consiste à favoriser une croissance économique continue et l’innovation à travers l’Afrique. ZCG est également d’accord avec nous pour investir dans des infrastructures adaptées au climat afin de répondre aux besoins des générations actuelles et futures d’Africains. Ensemble avec ZCG, nous pouvons renforcer les investissements existants afin de soutenir davantage les Africains et de jouer un rôle de premier plan dans la promotion d’un développement socio-économique durable en Afrique. »

Le partenariat ZCG-NSIA symbolise une étape importante vers des investissements durables et percutants dans les infrastructures en Afrique, reflétant un engagement commun en faveur du développement économique, de l’innovation et de la résilience climatique dans la région. Cette collaboration montre que NSIA est un partenaire de choix pour exploiter les opportunités qui s’alignent sur l’élan et la trajectoire ascendante du continent africain dans l’arène économique mondiale.

À propos de ZCG

ZCG est une banque d’affaires privée de premier plan, spécialisée dans la gestion d’actifs sur les marchés privés, les services de conseil aux entreprises, le développement technologique et les solutions. Depuis près de 30 ans, les dirigeants de ZCG ont fait preuve d’une grande perspicacité et d’une grande expertise dans les domaines du capital-investissement, de la dette et du crédit. ZCG gère environ 7 milliards de dollars d’actifs et ses investisseurs comptent parmi les plus grands et les plus sophistiqués des investisseurs institutionnels mondiaux, notamment des fonds de pension, des fonds de dotation, des fondations, des fonds souverains, des banques centrales et des compagnies d’assurance.

ZCG dispose d’une équipe mondiale composée de plus de 400 professionnels. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.zcg.com.

À propos de NSIA

Nigeria Sovereign Investment Authority est une institution d’investissement de la République fédérale du Nigéria, créée par la loi sur le patrimoine souverain du Nigéria (Establishment Act 2011), pour gérer et investir dans un portefeuille diversifié de fonds à moyen et long terme. Sa mission est de jouer un rôle de premier plan dans le développement économique durable au profit de tous les Nigérians en créant une base d’épargne pour le peuple nigérian, en renforçant le développement de l’infrastructure du Nigéria et en fournissant un soutien à la stabilisation en période de stress économique.

NSIA gère trois fonds distincts : le Fonds de stabilisation, le Fonds de génération future et le Fonds d’infrastructure du Nigéria. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.nsia.com.ng.

