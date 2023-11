Smart Africa et The Open Group s’associent pour formuler un guide sur l’architecture gouvernementale/d’entreprise en Afrique

KIGALI, Rwanda--(BUSINESS WIRE)--L’Alliance Smart Africa et The Open Group ont signé un protocole d’accord (MoU) pour développer un guide unifié de l’architecture d’entreprise sur le continent africain, franchissant ainsi une étape importante dans la promotion de leurs initiatives d’économie numérique.

En travaillant ensemble, The Open Group et Smart Africa Alliance ont pour objectif de promouvoir, d’orienter et de renforcer les capacités pour le développement d’un cadre cohérent pour l’architecture gouvernementale/d’entreprise. Les deux organisations collaboreront pour mener des enquêtes nationales et utiliseront des groupes de discussion pour évaluer l’état actuel de l’architecture de gouvernement/d’entreprise dans les États membres.

Ensemble, elles élaboreront également une stratégie de développement des compétences et proposeront des actions ciblées sur l’architecture gouvernementale/d’entreprise et les domaines connexes pour favoriser le développement des compétences.

Ce partenariat souligne l’objectif central de Smart Africa qui est d’ouvrir la voie à un marché numérique unifié.

En ce qui concerne le partenariat, M. Lacina Koné, PDG de Smart Africa, a souligné : « Une autre étape cruciale vers un marché numérique unifié en Afrique a été franchie grâce à la collaboration avec The Open Group, dans le but de créer un guide pour l’architecture gouvernementale/d’entreprise sur le continent. C’est une nouvelle confirmation de notre approche multi-acteurs ».

« La collaboration mondiale est au cœur des préoccupations de The Open Group et nous sommes ravis de travailler avec Smart Africa pour promouvoir les pratiques de transformation numérique sur le continent. Notre partenariat permettra de mettre en commun l’expertise collective de nos membres afin de mettre en avant des approches de la transformation numérique basées sur l’architecture et de créer un marché numérique unifié et ouvert », a déclaré Steve Nunn, président et CEO de The Open Group.

Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans l’engagement en cours des deux organisations à faire progresser la transformation numérique sur le continent africain. La collaboration tire parti de l’expertise collective, des ressources et des réseaux pour avoir un impact positif significatif et durable sur la région.

À propos de Smart Africa

Smart Africa est une coalition de 39 pays africains, d’organisations internationales et d’acteurs privés mondiaux pour la promotion de l’agenda numérique de l’Afrique. L’association est soutenue par un engagement ferme et innovant des chefs d’État africains à accélérer le développement socio-économique durable sur le continent et à introduire l’économie de la connaissance en Afrique grâce à un accès abordable aux technologies à haut débit et à l’utilisation des TIC. Avec sa vision de créer un marché numérique unifié en Afrique d’ici 2030, le consortium Smart Africa rassemble des chefs d’État désireux d’accélérer la numérisation du continent et de créer un marché commun. Lancée en 2013 par sept (7) chefs d’État africains, l’Alliance compte aujourd’hui 39 pays membres représentant plus d’un milliard de personnes, ainsi que plus de 50 membres du secteur privé engagés dans la vision et le progrès de l’Afrique. (Les partenaires de l’Alliance Smart Africa sont notamment l’Union africaine, l’UIT, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, GSMA, ICANN et diverses entreprises).

À propos de The Open Group

The Open Group est une communauté de travail mondiale qui permet d’atteindre les objectifs commerciaux grâce aux normes technologiques. Nous comptons plus de 900 membres, dont des clients, des fournisseurs de systèmes et de solutions, des fournisseurs d’outils, des intégrateurs, des chercheurs et des consultants de différents secteurs. Pour plus d’informations sur The Open Group, veuillez consulter le site www.opengroup.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.