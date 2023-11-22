H2SITE已投入使用首个与质子交换膜燃料电池结合生成高纯度氢气的船载氨裂解系统

西班牙毕尔巴鄂--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- H2SITE成功验证了首个采用PEM燃料电池生产用于船上发电的高纯度氢气的氨裂解装置。集成膜反应器被安装并运行在航行于比斯开湾的BERTHA B补给船上。
海运排放的温室气体占全球总量的2%，因此从碳氢化合物过渡到氢气等绿色燃料，具有巨大的减排潜力。
氨裂解作为一种颇具潜力的船上应用氢载体，正受到越来越多的关注。它可以直接应用于发动机，也能裂解为氢气并用于燃料电池。在使用氢气之前，净化必不可少，尤其是在存在微量氨的情况下。
H2SITE的膜反应器可确保转化所有的氨，同时在单一工艺步骤中向燃料电池提供高纯度的氢气。在航行过程中，作为H2OCEAN项目一部分的H2SITE裂解器成功为船舶的辅助服务提供了动力。这一成就得益于与Zumaia Offshore、Erhardt Offshore、Ajusa和TECNALIA等活跃在海事脱碳领域的公司的合作，以及Enagas和ABS的参与。
“我们创新的膜反应器技术不仅提高了系统效率，还减少了安装占地面积。这在空间有限的应用中尤为重要，例如在船上。”. to Jose Medrano，H2SITE技术总监“我们的设计重点在于最大限度地减少氨的消耗，这将是扩大规模以适应更高功率输出装置的关键。”
该项目为H2SITE在海运去碳化方面奠定了基础。
关于H2SITE:
H2SITE成立于2020年，拥有反应器和分离器独家技术，可将各种原料转化为氢气，包括氨、甲醇或合成气，以及从低浓度气态混合物中分离氢气，以应用于盐洞或地质氢。
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