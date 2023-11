Taulia e Mastercard fazem parceria para lançar solução de pagamentos B2B com cartão virtual

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Taulia, líder em soluções de gestão de capital de giro, fez uma parceria com a Mastercard para lançar os Taulia Virtual Cards. A nova solução oferece às empresas vantagens adicionais na gestão de capital de giro, incluindo a capacidade de maximizar o fluxo de caixa e minimizar incertezas nos pagamentos. Com a integração perfeita entre os Taulia Virtual Cards e as soluções SAP ERP, incluindo o SAP S/4HANA e outras plataformas relevantes de planejamento de recursos empresariais (ERP), as corporações podem simplificar tarefas anteriormente complicadas relacionadas a pagamentos de maneira mais eficaz e econômica.

Inicialmente, dois grandes bancos, o Degussa Bank e o HSBC, deverão participar. Os clientes da Taulia terão benefícios por suas relações com os emissores. Dessa forma, os clientes podem usar cartões virtuais e estender os benefícios atuais oferecidos por seus próprios bancos por meio da Taulia, ao mesmo tempo em que aproveitam da rapidez, dos controles e da eficiência dos pagamentos com cartões virtuais. Essa capacidade de "trazer seu próprio banco" é viabilizada pela integração da Taulia com a inovadora plataforma de cartões virtuais da Mastercard, conectada a mais de 80 bancos em todo o mundo.

Essa parceria permitirá que a Taulia amplie suas soluções de capital de giro para empresas, utilizando cartões virtuais gerados pela Mastercard mediante solicitação, o que resulta em uma economia significativa de tempo e custos para empresas que buscam experiências de usuário semelhantes às oferecidas aos consumidores em suas plataformas empresariais.

Com uma experiência de cartão virtual integrada, as empresas têm maior controle sobre os gastos e mais opções para pagar fornecedores de maneira eficiente. Além disso, os fornecedores ganham um melhor fluxo de caixa e maior visibilidade, facilitando as transações B2B.

Danielle Weinblatt, diretora de produto da Taulia, comentou: “Estamos muito animados pela parceria com a Mastercard, reforçando nosso compromisso de transformar o mundo do comércio global, proporcionando aos nossos clientes uma solução totalmente integrada de gestão de capital de giro que prioriza a experiência do cliente”.

Rebecca Meeker, vice-presidente sênior de parcerias e segmentos globais da Mastercard, comentou: “Práticas fragmentadas de pagamento B2B têm prejudicado os negócios há muito tempo. Os cartões virtuais aceleram a automação e apoiam o fluxo de caixa por meio do maior acesso ao capital de giro, por isso a Mastercard está animada em trabalhar com a Taulia e seus parceiros bancários para ampliar os benefícios dos cartões virtuais, priorizando a experiência do cliente”.

Arati Kurien, líder global de gestão de produtos de cartões comerciais do HSBC, comentou: “É uma satisfação abraçar a inovação por meio de nossas parcerias com a Taulia e a Mastercard, que oferecerão aos nossos clientes uma solução integrada de pagamento com cartão virtual dentro da plataforma da Taulia. Incorporar os serviços financeiros do HSBC aos sistemas que nossos clientes usam diariamente é uma prioridade para nós”.

Matthias Weiß, membro do conselho do Degussa Bank AG, comentou: “Estamos muito animados em oferecer aos nossos clientes uma solução de cartão de crédito virtual integrada ao SAP e ansiosos por uma parceria de sucesso com a Taulia para ampliar nossa presença na área de compras na Alemanha”.

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fintech fornecedora de soluções em gestão de capital de giro com sede em São Francisco, Califórnia. A Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado a suas contas a pagar, contas a receber e inventário. A plataforma e a rede de mais de 3 milhões de empresas da Taulia permitem que os clientes realizem suas estratégias de capital de giro, apoiem fornecedores com pagamentos antecipados e contribuam para o desenvolvimento de cadeias de fornecimento sustentáveis. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões por ano e conta com a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Nissan. Em março de 2022, a Taulia passou a fazer parte da SAP. Para mais informações, acesse www.taulia.com.

Sobre o Degussa Bank

Com sede em Frankfurt/Main, Alemanha, o Degussa Bank AG é um banco de varejo que oferece uma ampla gama de serviços financeiros para funcionários de empresas parceiras (B2C) e corporações (B2B). Ele se destaca como um dos principais emissores de cartões comerciais B2B na Alemanha e na Áustria. A solução de cartões do Degussa Bank é baseada em soluções centradas no cliente, com alto padrão de gerenciamento de dados e diversas oportunidades de integração com sistemas de T&E, contabilidade e ERP. O Degussa Bank conta com mais de 20 anos de experiência na emissão de cartões e mais de 10 anos em cartões virtuais.

Sobre o HSBC

A HSBC Holdings plc é uma empresa de capital aberto incorporada na Inglaterra. Com sede em Londres, a HSBC está listada nas bolsas de valores de Londres, Hong Kong, Nova York e Bermuda. As entidades que compõem o Grupo HSBC oferecem uma gama abrangente de serviços financeiros. Nossa rede internacional abrange mais de 3.500 escritórios em 62 países e territórios na Europa, Ásia-Pacífico, Américas, Oriente Médio e África. Atendemos a mais de 39 milhões de clientes em três negócios globais: Wealth and Personal Banking ('WPB'), Commercial Banking ('CMB') e Global Banking and Markets ('GBM'). A HSBC oferece uma ampla variedade de serviços para empresas de todos os tamanhos, desde multinacionais até pequenas e médias empresas. Isso inclui serviços bancários corporativos tradicionais, como contas bancárias, serviços de transferência de dinheiro, contas correntes, empréstimos de curto e médio prazo, tesouraria e câmbio, serviços comerciais e gestão global de caixa, incluindo cartões corporativos.

