Smart Africa與The Open Group攜手制定非洲政府企業架構指南

盧旺達吉佳利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Smart Africa聯盟和The Open Group簽署了一份合作備忘錄(MoU)，為非洲大陸制定統一的企業架構指南，在推進數位經濟計畫方面邁出了重要一步。

在開發具有凝聚力的政府企業架構架構方面，The Open Group和Smart Africa聯盟共同致力於促進、指導和建設相關能力。兩個組織將合作展開全國性的調查，並舉辦焦點小組會議，以全面掌握成員國政府企業架構的現狀。

它們還將共同制定一項能力提升策略，並提出針對政府企業架構及相關領域的行動，以促進能力發展。

這一夥伴關係彰顯了Smart Africa的中心目標，即為統一的單一數位市場奠定基礎。

Smart Africa執行長Lacina Koné先生在談及此次合作時強調：「今天，我們與The Open Group聯手為非洲大陸制定政府企業架構指南，這是朝著實現非洲單一數位市場邁出的又一關鍵步驟，也是我們多方利害關係人策略的又一證明。」

The Open Group總裁兼執行長Steve Nunn表示：「全球合作是The Open Group的核心，我們很高興能與Smart Africa合作推動非洲大陸的數位化轉型實踐。我們的合作將匯聚各成員的集體專長，而我們的目標是強化植基於架構的數位化轉型方法，以形成一個單一、開放的數位化市場。」

這一策略合作夥伴關係是兩個組織持續致力於推動非洲大陸數位化轉型過程中的里程碑。雙方的合作將充分利用各自的專業知識、資源和網路，對該地區產生重大而持久的影響。

關於Smart Africa

Smart Africa是一個由39個非洲國家、國際組織和全球私人部門參與者組成的聯盟，負責非洲的數位議程。非洲國家元首做出了大膽而創新的承諾，即透過提供負擔得起的寬頻接取服務和使用資通訊科技，加快非洲大陸的永續社會經濟發展，將非洲帶入知識經濟時代，這一承諾為聯盟提供了強大助力。Smart Africa聯盟的願景是到2030年在非洲建立一個單一的數位市場。該聯盟將那些尋求加快非洲大陸數位化進程和建立共同市場的國家元首聚集在一起，由七位非洲國家元首於2013年發起，目前已有39個成員國，代表著10億多人口和50多個致力於達成這一願景及推動非洲發展的私人部門成員。（Smart Africa聯盟的合作夥伴包括非洲聯盟、國際電信聯盟、世界銀行、非洲開發銀行、聯合國非洲經濟委員會、GSMA、ICANN和多家公司）。

關於The Open Group

The Open Group是透過科技標準達成業務目標的全球性聯盟。我們由900多個組織組成，成員類型多元化，包括多個產業的客戶、系統和解決方案供應商、工具供應商、整合商、學者和顧問。如欲瞭解有關The Open Group的更多資訊，請造訪www.opengroup.org。

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