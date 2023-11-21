Hithium与FlexGen签署合作协议

北卡罗来纳州达勒姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 固定电池制造商Hithium与领先的储能软件整合与服务供应商FlexGen签署了初步合作协议。双方商定了未来三年的采购目标，总部位于北卡罗来纳州的FlexGen将通过项目或间接从使用FlexGen能源管理系统（EMS）、HybridOS软件和控制的合作伙伴处，向Hithium采购10 GWh的电池容量。与此同时，Hithium承诺直接或通过合作伙伴为总容量达15 GWh的项目确保FlexGen的EMS目标。

作为协议的一部分，FlexGen还将成为Hithium在美国的授权服务供应商，加快为资产所有者提供服务的速度，并延长资产的正常运行时间。保证储能资产对所有者的可用性是双方共同的重要价值。

Hithium全球业务主管Mizhi Zhang表示：“我们很高兴能有机会与FlexGen团队更紧密地合作，受益于他们在美国储能市场的专长。他们在EMS上的尖端能力也将为我们的产品带来巨大的附加值。”

FlexGen首席商务官Yann Brandt表示：“FlexGen和我们的合作伙伴共享灵活、高性能电池储存资产的愿景。Hithium的技术专为公用事业级储能量身定制，与我们的HybridOS操作系统相结合，将为我们的共同客户提供巨大价值。”

FlexGen设计的多兆瓦级储能系统与其专有的能源管理系统HybridOS相整合，同时管理采购、测试、调试，并提供监控和维护服务。

Hithium生产的高效电池产品包括了314 Ah、11,000次循环寿命的电池，以及最新发布的5 MWh ∞block储能系统。该公司总部位于中国厦门，在美国、澳大利亚、阿联酋和欧洲开展业务，自2019年成立以来，已交付了11 GWh的电池容量。

关于HiTHIUM

HiTHIUM成立于2019年，是一家为公用事业规模以及商业和工业应用提供优质固定式储能产品的领先制造商。HiTHIUM拥有四个研发中心和多个智能生产设施，其创新成果包括对锂离子电池进行的突破性安全改进以及生命周期的延长。Hithium创始人和高级管理人员在该领域积累了数十年的经验，利用其在BESS领域的专业优势，为合作伙伴和客户提供独一无二的先进储能技术。公司总部位于中国厦门，并在深圳、重庆、慕尼黑和加州设有产品、研发或销售分支机构。迄今为止，HiTHIUM已交付了11 GWh的电池容量，仅2022年就占5 GWh，并将在2023年底之前将产能扩大到70 GWh。

关于FlexGen Power Systems, Inc.

FlexGen总部位于北卡罗来纳州达勒姆，是美国乃至全球领先的储能解决方案整合服务和软件技术供应商，设计并整合了储能解决方案和软件平台，从而推动了当今的能源转型。FlexGen利用其一流的能源管理软件和数字控制技术，面向全球提供与传统发电和可再生能源发电相结合的公用事业规模储能项目。公司的客户和合作伙伴包括世界各地对技术和商业要求最高的开发商、公用事业单位、政府机构和工业公司。欲了解更多信息，请访问www.site.flexgen.com。

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