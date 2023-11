Dévoilement des participant.e.s de l’édition 2023 du Programme pour scénaristes WBD Accès x Académie canadienne

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Warner Bros. Discovery (Nasdaq : WBD) a dévoilé aujourd’hui les noms des personnes sélectionnées à la troisième édition du Programme pour scénaristes WBD Accès x Académie canadienne. Le programme, organisé en partenariat avec l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (l’Académie canadienne), soutiendra cette année 10 scénaristes canadien.ne.s d’expérience provenant de communautés sous-représentées qui cherchent à faire progresser leur carrière en série télévisée. Les participant.e.s travailleront au développement d’un projet particulier, bénéficieront d’occasions de mentorat et de renforcement de la communauté, et auront un accès privilégié à l’expertise précieuse de cadres et de créateur.trice.s de l’industrie télévisuelle.

Les participant.e.s du Programme pour scénaristes WBD Accès x Académie canadienne 2023 sont :

Trey Anthony (elle) – Mississauga, Ontario

Ophira Calof (iel/elle) – Toronto, Ontario

Taf Diallo (il/lui) – Toronto, Ontario

Léa Geronimo (iel/elle) – Toronto, Ontario

Kadidja Haïdara (elle) – Montréal, Québec

Laura Kamugisha (elle) – Montréal, Québec

Nisha Khan (elle) – Toronto, Ontario

Abdul Malik (il) – Edmonton, Alberta/Toronto, Ontario

Ashley Park – Toronto, Ontario

Renuka Singh (elle) – Vancouver, Colombie-Britannique

« Les programmes de WBD Accès ont des retombées réelles sur notre industrie, et ce à l’échelle mondiale. Ils offrent des possibilités et des formations à des artistes de talent originaires de milieux traditionnellement sous-représentés », a déclaré Asif Sadiq, responsable principal, Diversité, équité et inclusion chez Warner Bros. Discovery. « Le Canada est un marché précieux pour la télévision, et nous avons hâte de voir le travail de ces formidables scénaristes sur nos écrans dans les années à venir. »

« Dans le paysage en constante évolution des productions audiovisuelles, le soutien aux scénaristes est devenu plus important que jamais », a déclaré Tammy Frick, cheffe de la direction de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. « C’est avec une immense fierté que nous collaborons sur ce programme avec WBD Accès Canada afin de permettre à des artistes indispensables de créer une diversité d’histoires canadiennes authentiques et captivantes, pour le plaisir de tous les publics. »

Le Programme pour scénaristes WBD Accès x Académie canadienne est une initiative pluriannuelle appuyée par Warner Bros. Discovery et administrée par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, en collaboration avec Téléfilm Canada.

Cette année, le programme sera principalement axé sur les séries épisodiques et permettra le développement de scénarios en anglais ou en français. Les participant.e.s auront également l’occasion d’entendre des conférences sur le marché de la série épisodique et, plus largement, sur le paysage audiovisuel canadien et son rayonnement à l’échelle mondiale.

WBD Accès Canada et l’Académie canadienne ont procédé à un processus de sélection mené par leurs équipes internes, des pair.e.s et des jurys afin de choisir les 10 personnes qui prendront part à l’édition 2023 du programme.

Pour plus de renseignements sur WBD Accès Canada et les personnes sélectionnées, visitez https://warner-access.com/talent. Du matériel promotionnel, tel que des logos et les biographies et photos des participant.e.s, est accessible dans la trousse promotionnelle numérique.

À propos de Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery (Nasdaq : WBD) est une entreprise mondiale de premier plan dans le secteur des médias et du divertissement, qui crée et distribue la gamme de contenu et de marques la plus distincte et la plus complète au monde pour la télévision, le cinéma et les services de diffusion en continu. Accessible en 50 langues dans plus de 220 pays et territoires, Warner Bros. Discovery inspire, informe et divertit les publics de partout dans le monde grâce à ses marques et produits emblématiques tels que : Discovery Channel, Max, discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Motion Picture Group, Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Pictures Animation, Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV et bien d’autres. Pour plus d’informations, consultez www.wbd.com.

À propos de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est le plus grand organisme artistique professionnel à but non lucratif au Canada. Elle compte plus de 4000 membres anglophones et francophones, tant des professionnel.le.s d’expérience que des artistes de la relève. Fondée en 1979, l’Académie canadienne a pour mission de reconnaître, célébrer et défendre les talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques, ainsi que de découvrir et d’encourager les talents de tous niveaux grâce à des occasions de perfectionnement professionnel, de réseautage et de mentorat.

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l’appui de son partenaire média principal, CBC, de son premier partenaire, Téléfilm Canada, de son partenaire platine, Bell Média, et de ses grands partenaires, Netflix, le Fonds des médias du Canada, Cineplex, le Fonds Cogeco et WBD Accès Canada. Pour de l’information sur les adhésions et la programmation, veuillez consulter academy.ca.