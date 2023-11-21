Smart Africa与The Open Group携手制定非洲政府企业架构指南

卢旺达基加利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Smart Africa联盟和The Open Group签署了一份谅解备忘录(MoU)，为非洲大陆制定统一的企业架构指南，在推进数字经济计划方面迈出了重要一步。

在开发具有凝聚力的政府企业架构框架方面，The Open Group和Smart Africa联盟共同致力于促进、指导和建设相关能力。两个组织将合作开展全国范围的调查，并举办焦点小组会议，以全面掌握成员国政府企业架构的现状。

它们还将共同制定一项能力提升战略，并提出针对政府企业架构及相关领域的行动，以促进能力发展。

这一伙伴关系凸显了Smart Africa的中心目标，即为统一的单一数字市场铺平道路。

Smart Africa首席执行官Lacina Koné先生在谈到此次合作时强调：“今天，我们与The Open Group联手为非洲大陆制定政府企业架构指南，这是朝着实现非洲单一数字市场迈出的又一关键步骤，也是我们多方利益相关者策略的又一证明。”

The Open Group总裁兼首席执行官Steve Nunn表示：“全球合作是The Open Group的核心，我们很高兴能与Smart Africa合作推动非洲大陆的数字化转型实践。我们的合作将汇聚各成员的集体专长，而我们的目标是增强基于架构的数字化转型方法，以形成一个单一、开放的数字化市场。”

这一战略合作伙伴关系是两个组织持续致力于推动非洲大陆数字化转型过程中的里程碑。双方的合作将充分利用各自的专业知识、资源和网络，对该地区产生重大而持久的影响。

关于Smart Africa

Smart Africa是一个由39个非洲国家、国际组织和全球私营部门参与者组成的联盟，负责非洲的数字议程。非洲国家元首做出了大胆而创新的承诺，即通过提供负担得起的宽带接入服务和使用信息通信技术，加快非洲大陆的可持续社会经济发展，将非洲带入知识经济时代，这一承诺为联盟提供了强大助力。Smart Africa联盟的愿景是到2030年在非洲建立一个单一的数字市场。该联盟将那些寻求加快非洲大陆数字化进程和建立共同市场的国家元首聚集在一起，由七位非洲国家元首于2013年发起，目前已有39个成员国，代表着10亿多人口和50多个致力于实现这一愿景及推动非洲发展的私营部门成员。（Smart Africa联盟的合作伙伴包括非洲联盟、国际电信联盟、世界银行、非洲开发银行、联合国非洲经济委员会、GSMA、ICANN和多家公司）。

关于The Open Group

The Open Group是通过技术标准实现业务目标的全球性联盟。我们由900多个组织组成，成员类型多元化，包括多个行业的客户、系统和解决方案供应商、工具供应商、集成商、学者和顾问。如需了解有关The Open Group的更多信息，请访问www.opengroup.org。

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