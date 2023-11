Hithium et FlexGen signent un accord de coopération

DURHAM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Le fabricant de batteries stationnaires Hithium a signé un premier accord de coopération avec FlexGen, principal fournisseur de services et d'intégration de logiciels de stockage d'énergie. Les entreprises ont convenu d'objectifs d'achat pour les trois années à venir avec FlexGen, basé en Caroline du Nord, afin de soutenir l'acquisition de 10 GWh de capacité de batterie auprès de Hithium, soit par le biais de projets, soit indirectement auprès de partenaires utilisant le système de gestion de l'énergie (EMS) de FlexGen, le logiciel HybridOS et ses commandes. Dans le même temps, Hithium s'est engagé à intégrer, directement ou par le biais de partenaires, le système de gestion de l'énergie de FlexGen pour des projets ayant une capacité totale de 15 GWh.

Dans le cadre de cet accord, FlexGen deviendra également un fournisseur de services agréé pour Hithium aux États-Unis, ce qui accélérera la rapidité du service auprès des propriétaires d'actifs et améliorera la disponibilité des actifs. La disponibilité des actifs de stockage d'énergie auprès des propriétaires est une valeur commune essentielle décrite par les deux parties.

Mizhi Zhang, responsable de l'activité mondiale chez Hithium, a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette occasion de collaboration plus étroite avec l'équipe de FlexGen et de bénéficier de son expertise sur le marché américain du stockage de l'énergie. Les fonctionnalités de pointe de leur EMS apporteront également une importante valeur ajoutée à notre offre de produits ».

Yann Brandt, directeur commercial de FlexGen, a déclaré : « FlexGen et nos partenaires partagent notre perspective d'actifs flexibles de stockage par batterie haute performance. La technologie sur mesure de Hithium pour un stockage à l'échelle des services publics, associée à notre système d'exploitation HybridOS, apporte une grande valeur ajoutée à nos clients communs ».

FlexGen conçoit des systèmes de stockage d'énergie de plusieurs mégawatts, intégrés à son système exclusif de gestion de l'énergie, HybridOS, et gère l'approvisionnement, les tests, la mise en service et les services de surveillance et de maintenance.

Hithium fabrique des produits de batterie à haut rendement, allant des cellules comme sa cellule 314 Ah d'une durée de vie de 11 000 cycles, aux systèmes de stockage d'énergie, notamment son « ∞bloc » de 5 MWh sorti récemment. Basée à Xiamen, en Chine, et ayant des activités aux États-Unis, en Australie, aux Émirats arabes unis et en Europe, l'entreprise a livré une capacité de 11 GWh depuis sa création en 2019.

À propos de HiTHIUM

Fondé en 2019, HiTHIUM est un important fabricant de produits de stockage d'énergie stationnaire d'excellente qualité pour des applications à grande échelle ainsi que pour des applications commerciales et industrielles. Dotées de quatre centres de R&D distincts et de nombreux sites de production « intelligents », les innovations de HiTHIUM comprennent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries Li-ion ainsi que des allongements du cycle de vie. Grâce à ses fondateurs et ses cadres supérieurs qui ont cumulé des dizaines d'expérience, HiTHIUM mise sur sa spécialisation dans les types BESS pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise est basée à Xiamen, en Chine, et possède d'autres sites de production, de recherche ou de vente à Shenzhen, Chongqing, Munich et en Californie. HiTHIUM a livré 11 GWh de batteries, dont 5 GWh pour la seule année 2022, et élargira sa capacité de production à 70 GWh d'ici fin 2023.

À propos de FlexGen Power Systems, Inc.

Basé à Durham, en Caroline du Nord, FlexGen est l'un des principaux fournisseurs de services d'intégration et de technologie logicielle pour les solutions de stockage d'énergie aux États-Unis et dans le monde. FlexGen est un concepteur et un intégrateur de solutions de stockage et de la plateforme logicielle qui permet la transition énergétique d'aujourd'hui. En s'appuyant sur son logiciel de gestion de l'énergie et ses commandes numériques de premier ordre, FlexGen réalise des projets de stockage à grande échelle intégrés à la production d'énergie classique et la production renouvelable dans le monde entier. Citons parmi ses clients et partenaires, les promoteurs, les services publics, les organismes publics et les entreprises industrielles les plus exigeants du monde sur le plan technique et commercial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.site.flexgen.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.