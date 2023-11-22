Mary Kay Inc.宣布与Global Shea Alliance建立合作伙伴关系，携手促进可持续发展与女性赋权

Global Shea Alliance通过确保可持续发展并在与利益相关者的所有交易中维护保密性来促进包容性价值链，培育竞争前和商业驱动的产业，进而奠定其核心价值。 （由Global Shea Alliance提供）。

Global Shea Alliance主席Mamatou Djaffo表示，“我们热切期待与Mary Kay开展合作后，在化妆品行业推动有助于可持续发展的积极变革。我们将共同制定社会和环境责任的新行业标准，超越美容，更要为个人赋权，促进可持续发展，并为数百万依赖乳木果维持生计的女性创造更具韧性的未来。”（由Global Shea Alliance提供）

Mary Kay首席运营官Deborah Gibbins表示，“此合作关系是我们推进可持续美容的重要一步。与GSA的合作有助于我们进一步利用乳木果，为护肤和化妆品带来变革潜力。”（图片来源：Mary Kay Inc.）。

Mary Kay首席运营官Deborah Gibbins表示，“此合作关系是我们推进可持续美容的重要一步。与GSA的合作有助于我们进一步利用乳木果，为护肤和化妆品带来变革潜力。”（图片来源：Mary Kay Inc.）。

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球美容品牌和女性赋权倡导者Mary Kay Inc.,高兴地宣布加入全球Global Shea Alliance (全球乳木果联盟，GSA)。GSA是一家非营利性行业协会，致力于设计、开发和实施相关战略，在全球推动有竞争力和可持续性乳木果行业。此新合作伙伴关系与Mary Kay对可持续发展的承诺不谋而合，也有助于实现Mary Kay为全球女性赋权的使命。

GSA通过确保可持续发展并在与利益相关者的所有交易中维护保密性来促进包容性价值链，培育竞争前和商业驱动的产业，进而奠定其核心价值。

“加入Global Shea Alliance让我们欢呼雀跃。”Mary Kay首席运营官Deborah Gibbins表示， “此合作关系是我们推进可持续美容的重要一步。与GSA的合作有助于我们进一步利用乳木果，为护肤和化妆品带来变革潜力。”

Global Shea Alliance主席Mamatou Djaffo难掩对此新合作伙伴关系的兴奋之情。“我们衷心欢迎Mary Kay Inc, 加入。”Mamatou Djaffo说道，”Mary Kay提倡企业的社会责任和可持续发展，声誉卓著，与我们的宗旨不谋而合。我们热切期待与Mary Kay开展合作后，在化妆品行业推动有助于可持续发展的积极变革。我们将共同制定社会和环境责任的新行业标准，超越美容，更要为个人赋权，促进可持续发展，并为数百万依赖乳木果维持生计的女性创造更具韧性的未来。”

借此令人鼓舞的合作伙伴关系，Mary Kay Inc.与Global Shea Alliance将在明年率先实施相关行动，提高乳木果采集户和加工商经济福祉，并采取重要举措恢复西非退化的林地。

Mary Kay在本月早些时候招待GSA常务董事Aaron Adu和GSA副常务董事Olawunmi Osholake考察了该公司位于美国德克萨斯州路易斯维尔的制造工厂Richard R. Rogers (R3) 制造/研发中心，参观结束后双方召开会议，探讨合作和参与机会。

关于Mary Kay

过去，现在和未来。Mary Kay Ash属于最早打破传统沉疴的勇士，她于1963年在德克萨斯州创立了自己梦寐以求的美容品牌，并致力于丰富女性的生活。这个梦想已经发展成为一家全球性公司，在超过35个国家/地区拥有数百万独立销售人员。60年来，Mary Kay通过教育、指导、倡导和创新，让女性有能力定义自己的未来。Mary Kay致力于投资支持美容领域的科学，并生产先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。Mary Kay相信要为子孙后代保护我们的地球，保护受癌症和家庭虐待影响的女性，并鼓励年轻人追逐他们的梦想。了解更多信息，请访问marykayglobal.com，并通过Facebook、Instagram和LinkedIn了解我们的信息，或通过X（以前称作Twitter）关注我们。

关于Global Shea Alliance

GSA是一家非营利性行业协会，拥有来自39个国家的919名成员，其中包括女性采集者和加工者、品牌和零售商、原料供应商、民间社团、研究机构和政策制定者。GSA通过公私合作伙伴关系，促进行业可持续发展、高品质作业和标准以及食品和化妆品对乳木果的需求。要了解更多信息，请访问https://globalshea.com。

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