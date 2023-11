Mary Kay Inc. anuncia parceria com Global Shea Alliance para promover sustentabilidade e capacitação feminina

The Global Shea Alliance's core values are founded on promoting an inclusive value chain, fostering a pre-competitive and business-driven industry by ensuring sustainability and maintaining confidentiality in all transactions with its stakeholders. (Courtesy of the Global Shea Alliance).

In November 2023, the Global Shea Alliance Managing Team visited Mary Kay’s Richard R. Rogers (R3) Manufacturing and R&D Center in Lewisville, TX, USA. (Credit: Mary Kay Inc.)

“We are thrilled at the prospect of collaborating with Mary Kay to drive substantial positive change within the cosmetics industry. Together, we aim to establish new industry standards for social and environmental responsibility, transcending beauty to empower individuals, promote sustainability, and foster a more resilient future for the millions of women who depend on shea," said Mamatou Djaffo, President of the Global Shea Alliance. (Courtesy of the Global Shea Alliance).

“This partnership marks a significant step in our journey to promote sustainable beauty practices. By collaborating with the Global Shea Alliance, we aim to further harness the transformative potential of shea in skincare and cosmetics," said Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay. (Credit: Mary Kay Inc.).

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc.,, marca mundial de beleza e defensora da capacitação feminina, sente o prazer de anunciar sua adesão à Global Shea Alliance (GSA), uma associação industrial sem fins lucrativos que cria, desenvolve e fornece estratégias que impulsionam um setor competitivo e sustentável da Shea a nível mundial. Esta nova parceria está alinhada com o compromisso da Mary Kay com a sustentabilidade e sua missão de capacitar as mulheres ao redor do mundo.

Os valores centrais da GSA se baseiam em promover uma cadeia de valor inclusiva, ao fomentar uma indústria pré-competitiva e orientada aos negócios, garantir a sustentabilidade e manter a confidencialidade em todas as transações com suas partes interessadas.

"Estamos absolutamente animados por nos unir à Global Shea Alliance", disse Deborah Gibbins, Diretora de Operações da Mary Kay. "Esta parceria marca um passo significativo em nossa jornada de promover práticas de beleza sustentáveis. Ao cooperar com a GSA, queremos aproveitar ainda mais o potencial transformador da Shea nos cuidados com a pele e nos cosméticos."

Mamatou Djaffo, Presidente da Global Shea Alliance, expressou seu entusiasmo com a nova parceria. "Damos as mais sinceras boas-vindas à Mary Kay Inc", disse Mamatou Djaffo. "Sua excelente reputação como defensores da responsabilidade social corporativa e da sustentabilidade se alinha perfeitamente com nossa missão. Estamos animados com a perspectiva de cooperar com a Mary Kay para impulsionar mudanças positivas substanciais no setor de cosméticos. Juntos, visamos estabelecer novos padrões industriais de responsabilidade social e ambiental, transcendendo a beleza para capacitar as pessoas, promover a sustentabilidade e fomentar um futuro mais resiliente às milhões de mulheres que dependem da Shea."

Esta promissora parceria entre a Mary Kay Inc. e a Global Shea Alliance no próximo ano irá liderar iniciativas destinadas a melhorar o bem-estar econômico de coletores e processadores da Shea, bem como empreender esforços cruciais para restaurar parques degradados na África Ocidental.

No início deste mês, a Mary Kay recebeu Aaron Adu, Diretor Geral da GSA, e Olawunmi Osholake, Diretor Geral Adjunto da GSA, em sua unidade de fabricação, o Centro de Fabricação e P&D Richard R. Rogers (R3) em Lewisville, Texas, EUA, para uma visita ao local, seguido de uma reunião explorando sinergias e oportunidades de envolvimento.

Sobre a Mary Kay

Hoje. Agora. Sempre. Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a marca de beleza de seus sonhos no Texas em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa internacional com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Durante 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio da educação, orientação, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e produzir cuidados da pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias de última geração. A Mary Kay acredita na preservação de nosso planeta para as gerações futuras, ao proteger as mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e incentivar os jovens a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no X (anteriormente conhecido como Twitter).

Sobre a Global Shea Alliance

A GSA é uma associação industrial sem fins lucrativos com 919 membros de 39 países, incluindo mulheres coletoras e processadoras, marcas e varejistas, fornecedores de ingredientes, sociedade civil, instituições de pesquisa e formuladores de políticas. Através de parcerias público-privadas, a GSA promove a sustentabilidade da indústria, práticas e padrões de qualidade e a demanda da Shea por alimentos e cosméticos. Para mais informação, acesse https://globalshea.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.