Taulia与Mastercard合作推出虚拟卡B2B支付解决方案

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的营运资金管理解决方案提供商Taulia与Mastercard合作推出Taulia虚拟卡。这一全新解决方案为企业提供了额外的营运资金管理优势，包括最大限度地提高现金流和减少支付不确定性的能力。Taulia虚拟卡与SAP ERP解决方案（包括SAP S/4HANA和其他主要企业资源规划(ERP)平台）无缝集成后，企业可以更有效、更经济地简化以往繁琐的支付相关任务。

两家大型银行Degussa Bank和HSBC将率先参与其中。Taulia客户将通过其现有的发卡行关系从中受益，这意味着客户可以部署虚拟卡，并通过Taulia扩展其银行提供的现有优惠，同时还能享受虚拟卡支付的速度、控制功能和效率。这种“自带银行”的功能得益于Taulia与Mastercard创新虚拟卡平台的整合。该平台与全球80多家银行实现了互联互通。

通过这种合作关系，Taulia将能够应要求利用Mastercard生成的虚拟卡，为企业扩展其营运资金解决方案，为在其企业平台中寻求更多消费级用户体验的企业节省大量时间和成本。

通过紧密集成的虚拟卡体验，企业可以更好地控制支出，并有更多选择来高效地向供应商付款。另一方面，供应商的现金流得到改善，能见度得到提高，从而减少了B2B交易中的摩擦。

Taulia首席产品官Danielle Weinblatt评论道：“我们很高兴能与Mastercard合作，通过为客户提供以客户体验为先的完全嵌入式营运资金管理解决方案，更加坚决地履行我们改变全球贸易和商业世界的承诺。”

Mastercard全球伙伴关系与细分市场高级副总裁Rebecca Meeker评论道：“长期以来，分散的B2B支付方式阻碍了企业的发展。虚拟卡加快了自动化进程，并通过提高营运资金获取能力来支持现金流，因此Mastercard非常高兴能与Taulia及其银行合作伙伴合作，在优先考虑客户体验的同时，扩大虚拟卡的优势。”

HSBC商业卡产品管理全球主管Arati Kurien评论道：“我们很高兴能通过与Taulia和HSBC的合作拥抱创新，现在，我们将在Taulia平台上为客户提供集成的虚拟卡支付解决方案。将HSBC的金融服务嵌入客户日常使用的系统是我们的重点工作。”

Degussa Bank AG董事会成员Matthias Weiß评论道：“我们非常高兴能为客户提供集成SAP的虚拟信用卡解决方案，并期待与Taulia建立成功的合作伙伴关系，以扩大我们在德国的采购业务。”

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关于Taulia

Taulia是一家金融科技营运资本管理解决方案提供商，总部位于加州旧金山。Taulia帮助企业获得与其应付款项、应收款项和存货相关的价值。Taulia的平台以及由超过300万家企业组成的网络帮助客户执行营运资本策略，帮助客户供应商收到提前付款，并推动建设可持续的供应链。Taulia每年处理的资金超过5000亿美元，受到包括Airbus、AstraZeneca和Nissan在内的全球顶级规模企业的信任。2022年3月，Taulia成为SAP旗下公司。如需了解更多信息，请访问www.taulia.com。

关于Degussa Bank

Degussa Bank AG是一家零售银行，总部位于德国法兰克福。它为合作伙伴公司的员工(B2C)和企业(B2B)提供广泛的金融服务。Degussa Bank是德国和奥地利领先的B2B商业卡发行商。Degussa Bank卡解决方案依靠以客户为中心的解决方案和高标准的数据管理，并提供多项与差旅及费用(T&E)、会计和ERP系统集成的机会。Degussa Bank在发卡领域拥有20多年的经验，特别是在虚拟卡领域拥有10多年的经验。

关于HSBC

HSBC Holdings plc是一家在英国注册成立的公共有限公司。HSBC总部位于伦敦，在伦敦、香港、纽约和百慕大证券交易所上市。HSBC Group旗下各机构提供全面的金融服务。我们的国际网络由遍布欧洲、亚太地区、美洲、中东和非洲62个国家和地区的约3500多个办事处组成。我们通过三大全球业务为超过3900万客户提供服务：财富管理及个人银行(WPB)、工商金融(CMB)和环球银行及资本市场(GBM)。HSBC广泛服务于各种规模的企业，从跨国公司到中小型企业。所提供的服务包括传统的企业银行设施，如银行账户、汇款服务、透支、中短期贷款、财资和外汇、贸易服务以及包括企业卡在内的全球现金管理。

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