Mary Kay Inc. annonce un partenariat avec l'Alliance Globale du Karité pour promouvoir la durabilité et l'autonomisation des femmes

The Global Shea Alliance's core values are founded on promoting an inclusive value chain, fostering a pre-competitive and business-driven industry by ensuring sustainability and maintaining confidentiality in all transactions with its stakeholders. (Courtesy of the Global Shea Alliance).

In November 2023, the Global Shea Alliance Managing Team visited Mary Kay’s Richard R. Rogers (R3) Manufacturing and R&D Center in Lewisville, TX, USA. (Credit: Mary Kay Inc.)

“We are thrilled at the prospect of collaborating with Mary Kay to drive substantial positive change within the cosmetics industry. Together, we aim to establish new industry standards for social and environmental responsibility, transcending beauty to empower individuals, promote sustainability, and foster a more resilient future for the millions of women who depend on shea," said Mamatou Djaffo, President of the Global Shea Alliance. (Courtesy of the Global Shea Alliance).

“This partnership marks a significant step in our journey to promote sustainable beauty practices. By collaborating with the Global Shea Alliance, we aim to further harness the transformative potential of shea in skincare and cosmetics," said Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay. (Credit: Mary Kay Inc.).

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., marque mondiale de beauté et défenseure de l’autonomisation des femmes, est heureuse d’annoncer son adhésion à l'Alliance Globale du Karité (AGK), une association sectorielle à but non lucratif qui conçoit, développe et met en œuvre des stratégies qui favorisent une industrie du karité compétitive et durable dans le monde entier. Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la lignée de l’engagement de Mary Kay en faveur de la durabilité et de sa mission d’autonomisation des femmes dans le monde entier.

Les valeurs fondamentales de l'AGK sont fondées sur la promotion d’une chaîne de valeur inclusive, le maintien d’une industrie pré-compétitive et axée sur les entreprises en assurant la durabilité et le respect de la confidentialité dans toutes les transactions avec ses parties prenantes.

« Nous sommes absolument ravis de rejoindre l'Alliance Globale du Karité », déclare Deborah Gibbins, Chief Operating Officer, Mary Kay. « Ce partenariat marque une étape importante dans notre cheminement vers la promotion de pratiques de beauté durables. En collaborant avec l'AGK, nous visons à tirer pleinement parti du potentiel de transformation du karité dans les soins de la peau et les cosmétiques. »

Mamatou Djaffo, présidente de l'Alliance Globale du Karité, a partagé son enthousiasme à l’égard du nouveau partenariat. « Nous souhaitons la bienvenue à Mary Kay Inc », déclare Mamatou Djaffo. « Leur réputation exceptionnelle en tant que champions de la responsabilité sociale des entreprises et de la durabilité s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre mission. Nous sommes ravis de la perspective de collaborer avec Mary Kay pour apporter des changements positifs substantiels au sein de l’industrie cosmétique. Ensemble, nous visons à établir de nouvelles normes industrielles en matière de responsabilité sociale et environnementale, en transcendant la beauté pour autonomiser les individus, promouvoir la durabilité et favoriser un avenir plus résilient pour les millions de femmes qui dépendent du karité. »

Ce partenariat passionnant entre Mary Kay Inc. et l'Alliance Globale du Karité au cours de la prochaine année sera le fer de lance d’initiatives visant à améliorer le bien-être économique des collectrices et productrices de karité, ainsi qu’à entreprendre des efforts cruciaux pour restaurer les parcs dégradés en Afrique de l’Ouest.

Plus tôt ce mois-ci, Mary Kay a accueilli Aaron Adu, directeur général de l'AGK, et Olawunmi Osholake, directrice générale adjointe de l'AGK, dans son site de fabrication, le Richard R. Rogers (R3) Manufacturing / R&D Center à Lewisville, au Texas (États-Unis) pour une visite du site suivie d’une réunion explorant les synergies et les opportunités d’engagement.

À propos de Mary Kay

À l'époque. Maintenant. Toujours. Parmi les premiers à briser le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa marque de beauté de rêve au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est épanoui en devenant une société internationale avec des millions d’agents de vente indépendants dans plus de 35 pays. Pendant 60 ans, les opportunités offertes par Mary Kay ont permis aux femmes de définir leurs propres avenirs, à travers l'éducation, le mentorat, la sensibilisation et l’innovation. Mary Kay s'est dédiée à investir dans la science derrière la beauté et à fabriquer des soins de la peau, des cosmétiques couleurs, des suppléments nutritionnels et des parfums avant-gardistes. Mary Kay croit dans la préservation de notre planète pour les générations futures, la protection des femmes affectées par le cancer et les abus domestiques et l'encouragement des jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur X (anciennement Twitter).

À propos de l'Alliance Globale du Karité

L'AGK est une association sectorielle à but non lucratif qui compte 919 membres provenant de 39 pays, dont des collectrices et des productrices, des marques et des détaillants, des fournisseurs d’ingrédients, des acteurs de la société civile, des instituts de recherche et des décideurs politiques. Grâce à des partenariats public-privé, l'AGK promeut la durabilité du secteur, les pratiques et les normes de qualité et la demande en karité dans les produits alimentaires et cosmétiques. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://globalshea.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.