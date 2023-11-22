H2SITE已投入使用首個與質子交換膜燃料電池結合生成高純度氫氣的船上氨裂解系統

  • 海運佔全球溫室氣體排放量的2%。氨和甲醇是最具潛力的脫碳載體。
  • H2SITE利用其整合式薄膜反應器技術，透過一種名為「氨裂解」的工藝，在船上從氨中生產出純氫氣。氫氣與質子交換膜（PEM）燃料電池相連，用於為船舶的輔助消耗發電。
  • 在船上和內陸應用中驗證了其整合式薄膜反應器技術後，H2SITE繼續擴大其技術規模，以證明更高的效率水平。

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H2SITE已投入使用首個與質子交換膜燃料電池結合生成高純度氫氣的船上氨裂解系統

西班牙畢爾包--()--(美國商業資訊)-- H2SITE成功驗證了第一個採用PEM燃料電池生產用於船上發電的高純度氫氣的氨裂解裝置。整合式薄膜反應器被安裝並運行在航行於比斯開灣的BERTHA B補給船上。

海運排放的溫室氣體佔全球總量的2%，因此從碳氫化合物過渡到氫氣等綠色燃料，具有巨大的減排潛力。

氨裂解作為一種頗具潛力的船上應用氫載體，正受到越來越多的關注。它可以直接應用於發動機，也能裂解為氫氣並用於燃料電池。在使用氫氣之前，淨化必不可少，尤其是在存在微量氨的狀況下。

H2SITE的薄膜反應器可確保轉化所有的氨，同時在單一製程步驟中向燃料電池提供高純度的氫氣。在航行過程中，作為H2OCEAN項目一部分的H2SITE裂解器成功為船舶的輔助服務提供了動力。這項成就得益於與Zumaia Offshore、Erhardt Offshore、Ajusa和TECNALIA等活躍在海事脫碳領域的公司的合作，以及Enagas和ABS的參與。

「我們創新的薄膜反應器技術不僅提高了系統效率，還減少了安裝佔地面積。這在空間有限的應用中尤其重要，例如在船上。」. to Jose Medrano，H2SITE技術總監「我們的設計重點在於最大限度地減少氨的消耗，這將是擴大規模以適應更高功率輸出裝置的關鍵。」.

該專案為H2SITE在海運去碳化方面奠定了基礎。

關於H2SITE:

H2SITE成立於2020年，擁有反應器和分離器獨家技術，可將各種原料轉化為氫氣，包括氨、甲醇或合成氣，以及從低濃度氣態混合物中分離氫氣，以應用於鹽洞或地質氫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

更多資訊：
Andrés Galnares，H2SITE執行長：andres.galnares@h2site.eu

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