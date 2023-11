Mary Kay Inc. kondigt partnerschap aan met Global Shea Alliance om duurzaamheid en de emancipatie van vrouwen te promoten

In November 2023, the Global Shea Alliance Managing Team visited Mary Kay’s Richard R. Rogers (R3) Manufacturing and R&D Center in Lewisville, TX, USA. (Credit: Mary Kay Inc.))

“We are thrilled at the prospect of collaborating with Mary Kay to drive substantial positive change within the cosmetics industry. Together, we aim to establish new industry standards for social and environmental responsibility, transcending beauty to empower individuals, promote sustainability, and foster a more resilient future for the millions of women who depend on shea," said Mamatou Djaffo, President of the Global Shea Alliance. (Courtesy of the Global Shea Alliance).

“This partnership marks a significant step in our journey to promote sustainable beauty practices. By collaborating with the Global Shea Alliance, we aim to further harness the transformative potential of shea in skincare and cosmetics," said Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay. (Credit: Mary Kay Inc.).

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een internationaal schoonheidsmerk en voorvechter van emancipatie voor vrouwen, kondigt met genoegen haar lidmaatschap aan van de Global Shea Alliance (GSA), een non-profitvereniging van de sector die strategieën ontwerpt, ontwikkelt en verstrekt die wereldwijd een concurrentiële en duurzame shea-industrie aansturen. Dit nieuwe partnerschap sluit aan bij Kay's engagement ten behoeve van duurzaamheid en haar missie om vrouwen over de hele wereld te emanciperen.

De kernwaarden van GSA zijn gebaseerd op het promoten van een inclusieve waardeketen, om een pre-competitieve en op de handel gerichte industrie te bevorderen door duurzaamheid te verzekeren en vertrouwelijkheid in alle transacties met haar belanghebbenden te behouden.

“We zijn bijzonder enthousiast dat we nu bij de Global Shea Alliance behoren,” zegt Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay. “Dit partnerschap markeert een belangrijke stap voor onze weg om duurzame schoonheidspraktijken te promoten. Door met de GSA samen te werken, willen we het transformatieve potentieel van shea in huidverzorging en cosmetica verder bevorderen.”

Mamatou Djaffo, voorzitster van de Global Shea Alliance, gaf uiting aan haar enthusiasme over het nieuwe partnerschap. “We heten Mary Kay Inc. van harte welkom,” zegt Mamatou Djaffo. “Hun roemrijke reputatie als kampioenen van maatschappelijke bedrijfsverantwoordelijkheid en duurzaamheid sluit perfect bij onze missie aan. We zijn opgetogen over het vooruitzicht om met Mary Kay samen te werken om substantieel positieve verandering binnen de cosmeticasector aan te sturen. Samen streven we ernaar om nieuwe industrienormen tot stand te brengen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieuverantwoordelijkheid, die schoonheid overschrijden om mensen te emanciperen, duurzaamheid te promoten en een weerbaardere toekomst te bevorderen voor de miljoenen vrouwen die van shea afhankelijk zijn.”

Dit boeiende partnerschap tussen Mary Kay Inc. en de Global Shea Alliance zal het komende jaar initiatieven aanvoeren die bedoeld zijn om het economische welzijn van shea-plukkers en verwerkers te verbeteren, en om cruciale inspanningen te doen om aangetaste natuurparken in West-Afrika te herstellen.

Eerder deze maand had Mary Kay Aaron Adu, algemeen directeur van GSA, en Olawunmi Osholake, adjunct algemeen directeur van GSA, te gast in haar productiefaciliteit, de Richard R. Rogers (R3) Manufacturing / R&D Center in Lewisville, Texas, in de Verenigde Staten, voor een bezoek ter plaatse gevolgd door een vergadering om synergieën en engagementmogelijkheden te verkennen.

