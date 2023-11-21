Taulia與Mastercard合作推出虛擬卡B2B支付解決方案

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的營運資金管理解決方案供應商Taulia與Mastercard合作推出Taulia虛擬卡。這一全新解決方案為企業提供了額外的營運資金管理優勢，包括儘量提高現金流和減少支付不確定性的能力。Taulia虛擬卡與SAP ERP解決方案（包括SAP S/4HANA和其他主要企業資源規劃(ERP)平台）順暢整合後，企業可以更有效、更可負擔的方式簡化以往繁瑣的支付相關任務。

兩家大型銀行Degussa Bank和HSBC將率先參與其中。Taulia客戶將透過其現有的發卡行關係從中受惠，這意味著客戶可以部署虛擬卡，並透過Taulia擴大其銀行提供的現有優惠，同時還能享受虛擬卡支付的速度、控制功能和效率。這種「自帶銀行」的功能受益於Taulia與Mastercard創新虛擬卡平台的整合。該平台與全球80多家銀行達成了互聯互通。

透過這種合作關係，Taulia將能夠應要求利用Mastercard生成的虛擬卡，為企業擴大其營運資金解決方案，為在其企業平台中尋求更多消費級用戶體驗的企業節省大量時間和成本。

透過緊密整合的虛擬卡體驗，企業可以更好地控制支出，並有更多選擇來高效地向供應商付款。另一方面，供應商的現金流得到改善，可視性得到提高，從而減少了B2B交易中的摩擦。

Taulia產品長Danielle Weinblatt評論道：「我們很高興能與Mastercard合作，透過為客戶提供以客戶體驗為先的完全嵌入式營運資金管理解決方案，更加堅決地履行我們改變全球貿易和商業世界的承諾。」

Mastercard全球夥伴關係與細分市場資深副總裁Rebecca Meeker評論道：「長期以來，分散的B2B支付方式阻礙了企業的發展。虛擬卡加快了自動化進程，並透過提高營運資金獲取能力來支持現金流，因此Mastercard非常高興能與Taulia及其銀行合作夥伴合作，在優先考慮客戶體驗的同時，擴大虛擬卡的優勢。」

HSBC商業卡產品管理全球主管Arati Kurien評論道：「我們很高興能透過與Taulia和HSBC的合作擁抱創新，現在，我們將在Taulia平台上為客戶提供整合的虛擬卡支付解決方案。將HSBC的金融服務嵌入客戶日常使用的系統是我們的重點工作。」

Degussa Bank AG董事會成員Matthias Weiß評論道：「我們非常高興能為客戶提供整合SAP的虛擬信用卡解決方案，並期待與Taulia建立成功的合作夥伴關係，以擴大我們在德國的採購業務。」

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關於Taulia

Taulia是一家金融科技營運資本管理解決方案供應商，總部位於加州舊金山。Taulia幫助企業獲得與其應付款項、應收款項和存貨相關的價值。Taulia的平台以及由超過300萬家企業組成的網路幫助客戶執行營運資本策略，幫助客戶供應商收到提前付款，並推動建設永續的供應鏈。Taulia每年處理的資金超過5000億美元，受到包括Airbus、AstraZeneca和Nissan在內的全球頂尖規模企業的信任。2022年3月，Taulia成為SAP旗下公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.taulia.com。

關於Degussa Bank

Degussa Bank AG是一家零售銀行，總部位於德國法蘭克福。它為合作夥伴公司的員工(B2C)和企業(B2B)提供廣泛的金融服務。Degussa Bank是德國和奧地利首屈一指的B2B商業卡發行商。Degussa Bank卡解決方案依靠以客戶為中心的解決方案和高標準的資料管理，並提供多項與差旅及費用(T&E)、會計和ERP系統集成的機會。Degussa Bank在發卡領域擁有20多年的經驗，特別是在虛擬卡領域擁有10多年的經驗。

關於HSBC

HSBC Holdings plc是一家在英國註冊成立的公共有限公司。HSBC總部位於倫敦，在倫敦、香港、紐約和百慕達證券交易所上市。HSBC Group旗下各機構提供全面的金融服務。我們的國際網路由遍佈歐洲、亞太地區、美洲、中東和非洲62個國家和地區的約3500多個辦事處組成。我們透過三大全球業務為超過3900萬客戶提供服務：財富管理及個人銀行(WPB)、工商金融(CMB)和環球銀行及資本市場(GBM)。HSBC廣泛服務於各種規模的企業，從跨國公司到中小型企業。所提供的服務包括傳統的企業銀行設施，如銀行帳戶、匯款服務、透支、中短期貸款、財資和外匯、貿易服務以及包括企業卡在內的全球現金管理。

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