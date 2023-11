Smart Africa e The Open Group unem forças para formular um guia de arquitetura empresarial e governamental para África

KIGALI, Ruanda--(BUSINESS WIRE)--Em um avanço significativo no sentido do avanço de suas iniciativas de economia digital, a aliança Smart Africa e o The Open Group assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para desenvolver um guia de Arquitetura Empresarial unificado para o continente africano.

Ao trabalhar em conjunto, o The Open Group e a aliança Smart Africa terão como alvo promover, direcionar e criar capacidades para desenvolver uma estrutura coesa de Arquitetura Empresarial e Governamental. Ambas as organizações irão cooperar para efetuar uma pesquisa nacional e organizar grupos focais para entender de modo abrangente a situação atual da Arquitetura Empresarial e Governamental nos estados membros.

Também irão elaborar em conjunto uma estratégia para aprimorar as capacidades e propor ações específicas referentes à Arquitetura Empresarial e Governamental, bem como domínios associados para fomentar o desenvolvimento de capacidades.

Esta parceria enfatiza o objetivo central da Smart Africa de preparar o caminho para um mercado digital exclusivo unificado.

Comentando sobre a parceria, Lacina Koné, Diretor Executivo da Smart Africa, destacou: “Outro importante passo para conquistar um mercado digital exclusivo na África foi dado ao unir forças com o The Open Group hoje, a fim de criar um guia de Arquitetura Empresarial e Governamental para o continente. Esta é mais uma comprovação de nossa abordagem de múltiplas partes interessadas."

“A cooperação mundial está no centro do The Open Group e estamos muito felizes com a parceria com a Smart Africa para avançar em práticas de transformação digital no continente. Nossa parceria irá reunir a experiência coletiva de nossos membros, à medida que visamos acentuar abordagens baseadas em arquitetura para a transformação digital, a fim de formar um mercado digital exclusivo e aberto", disse Steve Nunn, Presidente e Diretor Executivo do The Open Group.

Esta parceria estratégica é um marco no compromisso contínuo de ambas as organizações para impulsionar a jornada de transformação digital do continente africano. A cooperação irá aproveitará sua experiência coletiva, recursos e redes para criar um impacto significativo e duradouro na região.

Sobre a Smart Africa

A Smart Africa é uma aliança de 39 países africanos, organizações internacionais e participantes mundiais do setor privado encarregados da agenda digital da África. A aliança é impulsionada por um compromisso ousado e inovador dos chefes de estado africanos para acelerar o desenvolvimento socioeconômico sustentável no continente e introduzir a África na economia do conhecimento mediante o acesso à banda larga e ao uso de TICs. Com a visão de criar um mercado digital exclusivo na África até 2030, a aliança Smart Africa reúne chefes de estado que buscam acelerar a digitalização do continente e criar um mercado comum. Lançada em 2013 por sete (7) chefes de estado africanos, a aliança possui agora 39 países membros, representando mais de 1 bilhão de pessoas e mais de 50 membros do setor privado comprometidos com a visão e o avanço de África. (Os parceiros da aliança Smart Africa incluem a União Africana, a UIT, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, a Comissão Econômica das Nações Unidas para África, a GSMA, a ICANN e as empresas.)

Sobre o Open Group

O Open Group é um consórcio internacional que permite conquistar os objetivos comerciais através de padrões tecnológicos. Nossa associação diversificada com mais de 900 organizações inclui clientes, provedores de sistemas e soluções, fornecedores de ferramentas, integradores, acadêmicos e consultores em diversos setores. Mais informações sobre o The Open Group podem ser encontradas em www.opengroup.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.