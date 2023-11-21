玫琳凱宣布與全球乳油木果聯盟建立合作關係，共同推動環保永續及女性賦能

全球乳油木果聯盟透過確保永續性並在與利益相關者的所有交易中維持保密性，促進包容性價值鏈，培育競爭前和商業驅動的產業，進而奠立它的核心價值。（感謝全球乳油木果聯盟提供照片）

全球乳油木果聯盟的管理團隊在2023年11月造訪玫琳凱位於美國德州路易斯維的Richard R. Rogers (R3) 製造廠/研發中心。（照片來源：玫琳凱）

「我們熱切期待經由與玫琳凱合作，在美妝產業策動有利永續性的正面變革。我們將共同建立新的標準，以提高這個產業的社會及環保責任、超越美容為個體賦能、促進永續性，並為數百萬名仰賴乳油木果維生的女性創造更具韌性的未來。」全球乳油木果聯盟總裁Mamatou Djaffo說。（感謝全球乳油木果聯盟提供照片）

「這份合作關係是我們推展永續美妝的重要一步。與全球乳油木果聯盟合作有助我們進一步運用乳油木果，為保養和彩妝帶來變革潛力。」玫琳凱營運長Deborah Gibbins說。（照片來源：玫琳凱）

「這份合作關係是我們推展永續美妝的重要一步。與全球乳油木果聯盟合作有助我們進一步運用乳油木果，為保養和彩妝帶來變革潛力。」玫琳凱營運長Deborah Gibbins說。（照片來源：玫琳凱）

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性美妝品牌和女性賦能倡議者玫琳凱 (Mary Kay Inc.) 欣然宣布加入非營利性產業協會「全球乳油木果聯盟」(Global Shea Alliance, GSA)。該聯盟致力設計、開發並提出策略，在全球促長具有競爭力和永續性的乳油木果產業。這份新的合作關係不僅與玫琳凱對環保永續的承諾不謀而合，也有助玫琳凱達成為全球女性賦能的使命。

全球乳油木果聯盟透過確保永續性並在與利益相關者的所有交易中維持保密性，促進包容性價值鏈，培育競爭前和商業驅動的產業，進而奠立它的核心價值。

「能夠加入全球乳油木果聯盟，令我們雀躍萬分。」玫琳凱營運長Deborah Gibbins說，「這份合作關係是我們推展永續美妝的重要一步。與該聯盟合作有助我們進一步運用乳油木果，為保養和彩妝帶來變革潛力。」

全球乳油木果聯盟總裁Mamatou Djaffo難掩她對這份新合作關係的興奮之情。「我們衷心歡迎玫琳凱，」Mamatou Djaffo說，「他們提倡企業的社會責任和永續發展，聲譽卓著，完美契合我們的宗旨。我們熱切期待經由與玫琳凱合作，在美妝產業策動有利永續性的正面變革。我們將共同建立新的標準，以提高這個產業的社會及環保責任、超越美容為個體賦能、促進永續性，並為數百萬名仰賴乳油木果維生的女性創造更具韌性的未來。」

藉著這份令人期待的合作關係，玫琳凱與全球乳油木果聯盟將在接下來一年中率先採取行動，提高乳油木果採集者和加工者的經濟福祉，並採取重要措施復育退化的西非公園用地。

玫琳凱在本月稍早曾招待全球乳油木果聯盟常務董事Aaron Adu和副常務董事Olawunmi Osholake參觀該公司位於美國德州路易斯維的Richard R. Rogers (R3) 製造廠/研發中心。參觀行程後並召開會議，探討合作及參與機會。

關於玫琳凱

過去、現在和未來。打破玻璃天花板的先驅玫琳凱．艾施女士於1963年抱持著「為女性生活賦能」這份目標，在德州創立了她的夢中品牌。時至今日，她的夢想已孕育成一家業務遍佈全球超過35個國家和地區的全球性公司，並擁有數百萬名獨立銷售人員。60年來，玫琳凱提供機會，讓女性得以透過教育、指導、宣傳和創新為自己親手開創未來。玫琳凱傾力投資於美麗背後的科學，以生產尖端護膚用品、彩妝、營養補充品及香氛。玫琳凱深信為下一代保護我們的地球、保護女性免於癌症及家暴侵害、鼓勵年輕人追求夢想的重要性。如欲瞭解更多資訊，請造訪marykayglobal.com，並在Facebook、Instagram和LinkedIn關注我們的最新動向，或是在X（前Twitter）追蹤我們。

關於全球乳油木果聯盟

非營利性產業協會「全球乳油木果聯盟」(GSA) 由來自39個國家的919名成員組成，其中包括婦女採集者和加工者、品牌及零售商、原料供應商、民間社團、研究機構和政策制定者。全球乳油木果聯盟經由公私合作提升產業永續性、高品質作業和標準，以及食品和美妝用品對乳油木果的需求。如需進一步資訊，請造訪https://globalshea.com。

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