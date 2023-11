DURHAM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Hithium, de fabrikant van stationaire batterijen, heeft een initieel samenwerkingsakkoord ondertekend met FlexGen, de toonaangevende provider van software-integratie en services voor energieopslag. De bedrijven zijn akkoord om de komende drie jaar targets aan te kopen, waarbij FlexGen, gevestigd in Noord-Carolina, ernaar streeft om de aanschaf te ondersteunen van 10 GWh batterijcapaciteit van Hithium, en dit of via projectinspanningen of onrechtstreeks van partners die het energiemanagementsysteem (EMS), de HybridOS-software en controles van FlexGen gebruiken. Tegelijk verbindt Hithium zich tot het doel om de EMS van FlexGen rechtstreeks of via partners te verzekeren voor projecten met een gecombineerde capaciteit van 15 GWh.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.