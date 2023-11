H2SITE heeft het eerste systeem voor het kraken van ammoniak aan boord in gebruik genomen en genereert zo zeer zuivere waterstof in combinatie met PEM-brandstofcellen

H2SITE HAS COMMISSIONED THE FIRST ON-BOARD AMMONIA CRACKING SYSTEM GENERATING HIGH-PURITY HYDROGEN COUPLED WITH PEM FUEL CELL.

BILBAO,Spanje--(BUSINESS WIRE)--H2SITE heeft met succes de eerste ammoniakkraker gevalideerd die zeer zuivere waterstof produceert voor stroomopwekking aan boord met behulp van een PEM-brandstofcel. Er is een geïntegreerde membraanreactor geïnstalleerd en geëxploiteerd aan boord van het bevoorradingsschip BERTHA B, dat langs de kust van de Golf van Biskaje vaart.

Het zeevervoer is verantwoordelijk voor 2% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen en biedt een aanzienlijk potentieel voor emissiereductie door de transitie van koolwaterstoffen naar groene brandstofopties, zoals waterstof.

Het kraken van ammoniak wint terrein als potentiële waterstofdrager voor toepassingen aan boord. Het kan rechtstreeks in motoren worden gebruikt, maar het kan ook worden gekraakt tot waterstof en in brandstofcellen worden gebruikt. Voordat waterstof wordt gebruikt, is zuivering noodzakelijk, vooral als er sporen van ammoniak aanwezig zijn.

De membraanreactoren van H2SITE zorgen ervoor dat alle ammoniak wordt omgezet, terwijl ze in één processtap zeer zuivere waterstof aan de brandstofcel leveren. Als onderdeel van het H2OCEAN-project, heeft de kraker van H2SITE tijdens navigatie met succes de hulpdiensten van het schip van stroom voorzien. Deze prestatie werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met spelers die actief zijn in het maritieme decarbonisatiesegment zoals Zumaia Offshore, Erhardt Offshore, Ajusa en TECNALIA, samen met de deelname van Enagas en ABS.

"Onze innovatieve membraanreactortechnologie zorgt niet alleen voor een verbetering van de systeemefficiëntie, maar verkleint ook de voetafdruk van de installatie. Dit is vooral belangrijk bij toepassingen waar de ruimte beperkt is, zoals aan boord van een schip," stelde Jose Medrano, Technical Director bij H2SITE. "We hebben onze ontwerpinspanningen gericht op het minimaliseren van het ammoniakverbruik, wat van cruciaal belang zal zijn voor de opschaling naar eenheden met een hoger vermogen.".

Dit project is een springplank voor H2SITE in het koolstofvrij maken van het zeevervoer.

Over H2SITE:

H2SITE is opgericht in 2020 en beschikt over exclusieve technologie voor reactoren en separatoren, waarmee de omzetting van diverse grondstoffen in waterstof mogelijk wordt gemaakt. Denk hierbij aan ammoniak, methanol of synthetisch gas, maar ook aan het scheiden van waterstof uit gasmengsels in lage concentraties voor toepassingen in zoutcavernes of geologische waterstof.

