Hithium e FlexGen assinam acordo de cooperação

DURHAM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--O fabricante de baterias estacionárias Hithium anunciou um acordo de cooperação inicial com a FlexGen, o provedor líder de serviços e integração de software de armazenamento de energia. As empresas concordaram com metas de compra nos próximos três anos, com a FlexGen, que tem sede na Carolina do Norte, buscando apoiar a aquisição de 10 GWh de capacidade de bateria da Hithium, seja por meio de esforços de projeto ou indiretamente de parceiros que utilizam o sistema de gerenciamento de energia (EMS) da FlexGen, o software e controles HybridOS. Ao mesmo tempo, a Hithium se comprometeu com o objetivo de garantir, diretamente ou por meio de parceiros, o EMS da FlexGen para projetos com capacidade combinada de 15 GWh.

Como parte do acordo, a FlexGen também será um prestador de serviços autorizado para a Hithium nos Estados Unidos, acelerando a velocidade do serviço para os proprietários de ativos e melhorando o tempo de atividade dos ativos. Manter os ativos de armazenamento de energia disponíveis para os proprietários é um valor essencial compartilhado, descrito por ambas as partes.

O diretor de Negócios Globais, Mizhi Zhang, comentou: “Estamos muito felizes com a oportunidade de trabalhar mais de perto com a equipe da FlexGen e nos beneficiar de sua experiência no mercado de armazenamento de energia dos EUA. As capacidades de última geração de seu EMS também agregarão valor significativo às nossas ofertas de produtos.”

Yann Brandt, diretor comercial da FlexGen, disse: “A FlexGen e nossos parceiros compartilham a visão de ativos flexíveis de armazenamento de bateria de alto desempenho. A tecnologia da Hithium, feita sob medida para armazenamento em escala de serviço público, empacotada com o nosso sistema operacional HybridOS, oferece grande valor para nossos clientes mútuos”.

A FlexGen projeta sistemas de armazenamento de energia de vários megawatts, integrados com seu sistema proprietário de gerenciamento de energia, o HybridOS, juntamente com o gerenciamento de aquisições, testes, comissionamento e oferta de serviços de monitoramento e manutenção.

A Hithium fabrica produtos de bateria de alta eficiência, desde células como sua 314 Ah, com vida útil de 11.000 ciclos, a sistemas de armazenamento de energia, que incluem o seu recém-lançado bloco infinito de 5 MWh. Com sede em Xiamen, China, e operações nos Estados Unidos, Austrália, Emirados Árabes Unidos e Europa, a empresa vendeu 11 GWh de capacidade desde sua fundação em 2019.

Sobre a HiTHIUM

Fundada em 2019, a HiTHIUM é uma fabricante líder de produtos de armazenamento de energia estacionária de alta qualidade para aplicações em escala de serviços públicos, como também comerciais e industriais. Com quatro centros de P&D distintos e várias instalações de produção "inteligentes", as inovações da HiTHIUM incluem melhorias de segurança revolucionárias em suas baterias de íon-lítio, assim como aumentos no ciclo de vida. Com décadas de experiência acumulada no campo entre seus fundadores e executivos seniores, a HiTHIUM tira proveito de sua especialização em BESS para oferecer aos parceiros e clientes avanços exclusivos em armazenamento de energia. A empresa está sediada em Xiamen, China, com outros locais para produção, pesquisa ou vendas em Shenzhen, Chongqing, Munique e Califórnia. A HiTHIUM enviou 11 GWh de capacidade de bateria, 5 GWh somente em 2022, e está expandindo sua capacidade de produção para 70 GWh até o final de 2023.

Sobre a FlexGen Power Systems, Inc.

Com sede em Durham, Carolina do Norte, a FlexGen é fornecedor líder de serviços de integração e tecnologia de software para soluções de armazenamento de energia nos Estados Unidos e no mundo inteiro. A FlexGen projeta e integra soluções de armazenamento e a plataforma de software, o que possibilita a transição energética atual. Ao tirar proveito de seu melhor software de gerenciamento de energia e controles digitais, a FlexGen oferece projetos de armazenamento em grande escala integrados à geração de energia tradicional e renovável em todo o mundo. Os clientes e parceiros da empresa incluem os desenvolvedores, serviços públicos, agências governamentais e empresas industriais mais exigentes a nível técnico e comercialmente do mundo. Para saber mais, acesse www.site.flexgen.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.