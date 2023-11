Taulia et Mastercard s'associent pour lancer une solution de paiement B2B reposant sur des cartes virtuelles

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Taulia, fournisseur de solutions de gestion de fonds de roulement, s’est associé à Mastercard pour lancer Taulia Virtual Cards. La nouvelle solution offre aux entreprises des avantages supplémentaires en matière de gestion du fonds de roulement, notamment la possibilité de maximiser le flux de trésorerie et de minimiser l’incertitude des paiements. Grâce à l’intégration transparente de Taulia Virtual Cards dans les solutions SAP ERP, notamment SAP S/4HANA et d’autres grandes plateformes de planification des ressources d’entreprise (ERP), les entreprises peuvent rationaliser de manière plus efficace et plus abordable les tâches liées aux paiements, qui étaient auparavant fastidieuses.

Au départ, deux grandes banques - Degussa Bank et HSBC - devraient participer au projet. Cela signifie que les clients peuvent déployer des cartes virtuelles et étendre les avantages actuels offerts par leurs propres banques par l’intermédiaire de Taulia, tout en bénéficiant de la rapidité, des contrôles et de l’efficacité des paiements par cartes virtuelles. La possibilité de « faire venir sa propre banque » est rendue possible par l’intégration de Taulia à la plateforme innovante de cartes virtuelles de Mastercard, qui est connectée à plus de 80 banques dans le monde.

Taulia pourra ainsi développer ses solutions de fonds de roulement pour les entreprises en s’appuyant sur les cartes virtuelles générées sur demande par Mastercard, ce qui permettra aux entreprises à la recherche d’une expérience consommateur dans leurs plateformes d’entreprise de réaliser d’importantes économies de temps et d’argent.

L’intégration étroite des cartes virtuelles permet aux entreprises de mieux contrôler leurs dépenses et de disposer d’un plus grand nombre d’options pour payer leurs fournisseurs de manière efficace. Quant aux fournisseurs, ils bénéficient d’un meilleur flux de trésorerie et d’une visibilité accrue, ce qui réduit les frictions dans les transactions interentreprises.

Danielle Weinblatt, directrice des produits, Taulia, a commenté : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Mastercard, redoublant ainsi notre engagement à transformer le monde du commerce mondial en apportant à nos clients une solution de gestion du fonds de roulement entièrement intégrée qui donne la priorité à l’expérience client. »

Rebecca Meeker, vice-présidente principale, Partenariats et segments mondiaux, Mastercard, a commenté : « Les pratiques de paiement B2B fragmentées ont trop longtemps freiné les entreprises. Les cartes virtuelles permettent une accélération de l’automatisation et soutiennent la trésorerie grâce à un accès accru au fonds de roulement, c’est pourquoi Mastercard est ravie de travailler avec Taulia et ses partenaires bancaires pour étendre les avantages des cartes virtuelles tout en donnant la priorité à l’expérience client. »

Arati Kurien, responsable mondial de la gestion des produits de cartes commerciales chez HSBC, a commenté : « Nous ne pouvons qu’être satisfaits de miser sur l’innovation grâce à nos partenariats avec Taulia et Mastercard, qui permettront désormais à nos clients de disposer d’une solution intégrée de paiement par carte virtuelle au sein de la plateforme de Taulia. Intégrer les services financiers de la HSBC dans les systèmes que nos clients utilisent au quotidien est une priorité pour nous. »

Matthias Weiß, membre du conseil d’administration de Degussa Bank AG, a commenté : « Nous nous réjouissons de fournir à nos clients une solution de carte de crédit virtuelle intégrée à SAP et nous nous réjouissons d’un partenariat fructueux avec Taulia pour accroître notre empreinte en matière d’approvisionnement en Allemagne. »

FIN

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur fintech de solutions de gestion des fonds de roulement dont le siège social se trouve à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur immobilisée dans leurs dettes, leurs créances et leurs stocks. La plateforme de Taulia et son réseau de plus de 3 millions d’entreprises permettent aux clients d’exécuter leurs stratégies de fonds de roulement, de soutenir leurs fournisseurs par des paiements anticipés et de contribuer à la construction de chaînes d’approvisionnement durables. Taulia traite plus de 500 milliards de dollars chaque année et bénéficie de la confiance des plus grandes entreprises mondiales, notamment Airbus, AstraZeneca et Nissan. En mars 2022, Taulia a été intégrée à SAP. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.taulia.com.

À propos de Degussa Bank

Degussa Bank AG est une banque de détail basée à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Elle offre une large gamme de services financiers aux employés d’entreprises partenaires (B2C) ainsi qu’aux entreprises (B2B). Degussa Bank est l’un des principaux émetteurs de cartes commerciales B2B en Allemagne et en Autriche. Les solutions de cartes de Degussa Bank s’appuient sur des solutions centrées sur le client, avec un niveau élevé de gestion des données et plusieurs possibilités d’intégration aux systèmes T&E, comptables et ERP. Degussa Bank a plus de 20 ans d’expérience dans l’émission de cartes et plus de 10 ans en particulier avec les cartes virtuelles.

À propos de HSBC

HSBC Holdings plc est une société anonyme de droit anglais. Basée à Londres, HSBC est cotée sur les bourses de Londres, de Hong Kong, de New York et des Bermudes. Les entités qui forment le Groupe HSBC offrent une gamme exhaustive de services financiers. Notre réseau international comprend plus de 3 500 bureaux répartis dans 62 pays et territoires en Europe, dans la région Asie-Pacifique, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique. Nous servons plus de 39 millions de clients par le biais de trois activités mondiales : Wealth and Personal Banking (WPB), Commercial Banking (CMB) et Global Banking and Markets (GBM). HSBC offre une large gamme de services aux entreprises de toutes tailles, des multinationales aux petites et moyennes entreprises. Ces services comprennent les services bancaires traditionnels aux entreprises, tels que les comptes bancaires, les services de transfert de fonds, les découverts, les prêts à court et moyen terme, la trésorerie et les opérations de change, les services commerciaux et la gestion globale de la trésorerie, y compris les cartes d’entreprise.

