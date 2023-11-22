Magenta Telekom選擇Mavenir為其提供軟體定義的語音服務

維也納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於以能在所有雲端執行之雲端原生解決方案打造網路未來。Mavenir與奧地利第二大行動和固定通信營運商Magenta Telekom今天宣布，Mavenir的端到端雲端原生IMS（IP多媒體子系統）解決方案將用於為Magenta Telekom網路的終端使用者提供軟體定義的語音服務。

Mavenir 100%基於微服務的完全雲端原生IMS解決方案將用於為Magenta Telekom的客戶提供長期演進語音承載（VoLTE）和Wi-Fi語音（VoWi-Fi）服務，為未來包括5G語音和網頁即時通訊（WebRTC）在內的VoNR（Voice over New Radio）服務的交付鋪平道路。此解決方案實現了單筆IMS投資支援多代語音服務，保證與VNF和CNF部署的服務和功能對等，並促進了4G和5G之間的語音連續性。

利用Mavenir的雲端自動化解決方案和任意雲端策略（無需傳統硬體平台或從固定IMS遷移），Mavenir的雲端原生IMS為關鍵用途提供高度彈性，降低營運複雜性和語音服務的每使用者成本，並透過提高部署、更新、升級、驗證和測試的自動化程度來加快上市時間。

Mavenir的雲端原生IMS核心網路基礎架構提供新一代通信服務，讓使用者能夠透過語音、視訊和訊息傳送解決方案進行協作。Mavenir的解決方案將為Magenta Telekom的客戶提供一致的使用者體驗，無論他們身在何處，是以直接連接到蜂窩網路還是透過Wi-Fi的方式。

關於Magenta:

Magenta Telekom是奧地利互聯網與行動通信、娛樂和商業解決方案的領先供應商。公司擁有約2,200名員工，2022年收入達13.9億歐元。公司透過複合式光纖同軸電纜和行動網際網路提供超高速寬頻、娛樂以及數位生活和工作所需的最新技術。作為德國電信集團這一歐洲最有價值品牌的一部分，公司受益於該集團的創新實力和財務穩定性。2022財年，集團營收約1,144億歐元。

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。打造一種能夠執行在任何雲端的以軟體為基礎的單一自動化網路是公司致力於實現的願景。身為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的300多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商和企業服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

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